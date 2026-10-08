La continuidad del único intendente libertario de Río Negro se definirá con un referéndum

Marcelo Román , el único intendente de La Libertad Avanza en Río Negro , quedó otra vez contra las cuerdas. Una iniciativa popular para revocar su mandato en Allen alcanzó el número requerido de firmas y habilitó al Concejo Deliberante a convocar un referéndum popular. Ahora, la ciudadanía votará si el jefe comunal continúa con su mandato o no.

Román ya vivió una situación de extrema tensión institucional en julio, cuando fue suspendido de sus funciones de forma preventiva , en el marco de una investigación judicial por presunto peculado y administración fraudulenta. Semanas más tarde, volvió a su cargo después que el Superior Tribunal de Justicia de la provincia anulara las normas que habían dispuesto su apartamiento.

Ahora, deberá enfrentar un nuevo obstáculo, con un llamado a las urnas, donde los allenses decidirán el futuro de su gestión.

“Esta es una cuestión política, más allá de que sea una movilización de la gente”, afirma Román, en diálogo con Letra P . “Hay partidos políticos metidos”, aclara y apunta directamente contra Juntos Somos Río Negro, sindicatos como la UOCRA y sectores del peronismo y del radicalismo, con el exintendente Carlos Sánchez y la diputada Lorena Matzen a la cabeza.

“Fui el primer intendente en todo el país que tomó la decisión de pasarse a La Libertad Avanza y todo eso me costó romper lazos con el radicalismo y con Juntos Somos Río Negro, del gobernador, con quien no tengo mala relación, pero a Allen solo vino una vez a charlar conmigo. Toda la gente de Juntos Somos Río Negro se ha unido para hacer estas maniobras. Hasta han acarreado gente para esta movida”, asegura.

Qué dice la Carta Orgánica de Allen

Según la Carta Orgánica de Allen, para iniciar un referéndum popular y el proceso de revocatoria, el Concejo Deliberante debe habilitar un número de libros para la junta de firmas de los vecinos, que deben llegar, como mínimo, al 20% del padrón electoral.

Tras superar ese número, el intendente debe convocar al referéndum dentro de los 30 días, contados a partir de la fecha de cierre de las planillas. De acuerdo al texto, el cuerpo electoral se pronunciará por sí, aprobando la consulta, o por no, rechazándola; en ambos casos definirá por la simple mayoría de los votos válidos. El cumplimiento del resultado del referéndum será obligatorio.

Una jubilada y una convocatoria que puso contra las cuerdas al intendente

El inicio del proceso de referéndum, que en Allen tiene un antecedente histórico, es de vieja data. En rigor, la convocatoria de junta de firmas comenzó en mayo a partir de una presentación realizada por Silvina Cantero, que se presentó como una ciudadana, aunque el oficialismo la denunció desde un primer momento como parte de una movida opositora. Ese petitorio se desarrolló en paralelo a la investigación penal por presunta administración fraudulenta que derivó en su suspensión.

Tras el apartamiento y el posterior retorno de Román, el Concejo Deliberante revisó esas viejas adhesiones de Cantero y dio inicio en septiembre a una nueva etapa, en la que se abrieron cinco libros destinados a registrar los apoyos.

Silvina Susana Cantero, docente jubilada de la ciudad de Allen, Río Negro.

Este miércoles, la campaña superó el piso de adhesiones exigido. Los avales reunidos, 4.579 en total, representaron más del 20% requerido.

Con el número alcanzado, el próximo paso será que el intendente habilite el proceso y el Concejo Deliberante determine la fecha en la que se realizará la consulta. En esa instancia, los electores deberán ir a las urnas para definir la continuidad de Román. La consulta será obligatoria para quienes figuren en el padrón electoral de 2023.

La defensa

Según pudo saber Letra P de fuentes oficiales, cuando se cierre las fecha, los abogados del intendente realizarán un recurso pertinente que se sumará a la demanda presentada semanas atrás ante el Superior Tribunal de Justicia, donde se denunciaba presuntas irregularidades durante el proceso, como rúbricas apócrifas confirmadas por una pericia caligráfica y personas que habrían testimoniado que no firmaron las planillas originales.

“Acá es clarito: o es Fabián Figueroa, el jefe comunal interino radical que ocupó el lugar de Román durante su suspensión, y Juntos Somos Río Negro o soy yo”, expresa Román.

“Estamos decididos a la voluntad, pero vamos a pelearla hasta lo último, contra viento y marea, porque sabemos que acá tenemos un poder político que ha utilizado todos los medios para socavar nuestra gestión y sacarme a mí a como dé lugar”, concluye.