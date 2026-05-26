Otra fotografía entre Santiago Caputo y los Menem para intentar disimular el vínculo irrecuperable

Luego del gesto de mediación de Javier Milei durante la celebración del 25 de Mayo, Santiago Caputo y los Menem , Martín y Lule, se vieron las caras por más de dos horas en la reunión de mesa política este martes. Si bien hubo saludos y sonrisas con las que intentaron simular el fin de la interna política, en la Casa Rosada se habla de un vínculo completamente "irreparable".

Por esa razón, la fotografía oficial que se difundió minutos después del encuentro mostró una suerte de tregua frágil entre ambos sectores, dada no sólo por la intervención del Presidente, que este lunes volvió a hacer equilibrio entre el asesor y el presidente de la Cámara de Diputados al reunirlos a ambos en el marco de las actividades por el 25 de mayo, sino también por el propio instinto de supervivencia de los actores enfrentados.

"Lo lógico sería que el Presidente tome una decisión y expulse a uno de los dos, pero este Gobierno no funciona así. Van a hacer como que no pasa nada hasta que sea insostenible otra vez", razonó una fuente con despacho en la sede administrativa nacional. La lectura política es compartida por múltiples funcionarios, que en cada crisis observan con preocupación los cruces entre el asesor y los riojanos.

El encuentro, que se desarrolló en el despacho de la Jefatura de Gabinete, ubicado en la planta baja de Balcarce 50, también sirvió para mostrar a la mesa chica de Milei con cierta cohesión política y dar un nuevo mensaje de respaldo a Manuel Adorni , quien todavía no puede levantar de todo el perfil por la investigación judicial por presunto enriquecimiento ilícito que lo tiene como protagonista. De hecho, la semana pasada estaba prevista una nueva conferencia de prensa que jamás llegó a confirmarse.

Esta vez sin Milei, quien no suele participar de las reuniones de mesa política, se sumaron a la cumbre el ministro coordinador; la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei ; la jefa de bloque de La Libertad Avanza en el Senado, Patricia Bullrich ; el ministro de Economía, Toto Caputo ; el ministro del Interior, Diego Santilli ; y el secretario de Asuntos Estratégicos, Ignacio Devitt ; además de Caputo y los Menem.

santiago-caputo-y-lule-menem-se-mostraron-juntos-tras-los-cruces-por-redes-sociales-foto-captura-de-xslcaputo-TM466B434VB3PI6UEUVGY6C574.jpg Lule Menem y Santiago Caputo.

El otro saludo entre Santiago Caputo y Lule Menem

El presidente de Diputados y el asesor ya habían dado actuaciones de distensión pública, al mostrarse en un mismo evento, pese a que en privado no resolvieron ninguna de sus diferencias políticas y electorales, que a esta altura de la gestión parecen irreconciliables, después de que Caputo acusara públicamente al riojano de estar detrás de una cuenta de Twitter crítica del Gobierno.

Este lunes, durante las celebraciones de la fecha patria, Caputo y Lule Menem se saludaron, sonrieron y se dejaron fotografiar por la prensa gráfica acreditada. Incluso, el estratega mileísta compartió en sus redes sociales una instantánea que le tomó el cronista gráfico Federico López Claro que muestra el momento de su saludo con el subsecretario de Gestión Institucional.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TendenciaFinal/status/2059315367424450799&partner=&hide_thread=false "SE LIMPIÓ"



Por este fragmento en donde Santiago Caputo se limpia las manos tras saludar a Lule Menem. pic.twitter.com/msB1d6nq57 — Tendencia Final (@TendenciaFinal) May 26, 2026

Mientras las conversaciones alrededor de la instantánea crecían con múltiples lecturas internas, en el Salón Martín Fierro, donde Caputo tiene su base de operaciones, explicaron de esta forma el posteo: “Nuestro jefe (por Caputo) es un psicópata”, comentaron entre risas, en alusión al posible trastorno de personalidad con marcada tendencia a la manipulación.

Quizá esto explique por qué algunos trolls que se sienten identificados con el asesor difundieron un video en el que Caputo se saluda con Menem y luego se frota las manos en el sobretodo. “Las manos siempre deben estar limpias. En cualquier contexto o circunstancia”, tuiteó el abogado Alejandro Sarubbi Benítez, conocido como Gordo Leyes.

Los temas de la mesa política de la Casa Rosada

Sin menciones sobre las disputas de poder entre caputistas y menemistas, los ministros y secretarios se limitaron a hacer un repaso de algunas políticas de gestión y la hoja de ruta legislativa para este año. De hecho, se tomó como referencia el envío de un tercer paquete de reformas del oficialismo, que el jefe de Gabinete anunció a través de las redes sociales el sábado pasado.

Los proyectos envíados al Congreso incluyeron el denominado Súper-RIGI —un régimen de promoción de inversiones en la fabricación de baterías de litio, autos eléctricos, paneles solares, turbinas eólicas y la cadena de valor del uranio—, la regulación del lobby, la ley de ludopatía y las modificaciones al etiquetado frontal de alimentos. Se prevé que en los próximos días el Ejecutivo continúe con otras iniciativas, como podría ser una reforma a la Ley de Defensa a la Competencia.

Más allá de eso, otro de los temas de gran importancia para la cúpula libertaria tiene que ver con la reforma política, en la que La Libertad Avanza no consigue en el Congreso los votos para eliminar las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO).