Federico Sturzenegger puso a Córdoba como modelo y abre una tregua con Martín Llaryora

El ministro de Desregulación Federico Sturzenegger elogió una herramienta digital desarrollada por el gobierno de Córdoba y abrió una señal de distensión con el peronista Martín Llaryora en plena pelea por la ley que excluiría a la provincia del régimen de subsidios por zona fría .

El reconocimiento del funcionario libertario llegó en un momento de tensión entre el cordobesismo y la gestión de Javier Milei por subsidios, fondos y obra pública; y se inscribe en un escenario local que se empieza agitar rumbo a 2027. Como contó Letra P , el jefe de la banca libertaria en Diputados, Gabriel Bornoroni , arrancó la campaña provincial con una plataforma que apunta a que la ciudadanía denuncie “los abusos” de la gestión cordobesista.

Sturzenegger destacó el sistema de firma digital remota implementado a través de la herramienta online Ciudadano Digital y felicitó públicamente al ministro de Economía provincial, Guillermo Acosta . Como se sabe, el fiel exponente del Círculo Rojo local es uno de los pocos nexos fuertes que tienen Llaryora con la Casa Rosada .

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Tensión que escala entre Martín Llaryora y Javier Milei

El entorno de Llaryora interpretó el mensaje como un gesto político interesante, en medio de un clima de hostilidades abiertas, especialmente desde la aprobación de la exclusión de Córdoba del régimen de zona fría.

“El tuit de Sturzenegger no hace más que reconocer la vocación por la innovación que tenemos, pero además esto va a aumentar las inscripciones de sociedades en Córdoba al igual que la inscripción de autos. No sólo por la digitalización de los procesos, sino por tener el impuesto automotor más bajo del país”, se ponía la cucarda en estratégicos despachos del Panal, como se conoce a la casa de gobierno provincial.

llaryora cartel obras Martín Llaryora se diferencia del modelo de Javier Milei y encaró un gira por el interior propia de tiempos de campaña

Pese a los formalismos, en Córdoba no se privaron de hacer la bajada local del asunto y apuntaron otra contradicción incómoda para las referencias de La Libertad Avanza en la provincia. “Ahora los libertarios cordobeses se tienen que morder la lengua, si no quisieron festejar el triunfo de Belgrano porque sentían que nos beneficiaba, imagínense con esto”, ironizó un dirigente provincial ante Letra P.

La disputa por el modelo de gestión en Córdoba

En el oficialismo cordobés imaginan una convivencia pragmática, aunque no lejos de tensiones, con la Casa Rosada. La estrategia apunta a sostener parte de la gobernabilidad nacional sin jaquear una eventual reelección presidencial de Milei. “Siempre y cuando no interfiera con los intereses de Córdoba”, recitan el mantra que se aplica a la gestión, pero también a lo electoral.

El cordobesismo aspira a que el Milei y su hermana Karina Milei eviten involucrarse de lleno en la pelea provincial del año que viene. El escenario ideal que imagina el cordobesismo es una lista liderada por Bornoroni; otra por Luis Juez; y una a tercera, encabezada por el radical Rodrigo de Loredo.

Sin embargo, el conflicto por la zona fría alteró ese equilibrio que se aplicó en los primeros meses del año. La caída en las encuestas que afecta al Presidente anima todavía más al cordobesismo a jugar un poco más fuerte en el plano territorial, con una agenda del gobernador que parece de campaña. También a nivel discursivo, para disputar la idea de que es posible un estado moderno y presuntamente austero, sin asumir el dogma anti-Estado de Milei.

Es por eso que el reconocimiento de Sturzenegger de este lunes tuvo un peso simbólico especial y un tufillo a tregua.