El dato que preocupa a Javier Milei: seis de cada diez personas quieren un cambio

A poco más de un año de las elecciones, una nueva encuesta nacional expone un escenario político complejo para el presidente Javier Milei : el núcleo duro de La Libertad Avanza (LLA) se reduce y seis de cada diez personas rechazan un nuevo mandato del líder libertario.

Los datos que preocupan a la Casa Rosada surgen del último estudio de la consultora Synopsis , elaborado en base a 1.585 casos a nivel nacional, que muestra que el 61,5% de las personas consultadas cree que es necesario un cambio y solo un 33,8% se inclina por dar continuidad al actual modelo.

Según la encuesta, Milei alcanzaría un 37,2% de adhesión si hoy se realizaran las elecciones. Sin embargo, el dato más llamativo es la caída de su núcleo más fiel: solo un 12,4% asegura que “le gusta todo” del Presidente.

A este grupo se suma un 29,3% que, si bien no está completamente conforme con su gestión, sostiene que no ve una alternativa mejor. En conjunto, estos segmentos configuran un 41,7% de apoyo potencial.

Aunque Milei mantiene una base sólida, el crecimiento de una demanda de cambio sugiere que el oficialismo enfrenta un desafío central: sostener a sus votantes mientras intenta recuperar a los sectores que empiezan a tomar distancia.

El rechazo al modelo de Javier Milei

De la vereda contraria, el 49,5% dice que "no le gusta nada de Milei" y el 8,2% asegura que "no le gusta del todo Milei y ve algo mejor". En la sumatoria, el rechazo alcanza el 57,7%.

Como viene contando Letra P, las encuestas muestran que el humor social comienzan a pasarle factura al Gobierno. Desde que comenzó el año, el Presidente sufre una caída constante de su imagen como consecuencia del desgaste de la gestión económica y de los escándalos de corrupción que sacuden a la administración libertaria.

encuesta synopsis

Entre las principales preocupaciones económicas de la sociedad, el 47,1% dice que son "los salarios bajos, el 18,7% responde que es "la falta de empleo", el 13,08% asegura que son "los impuestos altos", el 10,1% contesta que es la "inflación" y el 3,4%, "los servicios públicos caros". El 6,9% afirma que tiene "otras" inquietudes.

En otro tramo del estudio, se indagó sobre las responsabilidades de la situación económica y las respuestas también sacudieron al oficialismo: el 42,3% culpó al gobierno actual, el 28,9% responsabilizó a la gestión anterior y el 27,8% apuntó contra ambos.

La intención del voto

En cuanto a la disputa por fuerza política, el peronismo con un 32,9% le saca una pequeña ventaja a LLA que logra un 30,3%, mientras que, a partir de allí, se encolumnan la Izquierda con 9,6%, el PRO 7,8%, Provincias Unidas 3,9%, Otro 6,1% y No sabe/No contesta 9,3%.

El relevamiento muestra también que si se agruparan las fuerzas opositoras a Milei, alcanzarían un 42,5% de intención de voto, superando a una eventual alianza entre LLA y el PRO, que suma 38,1%. El dato refleja que, aunque el oficialismo mantiene un caudal electoral alto, todavía no logra ampliar su base respecto de 2025 y aparece condicionado por un techo electoral.