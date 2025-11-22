Fútbol de Ascenso: Martín Llaryora apuesta a un póker político si Estudiantes de Río Cuarto sube a Primera

El encuentro por el ascenso a la Liga Profesional entre Estudiantes de Río Cuarto y Deportivo Madryn es seguido con atención por la política de Córdoba . Especialmente por el gobernador Martín Llaryora , que encontró en el fútbol el vehículo para una alianza con Chiqui Tapia que le permitiera mostrar gestión y construir más poder.

En ese empate de fidelidades, la opinión que domina en el arco político y deportivo cordobés es que la final que tendrá su primer chico este sábado se definirá por lo deportivo. Llaryora le prende velas al equipo del sur cordobés. Su plan económico asociado a los grandes eventos podría sumar un eslabón importante porque, por primera vez, podría haber cuatro equipos locales en la Liga Profesional.

Eso significaría la realización de más partidos, más movimiento turístico, gastronómico y hotelero. Es tal la obsesión de Llaryora por la llamada “economía naranja” que en la Legislatura se está trabajando en una ley de promoción de grandes eventos. El objetivo es que todas las productoras operen bajo el formato, reglas y beneficios de una industria .

La ampliación del Aeropuerto Internacional apunta también a ese plan. Como anticipó Letra P , el grupo de Eduardo Eurnekian anunció junto al gobierno de Córdoba la ampliación que duplicará la capacidad operativa de la terminal con una inversión de 26 millones de dólares.

llaryora aeropuerto eurnekian Junto al gobernador estuvieron presentes el CEO de Aeropuertos Argentina, Daniel Ketchibachian, el gerente general de la Unidad de Negocios Este de la firma, Estanislao Alemán; el intendente de Córdoba, Daniel Passerini y el titular de la cartera turística de la provincia, Darío Capitani.

Con ese objetivo de dinamizar la economía productiva en todas sus variantes, nació la alianza de Llaryora con Chiqui Tapia, que se fue macerando con los contactos del presidente de Instituto, Juan Manuel Cavagliatto, otro hombre con buenos vínculos con el cordobesismo.

Tapia no es un aliado más en esa estrategia de nuevas industrias que incluye a actores de cabecera como el productor de espectáculos José Palazzo y otros integrantes del Cluster Córdoba Welcome, el polo de 50 organizaciones de espectáculos, encuentros culturales y deportivos y congresos que en la temporada de verano de 2025 movilizaron $300.000 millones. El jefe del fútbol tiene un juego que excede lo comercial y apunta a lo político.

Los por qué de la alianza cordobesista con Chiqui Tapia

El gobernador se había mantenido neutral en la guerra que sostuvo el titular de Talleres, Andrés Fassi, con el jefe del fútbol argentino. En aquel momento, la pelea por las Sociedades Anónimas Deportivas (SAD) que fascinaban a Javier Milei abrió una grieta de la que el cordobesismo quiso quedar al margen.

Llaryora tomó partido a favor de Tapia apenas constató que Milei había tirado el juguetito, y con él a Fassi, para firmar la paz con el mandamás de la AFA. Como Tapia, el gobernador ya ganó, pero si Estudiantes asciende el impacto será mayor en dos sentidos: económico, como se detalló, pero también político.

llaryora chiqui tapia cavagliatto Juan Manuel Cavagliatto, Martín Llaryora y Chiqui Tapia en la inauguración de las nuevas instalaciones deportivas de Instituto

El vínculo de base está asegurado. El malhabido Dagatti es un amigo de Tapia, pero también del poder en Córdoba. Es un viejo conocido que, si gana este sábado, derramará las mieles de su victoria a todo el sistema. Cabe recordar que participó activamente de la campaña por la intendencia de Río Cuarto, que obturó la sucesión entre Juan Manuel Llamosas y Guillermo de Rivas.

Como contó este portal, el zar de los medios de comunicación y la carne del “Imperio del Sur” tiene ambiciones grandes y un poder económico que lo convierte en un actor insoslayable de la política cordobesa.

El fútbol, una pieza clave en Córdoba

No obstante, la construcción territorial que amasa Tapia es un ariete que miran con atención en el Panal, como se conoce al Centro Cívico provincial. Con Llaryora tiene en común la mirada transversal, con una mesa ancha, de muchos invitados, dispuestos a la construcción de toda clase. Como los intendentes que tanto obsesionan al gobernador, Tapia también tiene esa capilaridad territorial necesaria para objetivos mayores en la política.

almuerzo chiqui tapia cordoba Chiqui Tapia junto a los presidentes de los cuatro clubes más importantes de Córdoba

El presidente de la AFA dio una muestra de ese plan de construcción que excede lo deportivo hace pocas semanas cuando se reunió con las autoridades de los cuatro clubes más importantes de Córdoba y firmó la paz con un acto de gestión con Fassi. "Chiqui quiere una construcción política federal", soplan algunos de sus encumbrados operadores.

El triunfo o la derrota de Estudiantes probablemente no afectará la relación entre Llaryora y Tapia, que crece a pasos agigantados, pero puede ofrecer una oportunidad más para exponerla. Por supuesto, de no mediar escándalos arbitrales o antideportivos. A esas escaramuzas, el cordobesismo siempre les saca el cuerpo.