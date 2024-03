Río Cuarto: la interna por la sucesión de Juan Manuel Llamosas se embarra y expone a Martín Llaryora a jugar

Sólo una gestión del gobernador Martín Llaryora podría resolver la interna del peronismo de Río Cuarto. A cuatro meses de la entrega del poder, el partido no tiene candidato oficial para suceder a Juan Manuel Llamosas. Su delfín, Guillermo de Rivas carretea en las encuestas. Adriana Nazario, la que mejor mide, no negocia y repite que no declinará intenciones.