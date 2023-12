Río Cuarto: el schiarettismo no sube al ring, pero apuesta por Nazario

Tal preferencia discurre por ambas manos de la autovía que une la capital provincial con la capital alterna. Aunque no se trate de un nombre de cepa schiarettista, Nazario nunca rompió una ligazón que remonta al inicio del cordobesismo, aún antes de convertirse en pareja de José Manuel de la Sota .

Tales atributos, entienden, brindarían al espacio una mejor opción para retener el gobierno riocuartense, segunda ciudad de la provincia y piedra basal del proyecto de descentralización administrativa que impulsara el “Gallego” casi 20 años atrás.

Recuperación

Mantener la intendencia supondría también una doble tilde verde para el peronismo cordobés en la primera contienda que afrontará Martin Llaryora como gobernador. El oficialismo provincial tuvo una sucesión de dolorosas derrotas en el departamento Río Cuarto y en la homónima localidad cabecera, tanto en las elecciones provinciales como en las instancias nacionales.

Tales traspiés son adjudicados por las huestes schiarettistas a deficitarios modos de construcción política de Llamosas. “Se concentró en la intendencia. Hizo la suya y descuidó la proyección. No construyó un liderazgo regional que trascienda Río Cuarto. Tiene buena imagen, es prolijo, pero aportó poco al proyecto provincial. Fijate que tenemos sólo dos legisladores propios en la región”, explica un dirigente que acumula varios kilómetros por la autovía.

La misma fuente achaca también la proliferación de candidaturas al legislador en uso de licencia, que hasta hace meses coqueteara con la posibilidad de acompañar a Llaryora en la fórmula para la gobernación. “Son como diez. Así es imposible. Hace falta conducción”, indicó a Letra P.

Precisamente conducción y proyección son las cualidades que señalan como necesarias en el entorno del Gringo para la vigencia del modelo. Aún sin postulantes propios, creen que es Nazario la única que podría ejercer tal liderazgo. En sus palabras: “Hay que ser prácticos”.

Desconfianza

La relación entre Llamosas y Schiaretti se ha caracterizado por las oscilaciones. Sin perder formas ni formalidades, sin confrontaciones a cielo abierto, la desconfianza marcó diversos momentos. Especialmente tras los escarceos de un tardío delasotismo que, tras la muerte de su líder, reclamara públicamente una cuota propia en el armado oficialista.

De ese lado del mostrador, el riocuartense nunca ocultó su gratitud al Gallego, de cuya mano se lanzara a la intendencia en un bastión que parecía de inexpugnable sello radical una década atrás.

de rivas llamosas.jpg De Rivas junto al intendente Llamosas.

Aunque pronto reconduciría sus pasos al rebaño del Gringo, éste no lo ha tenido entre sus figuras predilectas. Ello no obstaculizaría el desembolso de ingentes fondos para la realización de obras en la ciudad que se autopercibe imperio. Muchas de ellas serían clave para garantizar la reelección del exdefensor del pueblo.

Cuatro años después, un nuevo capítulo de tiras y aflojes circunda una de las obras emblema de aquella descentralización: el Centro Cívico. Sede de la Delegación del gobierno de Córdoba, cuenta con representantes de todos los ministerios y agencias de la Provincia.

Aunque las autoridades son nombradas directamente por la gobernación, el loteo posterior suele ser respetuoso con todos los sectores que tributaron al proyecto ganador. Corresponde a las delegaciones la coordinación de tareas en áreas sensibles para la ciudadanía, como educación, salud y seguridad. Su influencia se extiende por todo el sur provincial, operando como la principal referencia para los departamentos australes.

Habiendo transcurrido dos semanas del cambio de mando, la gestión Llaryora aún no ha nombrado a quienes ocuparán las dependencias. En tal vacío rebota otra polémica entre el llamosismo y el schiarettismo. Aunque ambos sectores, a los que se suma el núcleo de Nazario, bajan el tono a la disputa, coinciden en que siempre es mejor la interlocución con actores propios.

“Si hay quilombo, nosotros no lo armamos. Al contrario, creemos que no está bueno. Nosotros nos ocupamos de la diaria, no de esas discusiones que quedan mal ante la gente. Se equivocan quienes creen que tienen más chances ocupando cargos”, explican en el perímetro del intendente.

El entorno schiarettista desmiente ser parte de cualquier intriga. Por el contrario, señala a otros sectores como los hambrientos por posiciones, siquiera simbólicas. "Quieren tener poder sobre los otros. No querrán quedarse sin lugar ante los cambios en las gestiones. Como sea, nosotros no disputamos el Centro Cívico. No necesitamos esa exposición", aseguran.

Al llano

La citada exposición es desaconsejada también para De Rivas, a quien sugieren dejar su cargo para abocarse de lleno a la campaña.

Tal proposición se presenta como amable preocupación por el desgaste que implica para un funcionario asumir la representación de un gobierno en tiempos de incertidumbre y crisis.

En el fondo, aloja dos advertencias. Una, sobre la necesidad de que el secretario, número dos en la estructura municipal, se aboque a su tarea como tal. Otra, sobre la inequidad que supone disponer de los recursos oficiales ante cualquier otro postulante, aún sin existir definiciones formales. Este punto toma relevancia considerando la batería de anuncios realizada por el propio Llaryora la pasada semana.

"De Rivas debería hacer campaña desde el llano, como Adriana. Deberían todos partir de un mismo punto, sin privilegios", sentencia una voz de experiencia en la rosca del sur provincial.