PAMI de Río Cuarto: renunció el alfil de Gabriel Bornoroni y un radical de Gabriel Abrile asumirá el mando

El PAMI en Río Cuarto cuenta otra renuncia en su haber : Santiago Pinasco dejó el cargo alegando motivos personales. Pero ya tiene reemplazo. La delegación del sur de Córdoba será conducida por Leonardo Mario Farina , un hombre ligado al radical Gabriel Abrile y con la venia del armador libertario, Gabriel Bornoroni .

El movimiento de piezas deja un dato político novedoso, que el propio Abrile busca relativizar, pero que varias voces radicales críticas imputan como un acuerdo de hecho con La Libertad Avanza (LLA). Farina trabajó junto al médico y excandidato a intendente en la Secretaría de Salud municipal durante la gestión de Juan Jure . Hoy reporta a otro hombre del mismo espacio, el defensor del Pueblo, Daniel Frangie .

La sede de la repartición nacional, ubicada en calle Alvear 842, concentró lo más pesado de la agenda política de la semana en el sur cordobés: la salida de Pinasco, el nombramiento del nuevo director ejecutivo, el cambio de signo político y el potencial acuerdo de una parte de la UCR con LLA como telón de fondo. También se encendieron luces de alarma dentro del organismo, a partir de una serie de irregularidades que podrían configurar hechos de sobrefacturación por parte de algunos prestadores.

Santiago Pinasco dimitió este martes y, de forma extraoficial, habría alegado motivos personales para justificar su salida del cargo, después de poco más de dos meses y medio al frente de la turbulenta UGL 36. Había llegado al organismo por impulso del armador libertario en Córdoba y jefe del bloque de diputados de LLA, Gabriel Bornoroni, que tiene línea directa con la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei .

En su breve gestión, había intentado acomodar un frente interno complejo, heredado de las gestiones anteriores, donde algunos funcionarios parecieron entrar en guerra con los empleados que ocupan los puestos de control más sensibles. Tuvo que afrontar como pudo el cambio en el sistema de entrega de pañales, que generó gran cantidad de quejas por las complicaciones y faltantes que acusaron los afiliados.

Santiago Pinasco dejó el PAMI de Río Cuarto y un hombre del radical Gabriel Abrile lo reemplazará en el cargo

Alineado detrás de Laura Soldano, la influencer que quiere ser diputada, la función reservada para Pinasco dentro del grupo de LLA es una verdadera incógnita.

De la Franja Morada a La Libertad Avanza

Leonardo Mario Farina es un militante radical de extensa trayectoria, con pertenencia al sector de Gabriel Abrile y un estrecho vínculo con el defensor del Pueblo, Daniel Frangie. Microbiólogo de profesión, se desempeña como laboratorista de análisis clínicos en el sector privado, pero durante muchos años cumplió tareas en el Centro de Salud Municipal.

gabriel abrile y daniel frangie.jpg El dirigente radical Gabriel Abrile junto a su alfil, Daniel Frangie, defensor del Pueblo de Río Cuarto.

Empezó su recorrido político en Franja Morada, en la Facultad de Ciencias Exactas de la Universidad Nacional de Río Cuarto (UNRC), donde ocupó cargos electivos y conoció a Frangie, para integrarse a su espacio. En la actualidad, podría decirse que éste es su jefe directo en la Defensoría del Pueblo. Ahora, parece ser la encarnación de un acuerdo de hecho con LLA.

Aunque ejerció una función de apoyo a Abrile cuando éste era secretario de Salud municipal, lo cierto es que ahora tendrá enfrente un desafío de gestión en grande. El PAMI de Río Cuarto administra prestaciones y beneficios sensibles para más de 70 mil afiliados del sur de Córdoba y tiene uno de los presupuestos más grandes de la ciudad, solo por detrás de la Municipalidad y la UNRC.

La UCR de Río Cuarto habla de un acuerdo con Javier Milei

En este punto, es preciso tener en cuenta que los radicales de Río Cuarto se oponen taxativamente a cualquier acuerdo con La Libertad Avanza. Claro que siempre debe haber una excepción que confirme la regla, y ese parece ser el caso del jefe del bloque de concejales de Primero Río Cuarto, Gabriel Abrile. Nota al margen: ahora, esa misma bancada tiene una nueva y nítida división, entre posiciones pro y antialiancistas.

Dentro del partido centenario, observan el cambio de mando en el PAMI como un episodio bisagra, pero no sólo para la UCR de Córdoba. Entienden que también lleva implícita una alteración en el modus operandi político de LLA, que hasta jacta de ser autosuficiente y de prescindir de alianzas.

“Esto rompería con eso, y sería un cierre con una parte del radicalismo, porque Farina es Abrile. Es el primer pase casi oficial en Río Cuarto, con cargos de gestión”, interpretan los boinablancas riocuartenses. El cambio de mando en el PAMI sería, en los hechos, el primer capítulo de una probable alianza que la conducción del radicalismo provincial, con Rodrigo De Loredo a la cabeza, viene persiguiendo hace tiempo.

de loredo intendentes.jpg Rodrigo de Loredo quiere una alianza con La Libertad Avanza

Hay quienes miran las conexiones entre los tres grandes protagonistas de este nuevo movimiento y encuentran explicaciones razonables. Pinasco, antes de dar el salto a LLA, era cercano a Abrile; lo mismo que el flamante director del Pami Río Cuarto, Farina. Habría un cuarto actor; el poderoso armador de Karina Milei en Córdoba, Bornoroni, que habría avalado el nombre del microbiólogo para conducir la UGL 36 del organismo.

Consultado por Letra P, Abrile se limitó a reconocer que tiene un vínculo de amistado con Farina, pero aclaró que hace cierto tiempo que no habla con él.

De cualquier forma, estos movimientos disparan toda clase de interrogantes clave de cara al futuro cercano: ¿Qué papel jugará Abrile en las próximas elecciones legislativas de octubre? ¿Dónde? ¿Con quiénes?