Córdoba: quiénes son Patiño y Lluch, los diputados electos que completan el póker de confianza de Bornoroni

No es un secreto. Gonzalo Roca , Laura Soldano , Marcos Patiño Brizuela y Enrique Lluch , cuatro de los cinco diputados electos de La Libertad Avanza , comparten distintas ligaduras con Gabriel Bornoroni , el presidente del bloque en la cámara baja y digitador del partido de Javier Milei en Córdoba .

Este vínculo no es sólo amistoso, como observan rivales en la disputa por el voto libertario, quienes llegaron a definir a la lista como una representación del “club de amigos de Bornoroni” . Los lazos también incluyen relaciones profesionales de diversa data.

Algunos fueron oportunamente contados por Letra P , con la emergencia de sus nombres como partes del armado electoral que liderara el jefe del bloque libertario en la Cámara de Diputados, con anuencia de Karina Milei .

Empresario del rubro, Roca ha sido tesorero de la Federación de Expendedores de Combustibles y Afines del Centro de la República (FECAC), entidad en la que desarrolló un sólido vínculo con Bornoroni. Años después éste porfiaría para mantenerlo en la cabeza de la lista violeta, clausurando cualquier vía para extrapartidarios.

El cuadrado de afines, que no incluye a Laura Rodríguez Machado, dirigente de dilatada trayectoria y representante de distintos sellos, se completa con Patiño Brizuela y Lluch.

El socio de Gabriel Bornoroni

Tercero en la nómina electa este domingo, el abogado Marcos Patiño Brizuela, egresado de la Universidad Nacional de Córdoba, es el apoderado del partido violeta en la provincia.

Como contara Letra P, es también socio de Bornoroni en el estudio jurídico que ambos comparten con Andrés Bauzá, hijo de Eduardo, el primer jefe de Gabinete de la presidencia de Carlos Menem, primero también en desarrollar ese rol en la historia argentina.

Su nombre apareció sobre el tablero durante la primavera del 2023, cuando Karina Milei y Martín Menem rubricaban la decisión de homologar el partido en todo el país. Por entonces, tras la conflictiva salida de viejos socios, como Agustín Spaccesi y Rodolfo Eiben, Martín y Lule Menem ratificaban su confianza en Bauzá como guía para la edificación mediterránea.

A través de su actividad profesional, éste ha tejido contactos con instituciones clave y efectores del poder, desde el Colegio de Abogados (fue candidato a vicepresidente en una lista que compartió con Franco Mogetta) hasta agremiaciones empresarias. Tales vínculos se reflejan en la actividad del estudio que los tres comparten.

A su designio respondió la designación de Patiño Brizuela al frente de la delegación cordobesa de PAMI. En paralelo, aceptaría asumir la titularidad de ANSES Córdoba. Claro que sin alejarse del tablero principal.

Hacer política en Córdoba

A Patiño Brizuela se le confiere un perfil técnico-profesional, pulido en el contacto antes mencionado. No obstante, desde PAMI también ejerce un rol clave de articulación política con actores locales y nacionales.

De perfil bajo, acompañó a Bornoroni y Roca durante la primera parte de la campaña, basada en la instalación de ambos como representantes de Milei en Córdoba. En las últimas semanas incrementó su despliegue territorial, sobre todo en la capital. Aún bajo radar, registrado en redes sociales más que en medios tradicionales, ese trabajo habría sido esencial para que la lista del “León” se impusiera por casi 20 puntos sobre la que tenía a Juan Schiaretti en cabeza.

El rotundo triunfo libertario en todo el país podría conferirle alivio, además. En sus 20 meses al frente del PAMI ya hay tres causas judiciales que atañen a su desempeño como funcionario.

La más importante es una denuncia penal por desobediencia y abuso de autoridad. La misma es impulsada por organismos de derechos humanos y entidades gremiales, que reclaman por el incumplimiento de una medida cautelar, dictada en mayo, que ordena al PAMI a garantizar la entrega automática y gratuita de un listado de medicamentos esenciales a sus afiliados.

Por otra parte, en marzo de este año, debió afrontar denuncias por maltrato a empleados y afiliados. Las acusaciones fueron realizadas por trabajadores del PAMI en la sede de Villa Carlos Paz.

Por otra parte, dos semanas antes de los comicios, informes periodísticos indicaron que Patiño Brizuela obtuvo de manera irregular un crédito de $164 millones otorgado por el Banco Nación. De acuerdo a tal denuncia, que apunta directamente a Daniel Tillard, presidente de la entidad y representante del cordobesismo en esferas nacionales, la operación omitió requisitos formales.

Desde el comando libertario han optado por restar entidad a las denuncias. Particularmente a la última, a la que califican como irreal.

El futuro de La Libertad Avanza

Quinto en la lista, fuera de rango de banca en los cálculos previos, Enrique Lluch llegará a la función pública a sus 42 años. Su experiencia previa se circunscribe al ámbito privado. Es cotitular de Arq Ing Soluciones Integrales, una empresa “dedicada al mejoramiento de inmuebles a través del mantenimiento preventivo, correctivo y obra civil a nivel comercial e industrial”.

En 2012 había conformado Eclat Córdoba, una S.A. que declaró como objeto, en su constitución, “la compra y venta por mayor y menor, permuta, consignación, fraccionamiento importación o exportación” de materiales y productos eléctricos. Junto a ello, la provisión de servicios de manteamiento y asesoramiento. Un año después vendería sus acciones.

Definido como emprendedor, su presencia en la lista refleja la importancia que han adquirido como sujetos políticos los miles de cordobeses que son parte de un ecosistema cultivado por años y que han gozado de variadas políticas de promoción desde el Estado nacional y provincial. A ellos interpeló especialmente Lluch en sus recorridas proselitistas.

Ya diputado, será parte de una estructura libertaria sobre la que Bornoroni proyecta su futuro político. Un andamiaje de piezas leales y puramente violetas, punto de partida para cualquier especulación sobre las elecciones provinciales que se desarrollarán en sólo dos años.