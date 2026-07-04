Entre Ríos: el Círculo Rojo respalda la reforma previsional de Frigerio y espera una rebaja de impuestos

El debate por la reforma previsional que propone el Poder Ejecutivo de Entre Ríos sumó un nuevo actor: el sector privado. Un conjunto de entidades y empresas de la provincia, agrupadas en un foro, decidieron darle su apoyo a la iniciativa con la expectativa de que el gobierno provincial avance en una reducción de impuestos.

En el foro participan ruralistas nucleados en la Bolsa de Cereales y la Federación Agraria . El respaldo es consecuencia de la buena relación que mantiene la Casa Gris con los actores del campo, ratificado cada vez que Rogelio Frigerio insiste con la idea de que los derechos de exportación deben ser eliminados. A ellos se suman industriales de la Unión Industrial de Entre Ríos (UIER) y de la Cámara de Industrias Cárnicas y otras entidades como la Bolsa de Comercio , la Cámara de Productores Porcinos de Entre Ríos (Capper) y el Consejo Empresario .

Aunque no están alcanzados por la reforma -los empleados del sector privado aportan a la ANSES , bajo el régimen jubilatorio nacional- el Círculo Rojo de la provincia decidió respaldar el texto delineado por la gestión de Frigerio.

En la formalidad, a través de un comunicado el empresariado indicó que los recursos que hoy destina la Casa Gris para solventar el déficit del sistema previsional podrían volcarse a obras públicas. A ese planteo se suma un histórico reclamo por una reducción de la carga tributaria. La Casa Gris , no solo a través del gobernador, sino que también en la voz de otras primeras líneas, ya manifestó que esa es su voluntad, pero que el primer paso es achicar el nivel de gastos de la Administración.

Mientras el Senado termina de darle forma al texto final en sucesivos plenarios de comisiones y reina el hermetismo en cuanto a si habrá o no modificaciones , la misiva del Foro de Empresarios se lee como una clara señal de apoyo al gobierno provincial. El respaldo cobra importancia, además, frente al rechazo que expresó la Multisectorial , una agrupación que nuclea a gremios y entidades de jubilados.

Las claves del apoyo

"Apoyamos cualquier debate que sea para tener un sistema previsional equilibrado. Esta no es una discusión que se esté dando solo en Entre Ríos o Argentina, sino que es a nivel mundial", indicó a Letra P Juan Pablo Cerini, presidente de la Capper y secretario del Consejo Empresario de Entre Ríos.

El dirigente señaló que hay una serie de factores que atentan contra los modelos previsionales actuales, que tienen que ver con cambios sociales, biológicos y demográficos que han obligado a reconfigurar los sistemas. "Hoy se vive más, por ejemplo, lo cual trae como consecuencia que haya casi la misma cantidad de aportantes activos que beneficiarios. Eso debe ser reconocido e incorporarse al debate", apuntó.

Para Cerini un sistema previsional robusto traería aparejado un Estado que usa menos recursos para cubrir el déficit que hoy existe en la Caja de Jubilaciones. "Como contrapartida, se podrían volcar recursos a obra pública o, consecuentemente, se podría avanzar en una reducción de la carga tributaria de los sectores productivos", subrayó.

Sobre este último punto, el presidente de la Capper reconoció que aún no hay un programa marcado de alivio fiscal, pero que confían en que en el futuro se podrá avanzar en un plan que vaya en línea con una baja de impuestos en el sector, lo que favorecería la generación de empleo. "Hasta el momento no hubo una reducción marcada, pero es entendible, porque justamente el Estado precisa recursos para obligaciones como la cobertura del déficit. Quizás en el tiempo se pueda avanzar en ese sentido. El gobierno lo mencionó más de una vez y estamos de acuerdo. Vemos con muy buenos ojos el RINI -Régimen de Incentivo a Nuevas Inversiones- que permite que más empresas decidan radicarse en nuestra provincia", señaló.

La postura del Consejo Empresario

El Consejo Empresario, en la misma línea, dio a conocer un informe de su Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales en el que se proyecta un déficit de la Caja superior a los 800 mil millones de pesos en diez años. “Este es un problema que venimos advirtiendo hace una década y que no se abordó hasta ahora con seriedad. Las medidas que impulsa la ley nos parecen razonables”, sostuvo Alfredo Calabrese, director del instituto, en diálogo con Letra P.

El empresario aseguró que el Consejo coincide con la elevación de la edad jubilatoria, la extensión del plazo para el cálculo del haber con el 82% móvil y con el aporte extraordinario de los sueldos más altos. “Si la reforma logra avanzar hacia un equilibrio, el Estado dispondrá más recursos para infraestructura, que es clave para el sector privado”, señaló.

Ante la promesa de una baja de impuestos, el dirigente reconoció que no hay ningún tipo de plazo estipulado, pero señaló que Entre Ríos podría reducir Ingresos Brutos si el Gobierno elimina el impuesto a los débitos, algo de lo que se habló hace pocos días con el ministro de Economía, Toto Caputo, cuando estuvo en Paraná. “Tenemos que ir en esa dirección, de lo contrario las empresas se van a terminar radicando en otra provincia. Hay que apuntar a mejorar la competitividad”, apuntó.

Los principales puntos de la reforma previsional

La iniciativa que presentó el gobierno de Frigerio busca restaurar el equilibrio económico de la Caja de Jubilaciones y, en ese sentido, se establece como primera medida la emergencia previsional hasta fines de 2027.

Además, plantea nuevos aportes salariales extraordinarios para activos que cobren más de $3 millones -con una escala ascendente del 1% al 8%-; cambios en el cálculo de haberes -pasará de ser los últimos diez años de actividad a 20- y un aumento gradual de la edad de retiro a 65 años para varones y mujeres por igual, que se comenzaría a aplicar definitivamente en 2031.

En otro orden, la norma fija un único índice de actualización de haberes para todos, en función de una paritaria del escalafón general. Por último, quienes accedan a jubilaciones ordinarias especiales (como docentes, servicio penitenciario o tareas de radiología) deberán continuar efectuando el aporte personal previsto para los activos hasta que alcancen la edad de la jubilación ordinaria común.