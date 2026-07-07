Entre Ríos: la reforma previsional avanzó en el Senado y el oficialismo tiene los votos para aprobarla

La reforma previsional enviada por el Poder Ejecutivo de Entre Ríos obtuvo dictamen este martes en un plenario conjunto de las comisiones que trataron el documento en el Senado . Los senadores consensuaron la firma de dos dictámenes de mayoría: uno por la comisión de Presupuesto y Hacienda (con mayoría del oficialismo) y otro por la comisión de Asuntos Constitucionales y Acuerdos (con mayoría del peronismo ).

Por las comisiones, durante alrededor de un mes, desfilaron gremios y funcionarios, además de entidades que nuclean a jubilados, especialistas en Derecho e intendentes de variados colores políticos para dejar plasmada su mirada sobre una ley que promete ser un antes y un después en la gestión de Rogelio Frigerio y en la provincia.

Según confirmó Letra P , la iniciativa tuvo apoyo en las firmas de Juntos por Entre Ríos y -como se conjeturaba- de la justicialista Gladys Domínguez, del departamento Feliciano . Se trata de una legisladora que, en la práctica, es una aliada del oficialismo. En 2025 se abstuvo a la hora de votar la Ley de Obra Social de Entre Ríos ( OSER ), lo cual permitió su sanción, y desde ahí se mostró más que cercana a las filas del frigerismo.

La senadora no esconde su buena sintonía con las autoridades de la Casa Gris y desde la gestión, en cuanto pueden, la muestran de su lado. Tras lo sucedido con la ley de la OSER saltó el cerco, constituyó un unibloque y denunció amenazas de su partido.

Tras su decisión de hoy, "Meca" -como se la conoce- se encamina a ser echada del Partido Justicialista . En su último Congreso, se definió que todo legislador que no votara en contra sería expulsado del espacio. Con la rúbrica de este martes, que la posiciona como la válvula que habilitará la mayoría en el recinto que precisa Juntos para alzarse con media sanción, es muy posible que el Comité de Disciplina del PJ tome la misma decisión que ya tomó con otros dirigentes, como el intendente de Santa Elena y ex vicegobernador, Domingo Daniel Rossi .

El articulado final, con cambios

En el texto final presentado por el oficialismo hubo concesiones en relación al primer proyecto ingresado: el cálculo del 82% se hará en función de los últimos 15 años de actividad -actualmente son 10, se había propuesto 20- y las edades jubilatorias no se equiparan para varones y mujeres en 65, como fue originalmente la idea, sino que los primeros pasan de 62 a 65, mientras que las segundas pasan de 57 a 60. No hubo modificaciones en otros aspectos, como que los años de aportes no se suban de 30 a 35 o se quite el Aporte Extraordinario de sueldos mayores a $3 millones.

Otro de los aspectos que fue corregido fue la duración de la emergencia previsional. Mientras en la norma original no se ponía un límite para su prórroga, en el documento final se estipuló que durará dos años con posibilidad de ser extendida una sola vez por la misma cantidad de tiempo.

El peronismo, con dictamen propio

El bloque justicialista elaboró su propio despacho a partir de un proyecto que fue trabajado en conjunto con intendentes y que buscó un camino alternativo a la iniciativa oficial. La propuesta fija las mismas edades -60 y 65-, pero mantiene los años de aportes en 30. Lo llamativo es que mantienen los regímenes especiales, pero con cambios: docentes, por ejemplo, se jubilarían con 30 años de actividad y no 25 como es actualmente.

El bloque del PJ en el Senado.

La clave principal del texto del peronismo es que crea un Fondo Entrerriano de Sostenibilidad Previsional, para paliar el déficit de la Caja de Jubilados, el talón de Aquiles del Presupuesto y que es la base para que el gobierno haya planificado cambios en el sistema. Se financiaría con excedentes de la administración, pero también donaciones, recuperos, un Aporte Extraordinario de la planta política, rentas financieras por saldos de cuentas de depósitos judiciales, una alícuota de Regalía Minera y las regalías de la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande (CTM), entre otras líneas de financiamiento.

Cuándo se tratará la reforma previsional en Entre Ríos

Ambos dictámenes ingresarán este miércoles 8 de julio en sesión y se tratarán en el siguiente plenario del cuerpo, que se conjetura podría ser la semana próxima, si es que el oficialismo pide una sesión especial.

Como explicó Letra P, la iniciativa que presentó el gobierno de Frigerio busca restaurar el equilibrio económico de la Caja de Jubilaciones y, en ese sentido, se establece como primera medida la emergencia previsional hasta fines de 2027.

Además, plantea nuevos aportes salariales extraordinarios para activos que cobren más de $3 millones -con una escala ascendente del 1% al 8%-; cambios en el cálculo de haberes y un aumento gradual de la edad de retiro que se comenzaría a aplicar definitivamente en 2031.

En otro orden, la norma fija un único índice de actualización de haberes para todos, en función de una paritaria del escalafón general. Por último, quienes accedan a jubilaciones ordinarias especiales (como docentes, servicio penitenciario o tareas de radiología) deberán continuar efectuando el aporte personal previsto para los activos hasta que alcancen la edad de la jubilación ordinaria común.