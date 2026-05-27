Pullaro visitó Entre Ríos y respaldó la reforma previsional que impulsa Frigerio.

Rogelio Frigerio recibió a Maximiliano Pullaro para firmar un acuerdo de hermandad entre las localidades Villa Libertador San Martín y Las Tunas . El encuentro sirvió para ratificar la alianza que los gobernadores comulgan en el marco de la Región Centro , pero el anfitrión consiguió además el respaldo de su par santafesino para la reforma previsional que impulsa en Entre Ríos .

La reforma de la Caja de jubilaciones fue parte de la tríada de normas clave que sancionó la Legislatura en el primer año de gobierno de Pullaro. Dos años después, Frigerio promueve un proyecto de ley en espejo a la santafesina, que ingresó la semana pasada al Senado enterriano.

Durante la conferencia de prensa, el gobernador santafesino reconoció que medidas como la modificación de la Caja de Jubilaciones son “difíciles y con fuerte resistencia sindical”, aunque aseguró que son necesarias para ordenar las cuentas públicas. “Hay decisiones que no son simpáticas, pero que hay que tomarlas”, afirmó.

Pullaro explicó que la caja jubilatoria santafesina registraba un fuerte déficit y señaló que la reforma permitió reducirlo a un tercio. “Logramos reducir 500 mil millones de pesos en un año”, aseguró y sostuvo que el ahorro se traduce en obras de infraestructura como rutas, hospitales y escuelas.

“En Santa Fe ya podemos mostrar cómo los recursos del Estado se usan para promover el desarrollo”, señaló. Apuntó que la decisión de Frigerio es “valiente” y reconoció que con la medida “se tocan intereses de muchos gremios, pero se terminan reformando cosas importantes”. “Lo podemos demostrar en Santa Fe”, sostuvo.

Protestas frente a la Casa Gris

Como ya contó Letra P, el proyecto de ley de reforma del sistema previsional ingresó la semana pasada en el Senado. Durante la sesión del miércoles, senadores aprobaron el giro a las comisiones de Presupuesto y Asuntos Constitucionales. Según publicó el portal local Análisis, en la sala hubo presencia gremial y la vicegobernadora Alicia Aluani debió llamar al orden.

Frigerio Pullaro Villa Libertador San Martín Pullaro visitó Entre Ríos y respaldó la reforma previsional que impulsa Frigerio.

Mientras transcurría la sesión, en Plaza Mansilla, frente a la Legislatura, el principal gremio docente montó un acampe en rechazo a la iniciativa. El secretario general de la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (AGMER), Abel Antivero, explicó que la convocatoria fue para “expresar nuestra resistencia y rechazo a la reforma previsional”.

El dirigente estuvo acompañado por referentes de otros sindicatos como la Asociación de Judiciales de Entre Ríos (AJER); la Asociación del Magisterio de Enseñanza Técnica (AMET); Asociación de Trabajadores del Estado (ATE); Sindicato de docentes de establecimientos privados (Sadop); y la Federación de Jubilados y Pensionados, nucleados en la Multisectorial.

Entre Ríos y Santa Fe, el acuerdo de hermandad

El acuerdo de hermandad entre Libertador San Martín y Las Tunas fue presentado como un gesto político y cultural que busca consolidar una historia común y proyectarla hacia políticas conjuntas. El intendente anfitrión, Darío Heinze, destacó que el acto “reafirma una historia compartida y una manera común de entender el desarrollo de nuestras comunidades”, y subrayó que el hermanamiento no será simbólico, sino que apunta a generar iniciativas concretas en educación, turismo, cultura e intercambio institucional.

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La ceremonia reunió a autoridades provinciales y puso en primer plano los vínculos históricos entre ambas localidades, marcados por la inmigración europea y la cooperación social desde principios del siglo XX.

“Hablar de las cosas que nos hermanan realmente”

Frigerio enmarcó el encuentro en la estrategia de fortalecimiento de la Región Centro y reivindicó los valores productivos del interior. Señaló que el hermanamiento fue “una oportunidad para hablar de las cosas que nos hermanan realmente”, entre ellas “la cultura del trabajo, del esfuerzo y del mérito”.

Además, afirmó que Entre Ríos, Santa Fe y Córdoba comparten “una historia en común, una esperanza compartida y la convicción de que la Argentina puede salir adelante si toma el camino de la producción y el desarrollo”. Frigerio insistió en que el interior productivo tiene un enorme potencial y sostuvo: “Estoy convencido de que, si la Argentina adopta esos valores, tiene un futuro increíble”.