La gira de los dos billones: Diego Santilli busca el apoyo de los gobernadores a la reforma laboral

Del mismo modo que lo hizo en la previa a la discusión por el Presupuesto , Diego Santilli sale al país a conversar con los gobernadores sobre la reforma laboral , con el reparto de dos billones de pesos como eje central del tironeo entre la Casa Rosada y las provincias. Comenzará su gira visitando a Ignacio Torres en Chubut .

El tour del ministro de Interior tiene como fecha clave la segunda semana de febrero, cuando el oficialismo insistirá con el proyecto que debió patear a finales de 2025 y que el presidente Javier Milei considera central para la segunda parte de su gobierno.

Con la marcha de las centrales sindicales como telón de fondo, La Libertad Avanza (LLA) no consiguió el número de adhesiones necesario en las comisiones de Trabajo y Previsión Social y la de Presupuesto del Senado y se vio obligada a postergar una discusión en la que las provincias tendrán un rol protagónico. Santilli sale de gira para abrochar esas alianzas que fallaron en la cámara alta y que ahora tambalean por el achicamiento de la masa coparticipable que alarma a los gobernadores.

El desafío de Santilli es garantizar el acompañamiento de las provincias en medio de un debate que avanza más allá de los cambios a los que se resisten las organizaciones gremiales y amenaza con impactar en las finanzas provinciales.

En concreto, el artículo 191 del proyecto de reforma propone modificar la escala para el pago del Impuesto a las Ganancias de las sociedades . Esos cambios impactarían en la recaudación nacional y achicaría la masa monetaria que se reparte a las provincias en concepto de coparticipación.

Nacho Torres y Diego Santilli se volverán a ver las caras para conversar sobre la reforma laboral en Chubut.

Los cálculos que circulan por los despachos de analistas y funcionarios advierten que el dinero que perdería la caja para repartir entre las administraciones provinciales podría arañar los dos billones de pesos anuales.

Más allá de los deseos de Santilli, que ya se reunió con veinte mandatarios provinciales en la previa a la aprobación del Presupuesto, los gobernadores intentarán abrir la agenda para hacerle abrir la billetera a la gestión libertaria.

Los temas pendientes en Chubut

El ministro no tendrá la última palabra pero se volverá a mostrar predispuesto a escuchar para luego intentar convencer a los responsables políticos de las provincias que ocupan un rol clave en el variopinto abanico legislativo.

Torres tiene en agenda la presentación de una demanda ante la Corte Suprema por una deuda con la caja de jubilaciones que se arrastra desde 2018 y está estimada en más de 51.000 millones de pesos. El chubutense ya conversó con el ministro sobre el tema a finales del año pasado y volverá a plantearlo en la reunión del miércoles. En la provincia aseguran que la presentación judicial se hará efectiva en las próximas semanas “pase lo que pase”, pero analizarán la posibilidad de hacer un acuerdo por el flujo de la caja para el ejercicio 2026.

En medio de una lucha sin descanso contra los incendios en la provincia, en Chubut sostienen que el apoyo del gobierno nacional “siempre es muy importante” y ponen en valor el trabajo conjunto que se lleva adelante en la región andina.

La gira de Diego Santilli

Con La Libertad Avanza preparada para tratar la reforma en la segunda quincena de febrero, el objetivo del ministro de Interior es visitar al menos diez gobernadores durante enero y ampliar las negociaciones a comienzos del mes siguiente.

La agenda no está del todo cerrada, aunque se estima que la base será la misma que lo llevó a recorrer el país durante noviembre, cuando hizo su debut como ministro libertario.

Manuel Adorni Diego Santilli Leandro Zdero El chaqueño Leandro dero es uno de los gobernadores a los que Santilli ya sabe que visitará luego de su paso por Chubut.

Luego de visitar a Torres en Chubut, Santilli se encontrará con el mendocino Alfredo Cornejo y con el chaqueño Leandro Zdero, dos de los aliados con los que el equipo del Presidente cuenta para avanzar con su agenda legislativa. Esa parece ser la hoja de ruta que trazará el equipo de Santilli, que volverá a dejar a un costado a los cuatro peronistas considerados en el extremo irrenconciliable de la Argentina polarizada: Axel Kicillof (Buenos Aires), Gildo Insfrán (Formosa), Ricardo Quintela (La Rioja) y Gustavo Melella (Tierra del Fuego).

En la previa al Presupuesto, el ministro de Interior incluso recibió en su despacho al pampeano Sergio Ziliotto, único del grupo de opositores duros con los que el gobierno nacional habilitó conversaciones. De los demás, el único con el todavía no hubo foto es con Maximiliano Pullaro, aunque sí existe entre ambos una línea directa vía telefónica, por lo que no se descarta que Santa Fe sea uno de los destinos de la nueva gira nacional de El Colorado.