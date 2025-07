Santa Fe rechazó la oferta por la deuda previsional y sumó un nuevo cortocircuito con la Casa Rosada

LIBERTARIOS VS. FEDERALES

Por qué Santa Fe rechazó la oferta del Gobierno

“Les dijimos que no. Si no nos hacen un mejor ofrecimiento en el día de hoy, tendrá que resolver la Corte”, se explayó el mandatario provincial en el mediodía santafesino. Si bien no estuvo presente en el encuentro, las fuentes consultadas por Letra P dieron cuenta de que siguió el desarrollo del cónclave y avaló la decisión tomada.