Maximiliano Pullaro y Gisela Scaglia, hombro con hombro contra el kirchnerismo en el cierre de la campaña

La vicegobernadora Gisela Scaglia y el gobernador Maximiliano Pullaro recibieron a Letra P en la sede de Gobierno, en Rosario.

El mandatario radical y la presidenta del PRO local recibieron a Letra P en el despacho del gobernador en la sede de Casa de Gobierno en Rosario . A Pullaro los tiempos de campaña lo aceleran: no descansa el pie en posición de sentado, revisa una y otra vez el celular, se inquieta cuando no habla. Tiene la ansiedad de quien sabe que ganó mucho este año: las elecciones locales y para convencionales, que reformaron la Constitución y abrieron paso a que pueda pelear por otro mandato en 2027. Ahora tiene la chance de dar un golpe a otra escala, por eso se pegó a sol y a sombra a su candidata en el tramo final de la campaña.

Pullaro pidió el voto para Scaglia y remarcó que el kirchnerismo “abandonó y entregó Rosario ”. Dice que no se siente “en condiciones” de ser candidato a presidente en 2027 y deslizó que su candidato para ese turno es su par de Corrientes, Gustavo Valdés . Scaglia se mostró convencida del apoyo en las urnas y orejeó su futuro en el Congreso.

Pullaro marca de movida que la confrontación es con el kirchnerismo. Pone a Rosario como ejemplo para marcar contrastes. Dice que "hace dos años no se podía salir a la calle" y que las organizaciones criminales "mataban personas inocentes para dejarse mensajes", mientras que hace 15 días hubo "250 mil personas en la calle, en un recital de Nicki Nicole y Juan Carlos Baglietto , donde no hubo un solo robo de celular denunciado".

-¿La elección del domingo se define en Rosario?

Maximiliano Pullaro: -Necesitamos que no gane el kirchnerismo, porque ellos abandonaron y entregaron a esta ciudad. Sería trágico que el kirchnerismo tuviese una opción, no de ganar la provincia, sino de triunfar en Rosario, por el daño que le provocaron a la ciudad durante tanto tiempo de manera consecutiva y sostenida.

Gisela Scaglia: -La elección se define en toda la provincia. Es tan importante un voto en el norte como un voto en Rosario. Tengo claro que esta ciudad, por lo que hicimos estos meses, por cómo empezó a volver a vivir, nos va a acompañar. El domingo va a poner 22 meses de gestión en la urna.

Las bancas en disputa en Santa Fe

Pullaro y Scaglia mencionan diez veces la palabra “kirchnerismo” en las primeras dos preguntas. Claramente, es la keyboard de la entrevista. Se permiten también una distancia rotunda con el arco libertario, pero prefieren remarcar su enfrentamiento con Fuerza Patria.

-Las encuestas marcan paridad y hay nueve bancas en juego. ¿Un reparto de tres para el PJ, tres para LLA y tres para ustedes es un buen resultado?

MP: -Esperamos contar nueve (risas). Trabajamos mucho para cambiar y transformar esta provincia, esperamos tener un resultado contundente. Porque no es lo mismo que a Santa Fe la defienda una persona que luchó para que a la provincia le vaya bien a que vengan proyectos desde Buenos Aires a decirnos quiénes nos tienen que representar.

El gobernador apela al mensaje de toda la campaña para encontrar un lugar en medio de la grieta. Remarca que "por derecha o por izquierda", sus rivales son "los candidatos de Karina Milei que van a defender principalmente el programa porteñocéntrico y financiero que tiene el Gobierno" o "los candidatos de Cristina Fernández de Kirchner". "Detrás de la primera candidata, Caren Tepp, está Agustín Rossi, que planteó el indulto de Cristina. Está La Cámpora en el número tres y el Cachi Martínez en el cuatro, que es el kirchnerismo en estado puro para defender el modelo kirchnerista, que sigue concentrando los recursos en Buenos Aires", enumera.

GS: -Nosotros estamos discutiendo con el kirchnerismo. Me pregunto cuánta gente está dispuesta a volver atrás. Obviamente sí los fanáticos, que creen que Cristina está proscripta, que debiera estar libre y quieren el indulto para Cristina. No voy a revelar ningún secreto, el kirchnerismo vino a Rosario a decirnos que la batalla narco la habían ganado los narcos, el kirchnerismo no aportó una sola obra a esta ciudad, no la acompañó cuando esta ciudad sangraba y dolía.

MP: -La única que va a defender a Santa Fe es nuestra vicegobernadora. No podemos hablar de un número determinado, pero necesitamos un respaldo contundente.

El día después de Provincias Unidas

El día después de los comicios encontrará a Scaglia con una banca asegurada en la Cámara de Diputados y a Provincias Unidas como un actor que deberá mostrar cuánto pesa en el escenario nacional. ¿El combo federal será aliado del gobierno de Javier Milei, que está obligado a abrir una nueva etapa a partir del lunes? Las reformas que promete la Casa Rosada serán una primera prueba.

-¿Es tiempo de una reforma laboral en la Argentina?

GS: -Ciento por ciento, pero con una mirada productiva y del interior. La reforma laboral no puede estar pensada por las multinacionales, tiene que estar pensada para las pymes, para el tipo que da trabajo a 70, 150, 300 empleados en un pueblo y convive con ellos.

-¿Es un tema de escalas?

GS: -Cuando se empieza a discutir una reforma laboral, pareciera que el patrón y el empleado no tienen ningún vínculo. Eso pasa porque muchos piensan que el tipo está en Estados Unidos, que es dueño de la multinacional y no tiene contacto con el personal. Nosotros en Santa Fe tenemos otra mirada del empresario y el laburante.

A la hora de proyectar el peso que tendrá Provincias Unidas en el Congreso para lidiar con esos debates, Pullaro se ataja y avisa que el frente no va sacar 20 puntos en el orden nacional este domingo, pero augura un constante crecimiento desde el 26 de octubre en adelante. Como hicieron los gobernadores durante toda la campaña, el santafesino no tiene dudas de que Provincias Unidas pondrá el futuro presidente, porque aduce que el kirchnerismo “se apaga y no es una alternativa” y si Javier Milei “no corrige el rumbo, tampoco va a tener alternativa”.

Pese al vaticinio, se corre de la grilla de posibles presidenciables y señala que uno de los mejores exponentes que tienen la UCR y Provincias Unidas es Váldes. “Sabe mucho de gestión, tiene un liderazgo muy fuerte y las ideas de la UCR muy incorporadas”, define. No obstante, el titular de la Casa Gris interpreta que la mejor estrategia del frente electoral para 2027 es resolverlo en las PASO entre candidatos del radicalismo, el “justicialismo no kirchnerista” representado por Juan Schiaretti y Martín Llaryora, y el PRO con Ignacio Torres, “un joven dirigente que no tiene techo”.

-¿Por qué se ataja tan temprano y dice que no va a ser candidato a presidente en 2027?

MP: -Porque no me siento en condiciones. A mí me gusta mucho estar acá en Santa Fe. Disfruto lo que hago y me siento sumamente preparado para seguir gestionando esta provincia o acompañar este modelo de gestión desde otro lugar. No me hallo en el debate nacional. Lo doy para colaborar en el fortalecimiento del programa de gobierno de la provincia. Tampoco voy a hacer futurología y decir que nunca voy a estar, pero hoy me veo muy lejos de esa posibilidad.