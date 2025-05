Santa Fe: Pullaro se agazapa por la deuda de la Caja de Jubilaciones tras el acuerdo de la Nación con Córdoba

El acuerdo alcanzado por la provincia de Córdoba con el Estado nacional por la deuda de la Caja de Jubilaciones puso en estado de alerta al gobierno de Santa Fe, que también llevó su reclamo a la Corte Suprema , pero aún no encontró respuesta. “¿Cómo van a decir ahora que no hay deuda”, sostienen cerca de Maximiliano Pullaro a la espera de la audiencia con la administración de Javier Milei .

Estuvimos en la Corte Suprema de Justicia de la Nación con un objetivo claro y firme: defender los intereses de #Córdoba, de su gente y, en especial, de nuestros #jubilados.



En el marco de la audiencia de conciliación convocada por el máximo tribunal del país, logramos un avance… pic.twitter.com/qpgiXBxvzO — Martín Llaryora (@MartinLlaryora) May 14, 2025

Las diferencias entre Santa Fe y Córdoba

En ese marco, si bien en la Casa Gris no juzgan lo firmado por la provincia vecina, sí marcan diferencias. “Nosotros no tenemos ninguna deuda con la Nación, solo somos acreedores”, dicen quienes llevan adelante números y negociaciones en Santa Fe. Córdoba, por caso, adhirió a un decreto impulsado a fines del año pasado por Milei, el Régimen de Extinción de Obligaciones Recíprocas, por el que las provincias y la Nación pueden compensar las deudas que tienen unas con otras. “A nosotros no nos convenía entrar”, sostienen. No lo hicieron.