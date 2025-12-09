Federico Sturzenegger prometió una reforma laboral light y dijo que no habrá una ley Bases II

Federico Sturzenegger dio una masterclass ante el bloque oficialista de la Cámara de Diputados , en la previa del inicio de sesiones extraordinarias. El ministro de Desregulación y Transformación del Estado repasó los proyectos del Pacto de Mayo , reconoció que la reforma laboral estaba en redacción y negó una nueva versión de la ley Bases, con los desechos de la norma original.

"Aprendimos de los errores, vamos a enviar muchos proyectos", prometió el funcionario, quien brindó su exposición en el salón blanco de Diputados, sede de las reuniones del oficialismo, que tiene 95 miembros. A todos, Sturzenegger les ofreció un pin con la motosierra para que lo exhiban en la solapa.

El funcionario expuso durante dos horas y tuvo que pedir "paciencia" a los nuevos diputados, cuando no paraba de ser consultado por detalles de la reforma laboral. Según pudo reconstruir Letra P , este proyecto es el único que lo incomodó, no sólo porque no estaba presentado sino debido a que, al parecer, en la Casa Rosada costó cerrar la letra chica.

"Me parece que no va a ser tan pesada con los sindicatos como se dice", sostuvo ante Letra P una fuente de LLA presente en la reunión. Un diputado presente contó a este medio que Sturzenegger aclaró que las medidas no serán retroactivas. Por lo tanto, los beneficios tributarios serán nuevos empleos; lo mismo que el fondo de cese laboral, una posible opción a la indemnización.

Otro diputado presente en la reunión explicó que, en realidad, lo que se buscará es que no haya "un juez que disponga un fallo para cerrar una pyme por una indemnización". "Es preferible que se pague un sueldo más por año de otra manera", explicó.

Como explicó Letra P, la reforma laboral ingresará por el Senado, donde Patricia Bullrich quiere abrir el debate este jueves, con un posible dictamen al día siguiente y una sesión el 19. Sólo así, es posible, como pretende la exministra, llegar a tratar este tema antes que el Presupuesto 2026, que llegaría al recinto de Diputados el miércoles o jueves de la semana próxima.

Sturzenegger confirmó el cronograma que anticipó este medio, con la reforma laboral y los cambios a la ley de glaciares con un tratamiento inicial en el Senado. En diputados se debatirá el Presupuesto, inocencia fiscal y el compromiso nacional por la estabilidad fiscal y monetaria.

Estas tres iniciativas ya ingresaron a mitad de año a la cámara baja, donde llegaría la reforma penal que pide Bullrich, cuyo tratamiento no está claro si puede acelerarse. El Pacto de Mayo que se presentó este martes tiene otros proyectos, como la ley de libertad educativa (una flexibilización de la oferta de establecimientos), la de inviolabilidad de la propiedad privada, que quedarían para febrero.

Sin ley Bases II

El informe final del Consejo de Mayo omitió dos temas del acuerdo inicial: las reforma previsional y tributaria, que estaban en carpeta para tratarse en febrero, durante la segunda parte de sesiones extraordinarias. En cualquier caso, Sturzenegger aclaró que no se empaquetaron propuestas en un solo proyecto de ley.

Tampoco habrá una ley Bases 2, una especulación que surgió del propio equipo del ministro, ante la necesidad de retomar con propuestas civiles y económicas que fueron desechadas del proyecto original, sancionado en julio del año pasado.

"Nos dejó claro que no repetirán el error de hacer debates de proyectos voluminosos que luego se recortan. Se irá paso a paso. Las reformas van a salir de a una", explicó otro de los diputados libertarios presentes. La reunión tuvo modalidad de clase, con Sturzenegger exponiendo y los más de 90 representantes sentados frente a él. Una escena colegial, que no evitó una larga ronda de preguntas.

Nuevo plantel

Desde temprano se vio llegar a la tropa nueva de libertarios. Los mediáticos Sergio Figliuolo, Karen Reichardt y Virginia Gallardo llegaron juntos. Sebastián Pareja estuvo varios minutos hablando por teléfono antes de ingresar, mientras que el exministro Luis Petri llegó y se fue solo.

Los radicales violetas (Luis Picat y Mariano Campero), llegaron temprano y se fueron sin hablar. Los más experimentados se mostraron más cautos al momento de hacer preguntas y las autoridades comenzaron a ejercer su rol de coordinación, entrando y saliendo todo el tiempo para cerciorarse de que todo estuviera en orden. El bullrichista Damián Arabia salió junto a Lorena Petrovich, reemplazo de Silvia Lospennato y flamante libertaria.

Se destacaron en ese rol el jefe Gabriel Bornoroni y Nicolás Mayoraz. Son quienes deben definir la integración de las comisiones. Martín Menem no fue. Otra nota de color fueron los diputados nuevos que no eran conocidos y tenían que identificarse para pasar la barrera que había montado el personal de seguridad. Lo hacían sin problemas.

Menem quiere que las reuniones no se hagan más en el salón blanco, sino en el de la UCR, que está en el segundo piso del palacio. Pero la nueva jefa, Pamela Verasay no lo quiere entregar. El riojano se lo pide. Considera que con seis miembros, como tiene actualmente el bloque, el radicalismo no puede tener salones de reuniones.