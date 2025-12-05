Extraordinarias: el Gobierno intentará sancionar el Presupuesto 2026 y la reforma laboral antes de Navidad

El miércoles empieza a funcionar el nuevo Congreso y el Gobierno , empoderado por la victoria electoral de octubre, ya definió un cronograma tentativo para diciembre, en el que buscará, de mínima, lograr cinco normas: el Presupuesto 2026 , la modificación a la ley de glaciares, la "inocencia fiscal", los cambios al Código Penal y la reforma laboral.

El llamado también incluye un proyecto para el "Compromiso nacional para la estabilidad fiscal y monetaria", que no es otra cosa que impedir emitir plata. En La Libertad Avanza aspiran a qué los proyectos sean sancionados antes de Navidad o, en el peor de los casos, en los días previos a terminar el año. Para fines de enero quedaría la reforma tributaria, tal vez junto a alguna de las iniciativas que no lleguen a tratarse este mes. La primera quincena de 2026 será con recintos vacíos.

Los cambios a la ley de contrato de trabajo (LCT) son el desafío más grande del oficialismo, porque el texto aún no se conoce y no está claro si logrará consenso de la oposición. Es por eso que Patricia Bullrich , jefe del bloque de LLA en el Senado , prefiere apurar la marcha, fiel a su estilo.

En la cámara alta especulan con un tratamiento comisión el jueves 11 y con una sesión, a más tardar, el viernes 19. Tal vez ese día también se trate la reforma a la ley de glaciares, pedida por los gobernadores de provincias mineras y que tiene amplio consenso en el parlamento.

El Senado debe esperar una semana entre dictamen y sesión , a no ser que haya una mayoría especial, con dos tercios, un número que Unión por la Patria puede evitar. En Diputados no hay esos plazos. Es por eso que su titular, Martín Menem , evalúa dictaminar Presupuesto e Inocencia Fiscal entre 15 y 16 de diciembre, para llevarlos al recinto el día siguiente.

Menem Martín Menem.

Ambas iniciativas están cajoneadas hace meses. La inocencia fiscal consiste en una suba de montos para las multas y las chances de usar dólares guardados sin declarar. En UP dicen que es un blanqueo encubierto.

La reforma del Código Penal podría avanzar rápido si hay consenso, aunque de lo contrario, Bullrich tiene experiencia en debatir la letra chica de estos temas hasta tener leyes. Como este proyecto de basa en declarar imprescriptibles delitos graves, difícilmente tenga detractores.

Si estas iniciativas pasan Diputados, LLA hará un intento para sancionar antes de navidad en el Senado y no esperar hasta fines de diciembre. Por si acaso, la citación a extraordinarias se prolongará hasta esa fecha y, si es necesario, el cuerpo legislativo deberá arriesgarse a brindar fuera de sus casas. No es fácil conseguir vuelos en esa fecha a último momento. "Los tiempos están justos, pero lo intentaremos", dicen en LLA.

En cuanto a la reforma laboral, si pasa el filtro de la cámara alta y tiene consenso, en Diputados podría rematarse entre el 22 y 23 de diciembre. Si no hay acuerdo, podría demorarse una semana o patearse hasta febrero. La reforma de la ley de glaciares sí tiene respaldo como para quedar sancionada rápido.

Un pedido al kirchnerismo

Para no sesionar a fin de año, Bullrich está dispuesta a llamar a Juliana Di Tullio, una de las autoridades de UP, y sugerirle habilite el recinto el 22 de diciembre y convertir en ley el Presupuesto y la inocencia fiscal. Si el peronismo no quiere y está unido, no será posible. Sería sólo un capricho: una semana a después, el dictamen podrá tratarse y sancionarse con mayoría simple.

La exministra de Seguridad insistió en sumar la reforma laboral en diciembre porque entiende que sólo así puede comprometer a los gobernadores de tratarla junto al Presupuesto. De todos modos, el texto no se conoce y no está claro cuánto consenso reunirá.

20251128_11_JURA_SENADO Patricia Bullrich.

La agenda legislativa se terminó de definir entre los líderes legislativos de LLA esta semana y está sujeta a cambios, en caso de no lograr consensos. La expectativa es alta. "Con el triunfo de octubre hay varios meses de gracia. Nadie se va a quedar afuera de una tanda de sanciones", sostienen.

El rol de Santilli

El Presupuesto es parte de una negociación entre el ministro del Interior, Diego Santilli, y los gobernadores, que pueden darle los votos al Gobierno para tener mayoría en ambas cámaras. Ni siquiera necesita de todos: con la UCR y el PRO, La Libertad Avanza podría dominar los recintos sólo si garantiza el respaldo de partidos provinciales, como Tucumán, Salta, Misiones, Neuquén y Catamarca.

Con ese consenso, a Javier Milei no le haría falta golpear la puerta de Provincias Unidas. Claro que para lograrlo es necesario que "el poncho aparezca", como graficó el gobernador Gustavo Sáenz (Salta) a la expectativa en conseguir más fondos para los distritos.

Los mandatarios exigen financiamiento para deudas de sus cajas previsionales, reparto equitativo de Aportes de Tesoro de la Nación (ATN), giros automáticos de fondos que se derivan a asignaciones específicas que no se cumplen y el retorno de la obra pública. Santilli tiene que responder en estos días. El cronograma ya está en marcha.