Universidad de Rosario: el PJ denuncia una maniobra del decano radical en Derecho para favorecer a LLA

El espacio peronista Frente Patria denunció que una resolución avalada por el rector de la Universidad Nacional de Rosario (UNR), Franco Bartolacci , modificó el reparto de consejeros estudiantiles en Derecho (Fder) para beneficiar a Universitarios por la Libertad (UPL) . La acusación principalmente apunta contra el decano de esa facultad, Hernán Botta .

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La semana pasada se renovaron los centros estudiantiles en las 12 facultades de la UNR . El resultado en Derecho fue revisado ahora por la Junta Electoral , que decidió finalmente quitarle una silla al peronismo universitario y asignársela al espacio libertario. Según los primeros datos el Frente Patria había alcanzado cerca del 20% de los votos y obtenido dos consejeros, mientras que UPL no superaba el 9%.

En el peronismo sostienen que la decisión se tomó “fuera de plazo” y sin cumplir los procedimientos establecidos. Denuncian, además, que no se exhibieron actas completas ni los recursos presentados y que se habrían abierto urnas sin las garantías formales correspondientes.

En Derecho se impuso el radicalismo, que a través de dos agrupaciones -1983 y Franja Morada- obtuvo cinco de las ocho bancas en juego. Las otras dos habían quedado para el peronismo, mientras el socialismo de DNI defendió el asiento que tenía.

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Las críticas del peronismo universitario apuntan directamente a la conducción de la facultad y al rectorado. En un comunicado, señalaron a Bartolacci, a Botta y al secretario general de Derecho, Eduardo Silvano , por convalidar un proceso que calificaron como “viciado” e “ilegítimo”.

“El resultado ya estaba ratificado y de un momento a otro se modificó sin explicaciones”, afirmaron desde Frente Patria, que quedó con una sola banca tras la revisión. La segunda pasó a manos de UPL, agrupación vinculada al presidente Javier Milei y sostenida por la diputada Romina Diez.

El conflicto no se limita a una disputa electoral. Para el espacio denunciante, el episodio refleja un acuerdo político más amplio dentro de la universidad. “La gestión finge resistencia al Gobierno en lo público, pero acuerda por detrás en la práctica institucional”, sostuvieron.

El antecedente: tensiones políticas en Derecho

La disputa se inscribe en un contexto previo de fricciones dentro de la UNR. Tal como contó Letra P, el decano ya venía enfrentando tensiones con sectores aliados por la conducción en Derecho. Botta maneja Derecho desde 2019, el mismo año en el que Bartolacci fue elegido como rector. La sucesión en Fder podría enfrentarlos al tener cada uno una candidata distinta para ocupar el decanato.

BartolacciBotta Franco Bartolacci, rector de la Universidad Nacional de Rosario. De fondo, Hernán Botta, decano de la Facultad de Derecho de Rosario.

Ese antecedente cobra relevancia frente al nuevo episodio, ya que expone una puja por el control político del ámbito académico, donde confluyen intereses del radicalismo universitario, el peronismo y espacios emergentes vinculados al oficialismo nacional.

En este marco, la reasignación del consejero es leída por el peronismo como un movimiento que reconfigura el equilibrio interno y fortalece a un actor alineado con la Casa Rosada dentro del cogobierno universitario.

Por el momento, la Junta Electoral no difundió una respuesta detallada sobre las acusaciones planteadas por el Frente Patria.