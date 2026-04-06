QUE FLOREZCAN MIL FLORES

Santa Fe: el líder de ATE y un sector K impulsan a Sacnun como candidata del peronismo a la gobernación

Jorge Hoffman y Somos Patria quieren que la exsenadora referenciada con CFK pelee por la Casa Gris. Acto público antes del mundial.

Letra P | Gustavo Castro
Por Gustavo Castro
sacnun cfk
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Letra P | Ramiro Porchietti
Ramiro Porchietti

Según pudo saber Letra P, la dirigente oriunda de Firmat todavía no decidió si efectivamente se lanzará a la competencia por el control de la Casa Gris, pero es una posibilidad cierta. “No dijo que sí, pero tampoco que no”, resume uno de los referentes que la quieren como postulante.

Recorrida en silencio por Santa Fe

“Marilín”, como le dicen los que la conocen, viene desde el año pasado manteniendo reuniones con actores extrapolíticos de toda la provincia, especialmente aquellos vinculados a la producción: campo, industria y comercio. No es casual, ya que son sectores mayoritariamente refractarios al kirchnerismo, en especial desde los tiempos en que la ley 125 enfrentó a CFK con el campo. Al menos en Santa Fe.

Sacnún

A Sacnun la ayuda el hecho de que ella misma es productora agropecuaria y que durante dos años, 2022 y 2023, fue directora del Banco de Inversión y Comercio Exterior (Bice), un lugar estratégico para el vínculo con el campo y la agroindustria. Llegó allí tras cumplir su mandato como senadora nacional y no poder renovar su banca como compañera en la boleta que encabezó Marcelo Lewandowski, en 2021.

Hoy presidenta de Casa Patria Santa Fe, una suerte de delegación santafesina del Instituto Patria, Sacnun les subraya a los dirigentes más cercanos que no hay chance de que el peronismo sea competitivo en esta provincia si no construye una propuesta nítida para la producción, especialmente el campo. “Primero proyectos y equipos. Después se verá la candidatura”, suele decir cuando le preguntan por esa posibilidad.

Acto público antes del mundial

Los grupos políticos que impulsan la postulación de Sacnun para competir por la gobernación pretenden hacer un acto público en la previa del mundial de fútbol, es decir en los próximos dos meses. Posiblemente se haga en la ciudad de Santa Fe.

En la capital provincial es donde está el centro principal de operaciones de quienes empujan la candidatura. Uno de los que la impulsa es Hoffman, histórico líder de ATE. Si bien se alejó de la secretaría general del poderoso sindicato, su influencia sigue siendo notable. Por el otro lado aparece Somos Patria, que tiene despliegue territorial en los barrios producto de su matriz como movimiento social.

Jorge Hoffmann

“Estamos en carrera” aseguran desde esos segmentos, que también consideran que las actuales circunstancias políticas, económicas y sociales le asignan competitividad al peronismo en Santa Fe. Sacnun cree lo mismo.

También confluyen en ese espacio Alicia Cavallero, hija del “Tigre” y presidenta del Partido Progreso Social (PPS), y agrupamientos de economistas, profesionales y científicos del Conicet.

La relación con CFK

El vínculo de Sacnun con Cristina siempre fue cercano. De hecho, cuando sobrevoló la posibilidad de un acuerdo entre el gobierno de Javier Milei y el peronismo para cubrir vacantes en la Corte Suprema de Justicia, “Marilín” llegó a mencionarse con fuerza como eventual propuesta de CFK. Le jugaban a favor algunos antecedentes: es abogada y durante su paso por la cámara alta fue una de las referentes del kichnerismo en temas judiciales.

sacnun parrilli

En la actualidad, la ex legisladora mantiene una relación fluida con Oscar Parrilli, presidente del Instituto Patria y de estrecho vínculo con la ex presidenta, y con el titular de la bancada peronista en el Senado, José Mayans. “Con todo el bloque, en realidad”, amplían los dirigentes de su sector.

En el espacio de Sacnun afirman que no fue necesario un aviso a Cristina sobre las recorridas que viene haciendo por la provincia ni sobre una eventual candidatura. Tiene margen de autonomía suficiente como para avanzar, afirman.

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