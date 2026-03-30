Ley de Municipios en Santa Fe: el empleo público y el tamaño de los concejos tensa el debate en Diputados

Santa Fe: Unidos ajusta la letra fina de la Ley de Municipios en Diputados y prepara cambiosSesión de la Cámara de Diputados de Santa Fe

La bancada del frente oficialista Unidos en la Cámara de Diputados de Santa Fe ultima los detalles del proyecto de Ley Orgánica de Municipios con la idea de aprobarla el 9 de abril, aunque introducirá cambios que deberán ser refrendados definitivamente por el Senado .

El proyecto ya cuenta con el aval unánime de la coalición gobernante en la cámara alta, tras un acuerdo entre socialistas, radicales y peronistas . Sin embargo, deberá volver al Senado por correcciones técnicas y no se descartan nuevos cambios surgidos del diálogo con la oposición.

En el oficialismo aseguran que la discusión de fondo quedó saldada durante el tratamiento en el Senado. En esa instancia se eliminó la figura del viceintendente que impulsaban Pablo Javkin y Juan Pablo Poletti .

Aun así, en la UCR y el socialismo confirmaron a Letra P que introducirán modificaciones formales en la redacción. Esos retoques obligarán a un nuevo paso por la cámara alta.

En paralelo, Unidos revisa aspectos sustantivos del texto enviado por el Ejecutivo a fines de 2025. Sobre la mesa aparecen cambios en la composición de los concejos, el empleo público municipal, los mecanismos de control externo y la regulación de concesiones de servicios.

La composición de los concejos municipales, en debate

Uno de los puntos centrales es cómo quedarán integrados los concejos deliberantes según la cantidad de habitantes de cada localidad, con un esquema progresivo.

De aprobarse la redacción actual, unos 35 municipios deberían readecuar sus cuerpos legislativos: 18 aumentarían la cantidad de ediles y 27 la reducirían. El impacto global sería leve, pero el clima político no acompaña una suba de la cantidad de cargos.

Ese contexto abrió dudas dentro del oficialismo. Incluso el Concejo de Reconquista ya rechazó cualquier incremento en su número de integrantes. Es por eso que al interior de Unidos aún se debate la forma en la que puede reescribirse este tramo de la ley.

El empleo municipal, la carta de presión de la oposición

El capítulo laboral aparece como uno de los principales focos de conflicto. En el plenario de comisiones de Asuntos Constitucionales, Presupuesto y Gobiernos locales donde se analizaron los 119 artículos del proyecto, el peronismo y el Frente Amplio por la Soberanía insistieron en introducir cambios en el capítulo que determina las condiciones de empleo público en los municipios. La reunión también contó con la presencia de referentes de la Federación de Sindicatos de Trabajadores Municipales de la Provincia de Santa Fe (Festram).

Como había adelantado este medio, el bloque justicialista, unido y bajo la tutela de Omar Perotti, presentó su propia iniciativa, que propone que la legislación provincial funcione como piso de derechos laborales. Es decir, que pueda ampliarse, pero nunca reducirse.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/PabloCorsalini/status/2030986801981108700?s=20&partner=&hide_thread=false La nueva constitución nos da la posibilidad de tener una nueva ley de municipios. Nos reunimos con @ludeponti para aportar la mirada de los gobiernos locales. pic.twitter.com/owDtFsIQ3s — Pablo Corsalini (@PabloCorsalini) March 9, 2026

En la misma línea se expresó el FAS, que planteó incorporar explícitamente las leyes provinciales 8.296 (Estatuto y Escalafón del personal de Municipalidades y Comunas de la Provincia de Santa Fe) y 9.256 (Régimen de Licencias, Justificaciones y Franquicias para el personal de Municipios), manteniendo su vigencia. El diputado Fabián “Palo” Oliver fue más allá y advirtió que su bloque no acompañará la ley si no se modifica ese apartado.

Diálogo abierto, pero con límites

En Unidos valoran que la oposición haya presentado propuestas y apuestan a que el intercambio mejore el proyecto. Aun así, remarcan que cuentan con los votos suficientes para aprobarlo sin acompañamiento externo.

“Sobre empleo público hay distintas propuestas de redacción. No hay consenso todavía, pero igual lo vamos a discutir”, señaló un diputado radical.

El oficialismo, sin embargo, traza una línea roja: descarta incluir un régimen transitorio de coparticipación, como planteó el peronismo. Ese debate quedará para una ley específica que el Ejecutivo deberá enviar durante el año.