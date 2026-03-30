Ley de Municipios en Santa Fe: el empleo público y el tamaño de los concejos tensa el debate en Diputados

Santa Fe: Unidos ajusta la letra fina de la Ley de Municipios en Diputados y prepara cambiosSesión de la Cámara de Diputados de Santa Fe
La bancada del frente oficialista Unidos en la Cámara de Diputados de Santa Fe ultima los detalles del proyecto de Ley Orgánica de Municipios con la idea de aprobarla el 9 de abril, aunque introducirá cambios que deberán ser refrendados definitivamente por el Senado.
En el oficialismo aseguran que la discusión de fondo quedó saldada durante el tratamiento en el Senado. En esa instancia se eliminó la figura del viceintendente que impulsaban Pablo Javkin y Juan Pablo Poletti.
Aun así, en la UCR y el socialismo confirmaron a Letra P que introducirán modificaciones formales en la redacción. Esos retoques obligarán a un nuevo paso por la cámara alta.
En paralelo, Unidos revisa aspectos sustantivos del texto enviado por el Ejecutivo a fines de 2025. Sobre la mesa aparecen cambios en la composición de los concejos, el empleo público municipal, los mecanismos de control externo y la regulación de concesiones de servicios.
La composición de los concejos municipales, en debate
Uno de los puntos centrales es cómo quedarán integrados los concejos deliberantes según la cantidad de habitantes de cada localidad, con un esquema progresivo.
Ese contexto abrió dudas dentro del oficialismo. Incluso el Concejo de Reconquista ya rechazó cualquier incremento en su número de integrantes. Es por eso que al interior de Unidos aún se debate la forma en la que puede reescribirse este tramo de la ley.
El empleo municipal, la carta de presión de la oposición
El capítulo laboral aparece como uno de los principales focos de conflicto. En el plenario de comisiones de Asuntos Constitucionales, Presupuesto y Gobiernos locales donde se analizaron los 119 artículos del proyecto, el peronismo y el Frente Amplio por la Soberanía insistieron en introducir cambios en el capítulo que determina las condiciones de empleo público en los municipios. La reunión también contó con la presencia de referentes de la Federación de Sindicatos de Trabajadores Municipales de la Provincia de Santa Fe (Festram).
Como había adelantado este medio, el bloque justicialista, unido y bajo la tutela de Omar Perotti, presentó su propia iniciativa, que propone que la legislación provincial funcione como piso de derechos laborales. Es decir, que pueda ampliarse, pero nunca reducirse.
En la misma línea se expresó el FAS, que planteó incorporar explícitamente las leyes provinciales 8.296 (Estatuto y Escalafón del personal de Municipalidades y Comunas de la Provincia de Santa Fe) y 9.256 (Régimen de Licencias, Justificaciones y Franquicias para el personal de Municipios), manteniendo su vigencia. El diputado Fabián “Palo” Oliver fue más allá y advirtió que su bloque no acompañará la ley si no se modifica ese apartado.
Diálogo abierto, pero con límites
En Unidos valoran que la oposición haya presentado propuestas y apuestan a que el intercambio mejore el proyecto. Aun así, remarcan que cuentan con los votos suficientes para aprobarlo sin acompañamiento externo.
“Sobre empleo público hay distintas propuestas de redacción. No hay consenso todavía, pero igual lo vamos a discutir”, señaló un diputado radical.