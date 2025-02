Reforma constitucional de Santa Fe: por qué una parte de la oposición le da la espalda a un hito histórico

Como se ha dicho y escrito a granel, Santa Fe se aproxima a una reforma constitucional después de 62 años sin modificaciones. No es una exageración cuando se tilda de histórica a la instancia que derivará en la enmienda de la carta magna. No han faltado intentos en los últimos años. Es ahora.

Unos días después, en la previa del debate en la Legislatura de la ley de necesidad de una enmienda constitucional que podría incluir la posibilidad de reelección, Diez no se anduvo con chiquitas. "No queremos un Insfrán en Santa Fe", sentenció en alusión al gobernador eterno de Formosa. Por las dudas, avisó que en caso de que se convocara a elecciones para convencionales constituyentes su partido estaba listo para “arrasar”.

Sin embargo, ni bien se echó a correr la rosca por las listas rumbo al viernes 7 de febrero, La Libertad Avanza nominó al diputado Nicolás Mayoraz para encabezar la boleta. La propia Diez lo spoileó en las redes sociales. ¿Por qué no jugó ella para sentarse en el recinto e impedir que se inserte en el texto constitucional una cláusula que habilite la reelección de quien ocupe la Casa Gris?

El caso Florencia Carignano

En las antípodas de la tribu libertaria, La Cámpora no colocó nombres en la nómina del PJ oficial que encabeza Juan Monteverde. Sí lo hizo en las listas que pelearán a nivel municipal, pero la cita histórica de la Convención no fue suficiente para tentar a Florencia Carignano, hoy la cara visible de la organización cristinista en Santa Fe.

La exfuncionaria de Alberto Fernández heredó el liderazgo camporista en la provincia por el repliegue de Marcos Cleri y mantuvo una reunión con la expresidenta semanas antes de que se cerraran las listas. CFK sugirió buscar la unidad con Lewandowski a la cabeza. La Cámpora amagó con abandonar el partido al ver que esa salida no era posible. Decidió quedarse.

Con la chapa puesta, en La Cámpora sostienen que resignaron los casilleros que les correspondían en la lista en pos de la unidad del espacio, pero el argumento no convenció demasiado a propios y extraños en virtud de la voracidad que la agrupación que comanda Máximo Kirchner ha demostrado en cada pelea por las candidaturas, se trate del distrito que sea. En definitiva, Carignano no jugó y no podrá tener como su jefa, que participó de la reforma de la Constitución nacional del '94, un diploma de convencional.

Peronistas en fuga

A diferencia de los senadores, que buscarán revalidar su peso territorial el 13 de abril y no quisieron perderse el hito histórico de la reforma, y del referente massista Diego Giuliano, que a pesar de ser vetado para ocupar la cabeza de la lista será parte de la contienda ocupando el tercer puesto de la boleta, en el peronismo sorprenden las ausencias de Omar Perotti y Agustín Rossi.

El exgobernador fue un actor central en el proceso, pero en la recta final, se guardó. En diciembre, cuando Unidos buscaba sumar voluntades para aprobar la necesidad de la reforma, Perotti se convirtió en la llave para lograrlo. Aunque ya estaban los votos del Frente Amplio por la Soberanía, y luego se sumaron dos más del espacio de Amalia Granata, la puerta la abrió el rafaelino. Fue parte de una negociación que le permitió a Perotti ubicar en la Corte Suprema a Rubén Weder. Muchos los sectores del PJ no se lo perdonan. Menos aún que permitiera habilitar una elección sin PASO, que hubiera dado la chance de ordenar de algún modo la desquiciada interna partidaria.

En el perottismo justifican la ausencia de su referente en una elección trascendental en la falta de de unidad. Dentro del partido, las voces más críticas esgrimen otro argumento: “Ya acordó con Pullaro el apoyo para que salga la reforma y Perotti cree que todo saldrá tal y como lo pretende el gobernador”.

Rossi es otro gran ausente en la elección de constituyentes. El exministro y excandidato a la vicepresidencia tuvo un rol decisivo para el armado de la lista del partido. Fue quien levantó el teléfono para propiciar el acuerdo con Juan Monteverde, un extrapartidario. Aun quienes hoy se sienten alejados del Chivo le reconocen su habilidad para mover una ficha clave que permitiera articular una lista con nombres de peso. ¿Por qué decidió no jugar? “Agustín se guarda para la nacional”, sugieren dentro del partido y lo apilan en la montaña de la especulación. No es ningún secreto que Rossi quiere volver a la cámara baja. ¿Por qué no jugó en los dos turnos?

Leandro Busatto, exaliado de Rossi, es crítico del armado del peronismo orgánico. Dedicado al armado de Comunidad, el espacio en el que trabaja junto con la concejala Norma López, tampoco asomó la nariz.

La coartada de Unidos

En el oficialismo también aparece una hilera de apellidos de fuste que, en la previa, sonaban para los primeros lugares de la boleta. Entre ellos, la socialista Clara García, la vicegobernadora Gisela Scaglia, los radicales Felipe Michlig y Carolina Losada, el dirigente del PRO Federico Angelini y el intendente de Rosario, Pablo Javkin.

El argumento formal, cerca del Gobierno, es que se buscó presentar una propuesta distinta, conformada con dirigentes que pueden mostrar gestión, pero que forman parte de la renovación. Un movimiento para evitar el argumento de "la casta” que utilizan como caballito de batalla la tribu libertaria y Granata.

Voces que no pertenecen al espacio oficialista creen ver otras razones en esas ausencias de peso. Aceptando el poder de Pullaro para modelar a Unidos, creen que el gobernador evitó adelantar internas y refriegas en la coalición gobernante.

“Ahora concentra el poder en su figura. Él cree que con eso le alcanza y preserva la gestión de posibles enojos. Ya habrá tiempo en 2027 para que se desate ese nudo entre los socios”, dicen lejos del espacio oficialista. En Unidos no adhieren a esa mirada, pero admiten que nadie buscó oponerse al criterio del mandatario.