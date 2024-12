Santa Fe: quién es el candidato anfibio de Omar Perotti a la Corte Suprema provincial

Dicen que aún lo trata de usted. Que no es que no pudo construir la confianza necesaria para tutearlo, sino que a Rubén Weder le cuesta salir de la formalidad. No importa si el que está enfrente es Omar Perotti, quien lo propuso ante Maximiliano Pullaro para que ocupe una silla en la Corte Suprema de Santa Fe.