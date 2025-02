Agustín Rossi mete la cuchara y tienta a Juan Monteverde para encabezar la lista de Unión por la Patria

En Sin Miedo , el frente que Ciudad Futura integra con el Movimiento Evita y Comunidad , reconocieron el contacto pero esperan una oferta en concreto que los seduzca. Es lógico: UxP llega con la lengua afuera, sin candidato a tres días del cierre , por lo que no tiene muchas más opciones. Sin embargo, hay algo de voluntad de acordar, no solo para aunar fuerzas sino también porque en Sin Miedo quedaron con la sangre en el ojo por la frustrada negociación que mantuvieron con Lewandowski.

La ola.jpg Los referentes del Frente Sin Miedo: Leandro Busatto, Eduardo Toniolli, Lucila De Ponti, Caren Tepp, Juan Monteverde, Norma López y "Tata" Alvizo.

Hay más elementos que tientan a Sin Miedo. Por un lado, la convicción de que semejante atomización afectará la competitividad de toda la oferta electoral peronista, incluso haciendo difícil alcanzar el piso mínimo del 2,5% de los votos del padrón electoral (unos setenta mil votos). Por otro, la sospecha de que Omar Perotti finalmente será candidato, lo que aportará a esa diáspora.

Sin embargo, el frente que tiene como referente a Monteverde tiene sus exigencias. Por ejemplo, que la oferta tiene que ser para toda la alianza, no sólo para el frontman. Traducción: el Evita quiere lugares en la lista de convencionales. Si la candidatura del rosarino es tan taquillera como se espera, no sería un inconveniente, ya que habrá más lugares para repartir. En materia de concejales de Rosario no habría problemas: pase lo que pase, en esa categoría Monteverde también será candidato, pero dentro de Unión por la Patria.

Cómo seducir al resto del peronismo

Es cierto que existe poca afinidad ideológica entre el líder de la centroizquierda rosarina y algunas de las tribus que se mantuvieron dentro de UxP. Se pueden imaginar sus coincidencias con La Cámpora, el rossismo o incluso los intendentes peronistas -el alcalde de Pérez, Pablo Corsalini, se ganó la bronca de Pablo Javkin por asistir al Concejo de Rosario invitado por Ciudad Futura a hablar en contra del proyecto oficialista del parque industrial-, pero es difícil encontrar esas convergencias con el massismo o los senadores, enrolados en un peronismo más clásico.

Sin embargo, hay una amalgama que puede facilitar el trámite: la convicción de que Monteverde puede ensanchar las fronteras del peronismo y traer alguno de los tan ansiados votos del centro del electorado. Algunos cálculos hechos en voz alta ilusionan a UxP con que una candidatura del referente de Ciudad Futura consiga entre cinco y seis escaños, algo más que los tres o cuatro con los que venían especulando. Además, los senadores se quedarán con las candidaturas departamentales, por lo que las campañas bien pueden mantenerse alejadas.