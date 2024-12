Reforma constitucional: Omar Perotti jugó fuerte, pero no será candidato a convencional

Omar Perotti bancó la ley de necesidad de reforma constitucional, pero no quiere ser candidato a convencional.

La posición de Omar Perotti fue clave para que la reforma constitucional que pretendía Unidos para Cambiar Santa Fe tenga la sanción en la Cámara de Diputados y Diputadas. Sin embargo, su participación quedaría allí: el exgobernador reveló que no será candidato a convencional constituyente el próximo año. Sin embargo, su entorno busca convencerlo.

Por qué Omar Perotti no será candidato

El dato de que el rafaelino no sería candidato a convencional se conoció el jueves a la madrugada, cuando aún no terminaba la sesión en la cámara baja. Fue el propio Perotti el que lo comentó ante algunos periodistas, en uno de los pasajes en los que se levantó de su banca. La idea no convence a su entorno, que sigue confiado en que lograrán persuadirlo para que juegue. Es una elección con D'hondt puro, cada voto vale, y el exgobernador es la mejor carta electoral del espacio.