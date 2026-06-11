Río Negro: el oficialismo empuja leyes clave en una sesión que cambia el mapa político de la Legislatura

El tratamiento de más de 20 proyectos vinculados a inversiones, seguridad, educación, salud y producción y la disputa política que se convirtieron en el principal foco de debate en la Legislatura de Río Negro , que hace equilibrio para sostener su dinámica interna, sin poder los quiebres, al menos en el plano formal.

Mientras la disputa por los bloques concentra la atención, la Legislatura deberá avanzar sobre un paquete de iniciativas consideradas relevantes para la gestión provincial. Entre ellas se destaca la adhesión al régimen nacional destinado a promover inversiones de micro, pequeñas y medianas empresas, una herramienta que busca ampliar beneficios y facilitar el acceso a mecanismos de promoción económica.

En este sentido, este jueves se trataran diferentes temas, pero perla política, ocurrió este miércoles, cuando en la comisión de Labor Parlamentaria se trataron la aprobación de bloques como Cambia Río Negro , el sector del diputado Aníbal Tortoriello , y el de La Libertad Avanza , de Cesar Dominguez y recientemente la legisladora del PRO, Martina Lacour , quien saltó al espacio libertario.

Dicha reunión dejó al descubierto un escenario de creciente tensión entre los distintos bloques. Lo que inicialmente aparecía como una discusión administrativa vinculada al reconocimiento de nuevas bancadas terminó exponiendo diferencias profundas sobre la representación, la distribución de espacios institucionales y el futuro equilibrio de fuerzas dentro del parlamento rionegrino.

Los proyectos en el recinto

Los proyectos centrales está vinculado al uso especial de aguas provinciales para las represas Alicurá, El Chocón y Piedra del Águila. La iniciativa incorpora además una retribución equivalente al uno por ciento de las ventas de energía realizadas en el mercado eléctrico mayorista, un punto que genera expectativas en distintos sectores vinculados al desarrollo energético provincial.

Weretilneck en la Legisaltura Alberto Weretilneck en la Legislatura de Río Negro.

La agenda también incluye modificaciones a la Ley de Ejecución Penal para restringir beneficios a condenados por delitos violentos, la regulación del uso de teléfonos celulares en establecimientos educativos, la creación del Colegio de Psicólogos de Río Negro y beneficios para el laboratorio estatal Profarse. Se trata de proyectos de fuerte impacto institucional que, sin embargo, quedaron parcialmente eclipsados por la disputa política que atraviesa a la cámara.

Entre las propuestas que conforman el orden del día de este jueves, se encuentra el más importante que es la adhesión al régimen nacional para dinamizar la inversión productiva de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (MiPyMEs). El programa establece un trámite simplificado para que las empresas ya inscriptas en Nación accedan rápidamente a los beneficios promocionales provinciales.

La pelea por los nuevos bloques

La discusión más intensa de Labor Parlamentaria previa a una sesión caldeada que seguramente se desarrollará este jueves, giró alrededor del reconocimiento formal de Cambia Río Negro y de La Libertad Avanza como bloques legislativos independientes. Detrás del debate institucional apareció una disputa mucho más profunda vinculada al reparto de poder dentro de la cámara y a la consolidación de nuevos actores políticos con presencia propia.

El espacio encabezado por Patricia Mc Kidd, identificado con Tortoriello, reclama el reconocimiento de Cambia Río Negro. En paralelo, el sector conducido por César Domínguez busca que La Libertad Avanza obtenga idéntico tratamiento parlamentario. La aprobación de ambos planteos modificaría la estructura política actual y abriría una nueva etapa en la composición legislativa y de más traspasos a los espacios conformados.

WhatsApp Image 2026-06-11 at 00.10.42 Labor parlamentaria, Legislatura de Río Negro.

El jefe de la bancada oficialista, Facundo López, mantuvo una posición firme durante las negociaciones pero la resistencia también encontró respaldo en otros sectores políticos que expresaron reparos como el PRO de Juan Martín, el ARI- Coalición Cívica por Javier Acevedo, la UCR de Lorena Matzen y el de Primero Río Negro, con Yolanda Mansilla, que se niegan a la creación de nuevas bancadas. La discusión está planteada sobre el impacto institucional que esa decisión podría generar dentro del parlamento provincial.

A favor queda sólo el peronismo de Vamos Con Todos, presidido por José Luis Berros y el de Daniel Belloso de PJ- Nuevo Encuentro. Obviamente también las partes interesadas.

Frente a la imposibilidad de alcanzar una definición, comenzó a tomar fuerza una alternativa destinada a evitar una confrontación abierta en el recinto. La elaboración de un acta firmada conduciría a que se postergue cualquier resolución sobre los nuevos bloques aparece como una salida transitoria para ganar tiempo. Sin embargo, nadie dentro de la Legislatura cree que esa estrategia pueda resolver el conflicto político de fondo.

Tensión creciente en la Legislatura

La salida de los legisladores barilochenses Marcela Abdala y Daniel Sanguinetti marcó también un punto de inflexión dentro de Juntos Somos Río Negro, que no había sufrido intentos de desprendimiento hasta esta semana. La decisión de ambos dirigentes se produjo en medio del acto partidario donde Weretilneck presentó al intendente de Cipolletti, Rodrigo Buteler, como presidente del partido y al jefe comunal de Viedma, Marcos Castro, como vicepresidente de la estructura política oficialista.

Diseño sin título (22) Marcela Abdala y Daniel Sanguinetti, ex legisladores de Juntos Somos Río Negro

Más allá de que el propio Weretilneck le resto importancia a la salida de referentes identificados con actores políticos que ya no forman parte del JSRN, Gustavo Genusso y Arabela Carreras, en los pasillos legislativos reconocen que existe preocupación por la posibilidad de nuevos saltos. Sin embargo, con la decisión asumida el miércoles, esos quiebres no tendrán impacto en la conformación oficial del bloque.

Juntos Somos Río Negro mantiene la mayoría legislativa, pero las posiciones rebeldes, as diferencias internas y la consolidación de sectores con identidad propia comenzaron a erosionar la cohesión que durante años caracterizaron a las alianzas del oficialismo provincial en el debate legisaltivo.

Como están los bloques y qué piden los que quieren pegar el salto

La sesión de este jueves funcionará como una prueba de resistencia para la estructura actual. Durante años, Juntos Somos Río Negro logró sostener una mayoría y una dinámica parlamentaria previsible. Ese escenario comenzó a modificarse a medida que surgieron nuevos espacios políticos con voluntad de construir identidad propia y disputar protagonismo.

La aparición de bloques diferenciados, configuran un mapa mucho más fragmentado que el observado en períodos anteriores. La Legislatura conservará oficialmente el reparto entre siete bancadas: JSRN, Vamos con Todos, PJ-Nuevo Encuentro, ARI-Coalición Cívica, PRO, UCR, y Primero Río Negro.

Sin embargo, en la práctica esa conformación se ampliará a y achicará el margen de maniobra del oficialismo y el PRO, los espacios desde los que se producen los desprendimientos. Los bloques habilitdos por l resolución de Pesatti que trabaron los presidentes de bloque son Cambia Río Negro, que tiene cuatro integrantes, La Libertad Avanza que tiene dos y el desprendimiento de JSRN que, aún sin identificación, encarnan los legisladores Abdala y Sanguinetti.