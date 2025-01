Santa Fe: CFK quiere una lista de unidad con Marcelo Lewandowski a la cabeza

Para Cristina Fernández de Kirchner , el senador Marcelo Lewandowski es la mejor opción para encabezar, en unidad absoluta, la lista del PJ en las elecciones convencionales constituyentes de Santa Fe . La expresidenta se lo hizo saber al grupo de intendentes que recibió este miércoles . El rosarino, no obstante, no quiere saber nada con competir por adentro del partido.

Dicho escenario, ideal para la presidenta nacional del PJ, dista mucho del que piensan no solo el propio senador, sino también otras tribus del peronismo santafesino. Lewandowski tiene un enfrentamiento muy duro con el bloque de senadores provinciales justicialistas, que lidera el sanlorencino Armando Traferri , sector que conduce el PJ provincial en la figura del exsenador Guillermo Cornaglia .

Lewandowski, como retrató Letra P, eligió no participar de la orgánica del PJ y pegó un portazo virtual en el congreso por Zoom que se realizó antes de fin de año. A la vez, ensaya un camino de amplitud que no solo integre al PJ, sino también a sectores de izquierda, una pata del socialismo que no está en Unidos, Ciudad Futura y el Movimiento Evita.