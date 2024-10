Romina Diez y Patricia Bullrich llevan obra pública a Rosario y puentean a Maximiliano Pullaro

Finalmente, Diez impuso sus condiciones. No solo que Pullaro no asistirá -en la Casa Gris se limitaron a decir que tiene agenda en la capital provincial-, sino que tampoco irán los diputados santafesinos del PRO. “Nosotros no organizamos”, se desligan cerca de Bullrich. La diputada ni siquiera invitó a sus compañeros de banca del bloque libertario, Nicolas Mayoraz y Rocío Bonacci. Todo fue planificado con el objetivo de que nadie le robe protagonismo a Diez. “Me hace acordar a cuando CFK era presidenta y hacía lo mismo con Marcos Cleri”, se quejó un dirigente macrista.