Los bancos refinanciaron al 40% de los deudores con problemas de pago y rechazan una intervención del Estado

Los bancos nucleados en ADEBA aseguran que refinanciaron el 40% de las deudas en mora y no reclaman la intervención del Estado

Los bancos privados aseguran que refinanciaron cerca del 40% de los créditos que presentaban problemas de pago y creen que el Estado no debe intervenir para paliar la situación de las familias que tomaron deuda y no pueden saldarla. El aumento de la morosidad, afirmaron, es transitorio, puede tener una solución de mercado y se revertirá en los próximos meses.

La posición de las entidades contrasta con la del Banco Provincia , que lanzó un programa propio para refinanciar créditos de empleados estatales y jubilados y considera el fenómeno tiene origen macroeconómico.

A pesar de que el incremento de las deudas impagas generó retornos sobre el capital (ROEs) negativos en varios eslabones del sistema de forma temporal, las mesas directivas de las entidades sostienen que el sector no se cuenta entre los perdedores del modelo.

En medio de la preocupación por el crecimiento de la mora en créditos de familias y empresas, la banca privada sostiene que una parte importante del problema ya comenzó a resolverse de manera proactiva. El dato del 40% es aproximado, ya que aseguran que hay entidades que refinanciaron algo más y otras algo menos, pero el rango es representativo del conjunto del sector.

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Según confirmaron directivos de las entidades a Letra P, el porcentaje incluye tanto préstamos que ya habían ingresado formalmente en mora como otros que registraban atrasos significativos, pero que fueron reestructurados antes de superar los 90 días de incumplimiento que utiliza el sistema financiero para clasificar la mora.

Según esa visión, la mejora en los indicadores no se reflejará de manera inmediata en las estadísticas. Las entidades estiman que la reducción de la cartera irregular será gradual durante los próximos meses. "Si ahora la mora está en un 12%, el año que viene va a estar en 10%. Va a verse una caída de manera gradual", indicaron.

Negociación directa

La posición de la banca privada aparece en momentos en que distintos sectores comenzaron a reclamar medidas para contener el deterioro de la capacidad de pago de familias y empresas. Sin embargo, las entidades consideran que el sistema ya cuenta con herramientas para administrar la situación mediante negociaciones individuales con los clientes.

El presidente de la Asociación de Bancos Argentinos (Adeba), Javier Bolzico, sostuvo que el incremento de la morosidad forma parte de un proceso coyuntural dentro de la expansión del crédito. "Frente a esa situación, los bancos fueron proactivos. Rápidamente salieron a contactar a sus clientes, a ofrecer soluciones. Hay un diálogo cliente-banco para tratar de solucionar, siempre cuando hay buena fe, estos tipos de inconvenientes", afirmó.

Bolzico agregó que las entidades contaban con niveles adecuados de capital y previsiones para absorber el incremento de los incumplimientos. "Los bancos contaban con el nivel de capital y provisiones necesario para este tipo de situaciones, con lo cual no afecta o no afectó en nada la operatoria, la intermediación financiera y demás sistemas financieros", señaló.

En ese contexto, sostuvo que la cartera irregular comenzará a mostrar una mejora durante los próximos meses. "La cartera irregular va a comenzar a bajar en la segunda mitad del año y vamos a volver a situaciones normales. Por eso digo que es un tema coyuntural", afirmó.

El deterioro de los indicadores

La discusión se produce mientras distintos relevamientos muestran un deterioro persistente en la capacidad de pago de los hogares. Un informe de Analytica reveló que el 26,9% de las personas con algún tipo de deuda en el sistema financiero ampliado se encuentra en mora tardía.

El estudio relevó a 19,8 millones de personas con créditos en bancos, fintech, mutuales, cooperativas, tarjetas de consumo, casas de electrodomésticos y fideicomisos financieros. De ese total, 5,3 millones registran incumplimientos.

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La situación es más grave fuera del sistema bancario tradicional. Entre quienes poseen únicamente deudas con fintech, la proporción de morosos alcanza el 28,9%, mientras que la irregularidad de cartera llega al 21,6%. En el resto de las entidades financieras no bancarias el indicador asciende al 43,1%.

El informe también detectó fuertes diferencias regionales. San Juan encabeza el ranking con un 36% de deudores en mora, seguida por La Rioja y Catamarca. En el otro extremo aparece la Ciudad de Buenos Aires con un 16,1%.

Origen macroeconómico

La interpretación de la banca pública difiere de la que sostienen las entidades privadas. El presidente del Banco Provincia, Juan Cuattromo, afirmó que el aumento de la morosidad responde a factores vinculados con la economía real y el deterioro de los ingresos. "Cuando vos tenés la mora más alta del 2001 hasta ahora, evidentemente es un problema macroeconómico", sostuvo.

Según Cuattromo, el comportamiento de los incumplimientos está directamente relacionado con la evolución del mercado laboral y de los salarios. "Cuando es un problema macroeconómico, las respuestas deberían ser de la política económica, no es un problema del mercado", afirmó.

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El titular de la entidad bonaerense explicó que el banco comenzó a implementar medidas de refinanciación desde fines del año pasado. "Nosotros empezamos a ver que se empezaban a acumular atrasos y empezamos a generar productos de refinanciación. Ya en febrero habíamos bajado el cincuenta por ciento de la tasa para los que cobran menos de cuatro salarios mínimos vital y móvil", indicó.

El crédito sigue siendo la apuesta central

Más allá de la discusión sobre la mora, los bancos sostienen que la principal variable para evaluar el éxito del programa económico será la evolución del crédito. "El crédito va a decir si ganamos el partido", afirmó Bolzico durante un encuentro con periodistas.

El dirigente sostuvo que actualmente los préstamos representan apenas el 12,5% del Producto Bruto Interno y que el sistema debería alcanzar primero niveles cercanos al 25% para luego converger al promedio regional, que ronda el 50%.

Para lograrlo, reclamó mejores condiciones regulatorias e impositivas y un mayor desarrollo de fuentes de financiamiento de largo plazo.

Bolzico también destacó el potencial de crecimiento de los depósitos en dólares. Según señaló, los argentinos mantienen unos u$s 330.000 millones líquidos fuera del sistema financiero, de los cuales aproximadamente u$s 250.000 millones permanecen dentro del país.

"Es necesario que se generen las condiciones de confianza y retorno para atraer el ahorro argentino que está fuera del sistema financiero formal", sostuvo, en medio de la discusión sobre los cambios que Toto Caputo quiere introducir en la ley de Inocencia Fiscal que, por ahora, aprovechan los funcionarios.

Mientras el crédito acumula cinco meses consecutivos de caída en términos reales, según datos de First Capital Group, los bancos insisten en que el aumento de la morosidad no altera la tendencia de fondo. La disputa pasa ahora por determinar si la refinanciación privada alcanzará para contener el problema o si el deterioro de los ingresos terminará imponiendo nuevas respuestas desde la política económica.