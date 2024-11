Omar Perotti allanó el camino y Unidos se apresta a conseguir la ley para reformar la Constitución

La propuesta que presentó el perottismo lleva la firma de Celia Arena y Marcos Corach . Tiene una cláusula particular: en su tercer artículo, prohíbe expresamente que la Convención considere “como primer mandato a aquellos cargos que de acuerdo a la Constitución vigente no tienen reelección”. En Santa Fe , solo el gobernador y la vicegobernadora tienen esa limitación. Sin embargo, el artículo fue leído como un peón edificado con el objetivo de ser entregado en la negociación.

Maximiliano Pullaro y Omar Perotti.webp Omar Perotti y Maximiliano Pullaro, un buen vinculo que parece desembocar en reforma constitucional.

Durante la mañana, ganó cuerpo la posibilidad de que se apruebe sólo en el Senado, donde Unidos puede alcanzar los dos tercios sin ayuda de la oposición, pero la opción fue rápidamente desactivada por el peronismo en base a dos razones. Una tenía fundamentos políticos: si el oficialismo forzaba un tratamiento en la cámara alta, expondría a los senadores peronistas a votar en contra, lo que hubiese obturado la posibilidad de que el justicialismo en su conjunto acompañe un pedido al gobernador para que habilite las extraordinarias.

En el perottismo sumaban, además, una razón práctica: que el Senado sería cámara de origen, por lo que si, ya en extraordinarias, Unidos permitía cambios para lograr la aprobación en Diputados, luego podría insistir con la redacción original con los dos tercios propios de la cámara alta. Hubiese sido un elemento que sume a la desconfianza propia de este tipo de negociaciones. La tropa del rafaelino terminó por desactivar las especulaciones cuando, pasado el mediodía, avisó que tenía voluntad reformista, pero que querían que se trate en extraordinarias.

La negociación de Unidos para Cambiar Santa Fe con el resto del peronismo

Así las cosas, el gobernador tuvo que ceder en su negativa a llamar a extraordinarias. Era una exigencia que se repetía tanto en la oposición como puertas adentro de Unidos: que tanto la Legislatura como la Casa Gris compartan el hipotético costo político que puede significar mostrarse interesado en una reforma que puede leerse “de la política para la política”. El socialismo, socio mayoritario del oficialismo, repetía esa exigencia sottovoce hace ya varias semanas.

Con el diario del lunes, hay una relectura de lo sucedido en la última reunión de Unidos. Allí, los partidos de toda la coalición arrinconaron al socialismo para que desista de su exigencia. “¿Cuánto más quieren charlar? Si hace un año que hablamos”, fue la frase que le espetaron. Rodeados, los socialistas decidieron abdicar. Ahora, más de uno que asistió a esa reunión piensa que, en realidad, lo hicieron porque sabían que los tiempos ya no daban para que la ley fuera tratada durante esa misma semana.

WhatsApp Image 2024-11-25 at 21.15.08.jpeg La foto del encuentro de Unidos para Cambiar Santa Fe en Rosario.

Si bien fue por una exigencia de la oposición y no de sus socios internos, Pullaro finalmente cedió. Solo pretende, según publicó Letra P, que exista un pedido suscripto no solo por Unidos para Cambiar Santa Fe. Allí se abre otra incógnita: ¿el resto del peronismo seguirá los pasos de Perotti? El bloque de senadores, que controlan institucionalmente el PJ de la mano de Guillermo Cornaglia, mandó a decir: “No podemos estar a favor o en contra de algo que no conocemos”. Cornaglia participó de una reunión con los referentes partidarios de Unidos el último miércoles, pero no quedó conforme.

En la conducción institucional del PJ dicen que, antes de suscribir un pedido al gobernador, necesitan un nuevo encuentro con todas las tribus que valide la movida. “Si no, el mandato sigue siendo el de la reunión del lunes pasado”. ¿Cuánto puede tardar el peronismo en convocar a una nueva reunión? “Diez minutos, si la mesa de acción política lo solicita, pero eso no pasó y no parece que vaya a pasar esta semana”. Para destrabar ese proceso, en Unidos dicen que ahora hay tiempo para contener pedidos que se traduzcan en un mayor apoyo a la iniciativa.