La diplomacia de Diego Santilli: Raúl Jalil pasó por la Casa Rosada y se llevó una zona franca para Catamarca

Raúl Jalil pasó por la Casa Rosada y se llevó otro gesto de diplomacia de Diego Santilli . El gobernador de Catamarca y el jefe de Gabinete firmaron un acuerdo para bajar impuestos al crear la nueva zona franca de Tinogasta , ubicada sobre el Corredor Bioceánico y conectada con Chile a través del paso San Francisco .

La iniciativa permitirá “potenciar el comercio y las exportaciones, atraer inversiones y mejorar la competitividad de las economías regionales de todo el oeste catamarqueño”, informaron desde el gobierno de esa provincia del Norte Grande .

El gesto hacia Jalil parece en un momento en el que el gobernador de Catamarca es uno de los apuntados por la Casa Rosada para que aporte los votos que permitirían impedir la sesión que la oposición impulsa con la intención de citar a comisiones para tratar proyectos sobre endeudamiento familiar y la prórroga de la emergencia en discapacidad.

La promoción del acuerdo tuvo un gran despliegue en redes sociales tanto por las publicaciones del gobernador de Catamarca como del propio gobierno. En la foto de la firma también apareció Lule Menem , uno de los principales armadores de La Libertad Avanza en el interior y negociador designado para el vínculo con los mandatarios provinciales.

De hecho, la rúbrica del entendimiento fue celebrada por la cuenta @mediceneljefe, atribuida al círculo más íntimo de Karina Milei en el que se catalogó como "histórico" al acuerdo entre Javier Milei , Santilli y Lule Menem con Jalil. "El Corredor Bioceánico hará despegar la minería y agroindustria de Catamarca”, tuiteó.

Junto al presidente Javier Milei y el jefe de Gabinete, @diegosantilli firmamos un acuerdo histórico para nuestra provincia: la creación de la Zona Franca en Tinogasta, que contará con una importante baja de impuestos para impulsar la producción.



Ubicada sobre el Corredor… pic.twitter.com/S867Xugrsi — Raúl Jalil (@RaulJalil_ok) September 3, 2026

Jalil, por su parte, destacó que la nueva zona franca “va a generar empleo”. “Catamarca recién ahora está viendo el proceso productivo, industrial y minero que va a tener”, afirmó, quien además destacó proyectos vinculados al litio, el cobre, el oro y la plata y señaló que obras como la Cuesta de Zapata y otros caminos de la región permitirán modificar la dinámica económica del oeste catamarqueño.

El acuerdo entre Raúl Jalil y Diego Santilli

La rúbrica de este convenio es el resultado de las gestiones del gobierno provincial, en donde se ve a la zona franca como “una política estratégica para el desarrollo de un polo productivo, logístico y comercial del norte argentino, aprovechando su ubicación geográfica privilegiada y generando condiciones que incrementen la competitividad regional”.

La nueva zona en Catamarca se adecuará a las actuales condiciones económicas y productivas, propiciando el establecimiento de emprendimientos industriales y comerciales que contribuyan a fortalecer las cadenas de valor vinculadas a la minería, la agroindustria, el comercio exterior y la integración bioceánica, promoviendo nuevas inversiones y la generación de empleo de calidad.

Raúl Jalil con los diputados de Catamarca que trabajaron por la nueva zona franca.

El propio Jalil destacó a los legisladores Sebastián Noblega, Fernanda Ávila, Fernando Monguillot, Claudia Palladino y a la exdiputada Silvana Ginocchio como participantes del proceso de gestiones para concretar la creación “de esta zona clave para el futuro y desarrollo de Catamarca”. El próximo paso será la aprobación del proyecto por parte de la Legislatura provincial.

Un programa para endeudados

El gobernador catamarqueño aprovechó la oportunidad para anunciar que su gobierno está trabajando con el Banco Nación, agente financiero de la provincia, para diseñar alguna política para contener el creciente número de endeudados. “Es probable que logremos algún acuerdo, siempre midiendo las posibilidades”, afirmó.

Según reveló Jalil, entre las opciones que están sobre la mesa hay una posibilidad de refinanciación a través de la propia entidad bancaria o de la Caja de Crédito y Prestaciones de Catamarca. En ese sentido, propuso que las personas que adhieran tengan que hacer obligatoriamente un curso de educación financiera. Según reveló, esa solución podría estar en “15 o 20 días”.

No es la primera medida que el gobierno catamarqueño impulsa para aliviar el bolsillo de la mano del Banco Nación. Hace unos días, también lanzaron Marcatón Medicamentos, un programa que ofrece 20% de descuentos en remedios, con un tope de $80 mil y la posibilidad de financiarlo en 6 cuotas sin interés.