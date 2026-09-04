Nacional
  • Nacional
  • Centro
  • Patagonia
EL PACTO DEL COLO

La diplomacia de Diego Santilli: Raúl Jalil pasó por la Casa Rosada y se llevó una zona franca para Catamarca

El gobernador y el jefe de Gabinete celebraron la iniciativa que "genera empleo" y "baja impuestos". También trabajan en un anuncio para aliviar deudores.

Letra P | Lucio Di Giuseppe
Por Lucio Di Giuseppe
Diego Santilli con Raúl Jalil y Lule Menem.

Diego Santilli con Raúl Jalil y Lule Menem.

Raúl Jalil pasó por la Casa Rosada y se llevó otro gesto de diplomacia de Diego Santilli. El gobernador de Catamarca y el jefe de Gabinete firmaron un acuerdo para bajar impuestos al crear la nueva zona franca de Tinogasta, ubicada sobre el Corredor Bioceánico y conectada con Chile a través del paso San Francisco.

Notas Relacionadas
Raúl Jalil, gobernador de Catamarca.
LIBERTARIOS & FEDERALES

Jalil: "La gente me eligió para resolver problemas"

La iniciativa permitirá “potenciar el comercio y las exportaciones, atraer inversiones y mejorar la competitividad de las economías regionales de todo el oeste catamarqueño”, informaron desde el gobierno de esa provincia del Norte Grande.

El gesto hacia Jalil parece en un momento en el que el gobernador de Catamarca es uno de los apuntados por la Casa Rosada para que aporte los votos que permitirían impedir la sesión que la oposición impulsa con la intención de citar a comisiones para tratar proyectos sobre endeudamiento familiar y la prórroga de la emergencia en discapacidad.

Otro gesto de diplomacia

La promoción del acuerdo tuvo un gran despliegue en redes sociales tanto por las publicaciones del gobernador de Catamarca como del propio gobierno. En la foto de la firma también apareció Lule Menem, uno de los principales armadores de La Libertad Avanza en el interior y negociador designado para el vínculo con los mandatarios provinciales.

De hecho, la rúbrica del entendimiento fue celebrada por la cuenta @mediceneljefe, atribuida al círculo más íntimo de Karina Milei en el que se catalogó como "histórico" al acuerdo entre Javier Milei, Santilli y Lule Menem con Jalil. "El Corredor Bioceánico hará despegar la minería y agroindustria de Catamarca”, tuiteó.

Jalil, por su parte, destacó que la nueva zona franca “va a generar empleo”. “Catamarca recién ahora está viendo el proceso productivo, industrial y minero que va a tener”, afirmó, quien además destacó proyectos vinculados al litio, el cobre, el oro y la plata y señaló que obras como la Cuesta de Zapata y otros caminos de la región permitirán modificar la dinámica económica del oeste catamarqueño.

El acuerdo entre Raúl Jalil y Diego Santilli

La rúbrica de este convenio es el resultado de las gestiones del gobierno provincial, en donde se ve a la zona franca como “una política estratégica para el desarrollo de un polo productivo, logístico y comercial del norte argentino, aprovechando su ubicación geográfica privilegiada y generando condiciones que incrementen la competitividad regional”.

La nueva zona en Catamarca se adecuará a las actuales condiciones económicas y productivas, propiciando el establecimiento de emprendimientos industriales y comerciales que contribuyan a fortalecer las cadenas de valor vinculadas a la minería, la agroindustria, el comercio exterior y la integración bioceánica, promoviendo nuevas inversiones y la generación de empleo de calidad.

Raúl Jalil con los diputados de Catamarca que trabajaron por la nueva zona franca.

Raúl Jalil con los diputados de Catamarca que trabajaron por la nueva zona franca.

El propio Jalil destacó a los legisladores Sebastián Noblega, Fernanda Ávila, Fernando Monguillot, Claudia Palladino y a la exdiputada Silvana Ginocchio como participantes del proceso de gestiones para concretar la creación “de esta zona clave para el futuro y desarrollo de Catamarca”. El próximo paso será la aprobación del proyecto por parte de la Legislatura provincial.

Un programa para endeudados

El gobernador catamarqueño aprovechó la oportunidad para anunciar que su gobierno está trabajando con el Banco Nación, agente financiero de la provincia, para diseñar alguna política para contener el creciente número de endeudados. “Es probable que logremos algún acuerdo, siempre midiendo las posibilidades”, afirmó.

Según reveló Jalil, entre las opciones que están sobre la mesa hay una posibilidad de refinanciación a través de la propia entidad bancaria o de la Caja de Crédito y Prestaciones de Catamarca. En ese sentido, propuso que las personas que adhieran tengan que hacer obligatoriamente un curso de educación financiera. Según reveló, esa solución podría estar en “15 o 20 días”.

No es la primera medida que el gobierno catamarqueño impulsa para aliviar el bolsillo de la mano del Banco Nación. Hace unos días, también lanzaron Marcatón Medicamentos, un programa que ofrece 20% de descuentos en remedios, con un tope de $80 mil y la posibilidad de financiarlo en 6 cuotas sin interés.

Temas
Notas Relacionadas
Santilli, Jalil y Passlacqua en la reunión de gobernadores del Norte Grande en Posadas. 
LIBERTARIOS VS. FEDERALES

Los gobernadores del norte se reúnen con Santilli y Caputo, pero quieren patear la discusión sobre las PASO

Habrá reunión en el Palacio de Hacienda. Los mandatarios saben que LLA no tiene los votos para eliminar las primarias e intentan imponer su agenda.
Diego Santilli, en el Congreso, con Ignacio Devitt, Lule y Martín Menem. 
OPERATIVO REELECCIÓN

El plan de Santilli: triunfo legislativo para sellar acuerdos segmentados con gobernadores

El ministro espera un triunfo en la sesión de mañana, antesala de nuevos acuerdos. Karina, la garante. San Juan y Neuquén, claves para la economía libertaria.

Las Más Leídas

Más Sobre Política

También te puede interesar

Encuesta: tres de cada diez votantes de Javier Milei desaprueban su gestión
LIBERTARIOS ARREPENTIDOS

Encuesta: tres de cada diez votantes de Milei en 2023 desaprueban su gestión

Por  Susana Maidana
Patricia Bullrich durante el plenario sobre biocombustibles. 
CONGRESO | SENADO

Biocombustibles: una rebelión de los aliados complica la baja del corte a las Pymes que pide Bullrich

Por  Mauricio Cantando
Alexis Guerrera, coordinador del massismo en la Cuarta sección.
DISCUSIÓN 2027

Buenos Aires: el massismo se reúne para activar su armado en la Cuarta sección

Por  José Maldonado
Pablo Kosiner con Sergio Massa.
GUERRA DE INSTANTÁNEAS

Massa lleva a Salta su alianza con CFK: foto con Kosiner y vuelto para Kicillof

Por  Maira López