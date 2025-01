La Pampa: ruralistas toman distancia del grobogate, pero le cuentan las costillas al plan de Javier Milei

Marcelo Rodríguez es referente de la Agrícola Ganadera de la capital pampeana y dirigente de Carbap . Según contó a Letra P, el caso Grobocopatel es materia de preocupación en las mesas gremiales. “Nos estamos ocupando porque va a haber muchos productores afectados, pero no lo relacionamos con el tema de las retenciones. El gobierno ha tomado el compromiso de bajarlas y eso va a suceder. En este caso, la quita no les hubiera hecho mucha diferencia”, sostuvo el ruralista.

Explica que las empresas se cubrieron con un dólar a 2 mil pesos y el precio nunca llegó a ese valor. "Tampoco previeron la baja del precio de la soja, pero esto no solo pasó con ellos, también hay empresas de fertilizantes, hasta la metalmecánica esperaba un dólar que no ocurrió”, agrega.

Marcelo-Rodriguez..jpg Marcelo Rodríguez, vicepresidente segundo de CARBAP.

Ulises Forte, ex diputado nacional por el radicalismo y dirigente de Federación Agraria, advierte que “el tema de Los Grobo es que apostaron y les tocó perder, pero antes hicieron una fortuna mientras los productores se fundían”. La lectura es la que se repite en las mesas de discusión de la militancia mileísta.

El integrante de la Mesa de Enlace pampeana se despachó respecto de la conducta de los mega empresarios del agro y disparó: “lo que puedo decir es que cuando un chacarero pierde plata, vende la camioneta, el tractor, la casa, un pedazo de campo, no se va de vacaciones para pagar las cuentas, no se no se declara en default. Esto es muy sencillo, yo no vi ningún camión, ninguna camioneta, ninguna planta de silo en venta que demuestre que estos grupos quieren honrar sus deudas. Lo único que les pido es que no caguen más a los productores”.

Pelota dividida en la cancha de Javier Milei

La grieta frente a las retardadas medidas del gobierno nacional divide al sector agrario entre la esperanza y el hartazgo. Hay quienes aseguran que mientras se mantenga ordenada la macro y los productores “hagan los números finos, los costos”, las proyecciones para 2025 son buenas. Incluso se animan a dudar respecto a la necesidad de devaluar.

“No soy economista, pero hay que mirar el contexto internacional, no nos olvidemos que somos grandes deudores y que la inflación que se viene en Estados Unidos va a generar un aumento de las tasas en dólares”, analízó Rodríguez. Desde su espacio interno coinciden en el apoyo a Milei en lo que respecta al ordenamiento de la macro, pero le reclaman una mayor participación del sector a la hora de tomar decisiones.

Forte, en cambio, no oculta su disgusto con la promesa incumplida de la eliminación de las retenciones y ya avisó que “no se anima" a "vender optimismo entre los productores”. El dirigente describe una "situación es de quebranto" y explica que cualquier productor de soja, maíz, o trigo tiene que rendir un 20% por encima de la media como para poder salvar los gastos. La ganadería de engorde si no rinde arriba de un 30% tampoco se cubre.

El productor, oriundo de General Pico, señaló que “el presidente dice que las retenciones se van a bajar cuando los astros estén alineados, pero el ministro (Luis) Caputo ya dijo que este año no se van a alinear y que no va a haber una reforma impositiva. Tener fe es más una cuestión de mística eclesiástica que un análisis económico”.

La Pampa: productores entre el ahogo y la confusión

A su vez, el ex presidente del Instituto de Promoción de la Carne Vacuna, admitió que la Federación Agraria atraviesa la misma discusión interna de todo el sector, pero que eso se debe “al efecto del que se ahoga y se agarra de cualquier cosa”. A propósito, dijo que dialogar con el Ministerio de Agricultura “es como no hablar con nadie, las decisiones pasan por tres personas y si no les das la razón, te insultan”.

“Es un tiempo de mucha confusión, pero desgraciadamente la confusión se va esclareciendo demasiado rápido”, lamentó.

Las altas temperaturas del verano pampeano y las lluvias que no suceden, caldean los ánimos de los productores que, por ahora, cosechan humores enrarecidos y cuentas impacientes. En la localía, aún está pendiente la batalla irresuelta por la reglamentación de la ley de plaguicidas. Pero ese es un capítulo que se tendrá que escribir con la tan mentada "lapicera" del gobernador, Sergio Ziliotto.