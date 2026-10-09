Dos ciudades de Catamarca se pelean para quedarse con la zona franca que la Casa Rosada le habilitó a Jalil

Dos ciudades del oeste de Catamarca , Tinogasta y Fiambalá , vienen protagonizando una disputa por la sede de la zona franca que el jefe de Gabinete, Diego Santilli , acordó con el gobernador Raúl Jalil en la Casa Rosada . El convenio estableció su radicación en el departamento Tinogasta, pero el proyecto provincial designó al municipio homónimo.

La iniciativa obtuvo una rápida aprobación en el Senado provincial y pasó a la Cámara de Diputados, donde quedó pendiente de tratamiento. La decisión desató el malestar en Fiambalá, cuyos vecinos cortaron la Ruta 60 y forzaron un encuentro con el mandatario provincial cuando pasó por la zona.

El convenio firmado entre Jalil y Santilli estableció que la zona franca se ubicaría en el departamento Tinogasta, sobre el Corredor Bioceánico y con conexión hacia Chile a través del paso San Francisco . Sin embargo, el proyecto de ley enviado por el Ejecutivo a la Legislatura precisó que la sede estaría en el municipio de Tinogasta.

La diferencia entre el alcance departamental del acuerdo y la localización municipal prevista en el texto legislativo encendió la disputa. En Tinogasta defendieron la posibilidad de quedarse con el emprendimiento, de 36 hectáreas, porque consideraron que fueron quienes más trabajaron para conseguirlo.

Además, los representantes de esa ciudad argumentaron que cuentan con un parque industrial dotado de servicios y una pista de aterrizaje. En Fiambalá respondieron que también disponen de esas instalaciones y sumaron otro argumento a su favor: la concentración de la actividad minera en su territorio.

La controversia abrió un frente político para el oficialismo provincial. La Libertad Avanza (LLA) y el bloque GENERAR, ambos con representación en la cámara baja, respaldaron la creación de la zona franca y la adhesión a la Ley Nacional 24.331, pero cuestionaron que el gobierno provincial haya definido la sede antes de completar el procedimiento previsto.

La propuesta de La Libertad Avanza

Los bloques opositores sostuvieron que la zona franca podía atraer empresas, generar empleo y facilitar la salida de la producción del oeste provincial hacia los mercados internacionales. También remarcaron que se trataba de la primera iniciativa de este tipo en Catamarca, pese a que la legislación nacional sobre la materia existe desde 1994.

“Estamos a favor. La Zona Franca es una herramienta para que vengan empresas, se genere trabajo y la producción del oeste pueda salir al mundo a menor costo”, expresaron los diputados de ambos espacios.

Sin embargo, los legisladores advirtieron que “el oficialismo provincial transformó una buena noticia en un conflicto”. La crítica apuntó a la decisión de establecer la ubicación en el proyecto de ley, en lugar de dejar abierta la evaluación de las alternativas.

La propuesta de LLA y GENERAR consiste en aprobar el convenio tal como fue firmado con el Gobierno, sin fijar de antemano la sede definitiva. Según plantearon, la Ley 24.331 establece un mecanismo específico para determinar la localización mediante una Comisión de Evaluación y Selección provincial, que debe considerar estudios técnicos y de factibilidad.

Una salida salomónica

La presión de Fiambalá derivó en conversaciones con funcionarios, que plantearon una alternativa para descomprimir la disputa: aprobar la ley en los términos actuales y sumar a esa localidad mediante una extensión de la zona franca.

El intendente de Tinogasta, Ernesto Andrada, fue uno de los encargados de explicar esa posibilidad. El jefe comunal señaló que los legisladores debían evaluar las cuestiones técnicas y sostuvo que la redacción vigente no impediría ampliar el alcance territorial del emprendimiento.

Javier Milei junto a Raúl Jalil.

“La ley dice departamento Tinogasta, creo que no impide que se hagan las extensiones”, afirmó Andrada. También buscó bajar la tensión con la localidad vecina y defendió la posición de su municipio.

“Nosotros nunca actuamos en contra de ninguna comunidad y menos que menos de la comunidad hermana como es Fiambalá, pero también vamos a defender lo nuestro, como corresponde, y creo que ese es el camino”, expresó.

Pese a esa alternativa, los representantes de Fiambalá reclamaron que la extensión quedara establecida por escrito. El objetivo fue contar con una garantía formal que evitara que la posibilidad anunciada dependiera de futuras decisiones políticas o administrativas.

El acuerdo con Jalil y la relación con Javier Milei

La habilitación de la zona franca fue otro gesto más de la Casa Rosada para con Jalil. La firma del convenio tuvo una fuerte difusión en las redes sociales del mandatario provincial y de la administración nacional. En la fotografía del acuerdo también apareció Eduardo “Lule” Menem, uno de los principales articuladores de La Libertad Avanza en el interior y negociador del vínculo con los gobernadores.

El entendimiento se sumó a una serie de gestos políticos y económicos entre ambas administraciones. En los últimos días, Jalil integró la comitiva de gobernadores que viajó a París para participar de la Argentina Week, una actividad que le permitió a Javier Milei reforzar sus contactos políticos en un contexto marcado por dificultades económicas.

En el Gobierno consideraron que ese acercamiento podía facilitar acuerdos legislativos, entre ellos la suspensión de las PASO y la aprobación del Presupuesto 2027. En ese esquema, el gobernador catamarqueño ocupó un lugar relevante por su influencia sobre cuatro diputados y un senador.

Como si fuera poco, durante el viaje a Francia, Milei anunció la aprobación del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) para el proyecto Agua Rica, de la empresa Glencore, destinado a la extracción de oro y cobre. La iniciativa contempla una inversión de US$ 4.000 millones. Jalil respondió con el anuncio de nuevas reducciones de Ingresos Brutos a partir del crecimiento de la recaudación.

Pocos días después, Santilli y Karina Milei, secretaria general de la Presidencia, viajaron para inaugurar una planta de procesamiento de carbonato de litio denominada Sal de Oro, en el Salar del Hombre Muerto, una zona compartida por Catamarca y Salta. La actividad reunió a Jalil con el gobernador salteño, Gustavo Sáenz, otro de los mandatarios que mantuvieron un canal de diálogo con la Casa Rosada.

Al día siguiente se confirmó que el Presidente visitaría Catamarca el próximo 28 de octubre para recorrer otro yacimiento de litio situad en el Salar del Hombre Muerto.