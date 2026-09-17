Santa Fe: Traferri blanqueó que la candidatura de Pucciarello a la gobernación no incluye al perottismo

Otros tiempos: Traferri y Perotti cuando aún no estaban enfrentados en el peronismo de Santa Fe

El senador por San Lorenzo, Armando Traferri, reconoció el encuentro que, como reveló Letra P , esta semana sentó a buena parte del peronismo de Santa Fe alrededor del empresario Federico Pucciarello y blanqueó un dato que había quedado flotando tras la cena: el sector de Omar Perotti no sólo estuvo ausente, sino que directamente no fue invitado.

El cacique de la cámara alta explicó a El Roldanense que viene trabajando en acercar posiciones entre las tribus del PJ que arrastraban diferencias internas. Como resultado de ese trabajo, aseguró que lograron reunir detrás de un mismo proyecto al “80% de la dirigencia del justicialismo”.

“Faltó el sector de Omar Perotti a la reunión, pero tampoco estaba invitado todavía”, dijo Traferri durante una visita a Roldán , dos días después del cónclave organizado junto a Alejandra Rodenas .

Aunque algunos de los presentes habían ubicado la cena dentro de la Mesa de Acción Política del PJ , la aclaración del senador deja al menos un ruido en esa versión.

El empresario Pucciarello tuvo este lunes su primera presentación ante los principales caciques de las distintas tribus del PJ provincial https://t.co/Qz4aAbJzIW Álvaro Maté pic.twitter.com/dfnxT4muHJ

El perottismo viene formando parte de ese ámbito y, cuando se reunió en junio, Juan Manuel Pusineri participó en representación del exgobernador del encuentro en el que el partido fijó una posición sobre la reforma electoral .

La carta Pucciarello

La postal del lunes, en cambio, se pareció más al despliegue ante el PJ de la carta que los senadores vienen preparando para 2027. Pucciarello ocupó el centro de una mesa armada para empezar a mostrarlo y medir hasta dónde puede crecer su nombre en la carrera por la Casa Gris.

La jugada, aseguran fuentes partidarias en estricto off the record, ya despierta interés en más de un sector, que ve en un candidato que no aparece atado de entrada a ninguna terminal una forma de tomar distancia de las tormentas que atraviesan al peronismo nacional.

Sin embargo, otros referentes todavía le ponen paños fríos al experimento. Según cuentan, la cena dejó preguntas y más de un contrapuntos contra la por ahora incipiente propuesta de empresario y exrugbier.

#SemanaSantaFe Los senadores del peronismo saben que Pullaro y Unidos van por ellos



Los cinco integrantes del bloque se abroquelan, ya evalúan buscar un nuevo mandato y apuestan al empresario Federico Pucciarello para la gobernación



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@pfornero pic.twitter.com/aRwCGvSblv — LETRA P (@Letra_P) September 13, 2026

Aunque el senador aclaró que todavía no habla de candidaturas, viene poniendo todas las fichas en su carta para 2027. Pucciarello ya había puesto la unidad como condición para evaluar la pelea por la gobernación y el lunes dio otro paso en esa dirección.

Sin la rimbombancia de la presentación del libro con el que Diego Giuliano se anotó en la carrera, el empresario viene ganando trascendencia a fuerza de rosca, con el peso territorial de los caciques territoriales de la cámara alta y la gravitación que conservan hacia adentro del PJ

Ese músculo es el que Traferri y Alejandra Rodenas empiezan a poner detrás del empresario, que esta semana tuvo su primera presentación ante buena parte de las tribus del peronismo santafesino.