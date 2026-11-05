Quién es Hernán Najenson, el candidato de Daniel Angelici para el Consejo de la Magistratura porteño

Hernán Najenson encabeza la lista de Unidad en Defensa de la Abogacía, que se referencia en Daniel Angelici.

Hernán Najenson encabeza la lista Unidad en Defensa de la Abogacía, con la que el sector de Daniel Angelici buscará conservar su representación en el Consejo de la Magistratura porteño en las elecciones del estamento que se celebrarán el 17 de noviembre.

El abogado, con trayectoria en la gestión judicial de la Ciudad de Buenos Aires , reúne el respaldo de la conducción del Colegio Público de la Abogacía de la Capital Federal y distintos sectores del radicalismo, en una alianza que también incorporó a Paula Oliveto , referente de la Coalición Cívica.

Graduado en la Universidad de Buenos Aires (UBA), donde actualmente ejerce la docencia, Najenson integró la Comisión de Justicia del Colegio Público y fue subsecretario de Justicia de la Ciudad. Durante su gestión participó en la cobertura de vacantes del Tribunal Superior de Justicia y de la Fiscalía General, además de impulsar herramientas de modernización, como las audiencias de faltas por WhatsApp antes de la pandemia.

"Me gusta resolver problemas concretos con herramientas simples. Eso es lo que quiero hacer en el Consejo, escuchar al abogado que litiga todos los días y darle herramientas que funcionen", explica el abogado, que también fue presidente de la Asociación de Abogados Judíos de Argentina.

Su candidatura surgió del trabajo compartido en el Colegio Público con Ricardo Gil Lavedra , Mónica Alejandra García y Juan Alfonsín , con quienes integra un espacio que reúne a distintas vertientes de la abogacía y del radicalismo.

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Najenson propone avanzar en la digitalización de expedientes, garantizar concursos transparentes para la designación de jueces y defender los honorarios profesionales. También plantea que la transferencia de competencias judiciales a la Ciudad esté acompañada por los recursos necesarios antes de la apertura de nuevos juzgados.

El acuerdo de Daniel Angelici con Paula Oliveto

La lista de candidatos al Consejo de la Magistratura porteño se completa con García y Alfonsín. Para el Jurado de Enjuiciamiento, el espacio propone a Ricardo Gil Lavedra, Paula Oliveto, Manuel Izura, Jimena de la Torre y Ezequiel Cassagne.

La incorporación de Oliveto constituye la principal novedad política del armado de Angelici. El acuerdo con la Coalición Cívica porteña, que tuvo su correlato en la Legislatura con la designación de los directores del Ente Regulador de Servicios Públicos, amplía una alianza que reúne al radicalismo, referentes de la abogacía y dirigentes de distintas procedencias políticas.

"Paula tiene una trayectoria enorme en control institucional y transparencia, dos valores que hacen falta en el Consejo", confían cerca de Najenson.

El espacio llega a la elección porteña después de obtener dos bancas en los comicios para el Consejo de la Magistratura de la Nación, con Alberto Biglieri como cabeza de lista. En la Ciudad, Angelici controla actualmente dos de los tres lugares reservados para los abogados, que se renovarán en noviembre.