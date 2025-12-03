Manuel Adorni reestructura la Jefatura de Gabinete, desplazó a José Rolandi y empoderó a su mano derecha

Como parte de la reestructuración de la Jefatura de Gabinete , Manuel Adorni echó en las últimas horas a José Rolandi , que ocupaba una vicejefatura debajo de su área y ascendió a Aimé Vázquez , mano derecha del ministro y una de las integrantes de su mesa chica que tiene lazos con el circulo rojo empresario y el PRO de la Ciudad de Buenos Aires .

El desplazamiento de Rolandi, a quien le comunicaron la decisión este martes, implicará también la eliminación de la vicejefatura de Gabinete Ejecutiva , que se creó en junio del año pasado tras la eliminación del Ministerio de Interior que dejó vacante Guillermo Francos cuando pasó a comandar una nueva Jefatura de Gabinete, con dos vices a su cargo.

Se espera que esta decisión se formalice en el Boletín Oficial en los próximos días, junto con la designación de Vázquez como jefa de Gabinete del área de Adorni, de acuerdo a una publicación de Infobae. En el Gobierno le dijeron a este medio que si bien "no está cien por ciento confirmado" el nombramiento de Vázquez, el exvocero se lo pidió a su jefa directa, la secretaria general de la Presidencia , Karina Milei .

En la cúpula libertaria consideraban a Rolandi como un cuadro técnico puro, que estaba alejado tanto de los ruidos internos como sin ambiciones por escalar en la estructura de gobierno. De hecho, junto a la secretaria Legal y Técnica, María Ibarzábal , conformaron un tándem libertario para redactar buena parte de la ley Bases, y persuadir a numerosos legisladores intransigentes a las reformas del Presidente.

Un memorioso de aquellas largas jornadas en el Congreso recordó, incluso, que Rolandi e Ibarzábal fueron los únicos integrantes del Gabinete que estuvieron presentes en el palco del Senado la madrugada que se sancionó la ley. Pese a esta trayectoria, la eyección del cargo del vicejefe no sorprendió a ningún integrante del oficialismo.

Es que ya a principios de año, tanto Rolandi, como quien en su momento ocupaba la vicejefatura de Gabinete de Interior, Lisandro Catalán, habían sido marginados de la toma de decisiones en la Casa Rosada: el exministro del Interior se refugió en la intrascendencia durante largos meses, bajo el amparo del por entonces ministro coordinador, Francos; y Rolandi fue obligado a mudarse al piso séptimo de la Oficina Nacional de Empleo Público, ubicado en Roque Sánez Peña al 500.

"Manuel había dicho que lo quería sostener en el equipo, pero al parecer después se arrepintió", comentó a Letra P un integrante de La Libertad Avanza. Esta decisión implica también la eliminación de la estructura en la que estaba Rolandi. Todavía resta saber si el funcionario saliente mantendrá su sillón en el directorio de YPF, o también será desplazado de ese lugar.

jose-rolandi-vicejefe-de-gabinete-en-el-WAPPZ7RKCBF3JAZ3UCS62MFZ7A.jpg José Rolandi, el vicejefe de gabinete desplazado por Manuel Adorni.

El lugar de Meme Vázquez y la impronta de Manuel Adorni

El empoderamiento de Vázquez, a quien llaman Meme, fue tomado de manera natural en los pasillos de Balcarce 50. Junto con Javier Lanari, que se espera se quede con la Secretaría de Prensa y Comunicación de la misma estructura, la funcionaria integra el círculo de confianza del exvocero presidencial.

Vázquez, a quien se la suele ver de manera diaria deambulando entre varios despachos de Balcarce 50, tiene experiencia en otros puestos de la gestión pública y mantiene también, vínculos con el sector privado.

JYKV5AXF3JF4JOGNJ4TNMGOC2U Javier Lanari, designado secretario de Prensa y Comunicación.

La funcionaria trabajó durante años en el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, incluyendo la vicejefatura que en su momento lideraba Diego Santilli, hoy ministro de Interior de la administración libertaria.

Egresada de la carrera de Ciencia Política y con un posgrado en Gerencia Pública, se desempeñaba hasta ahora como la mano derecha en temas técnicos de Adorni. En el ámbito personal, está casada con el hijo de Luis Betnaza, uno de los directivos del Grupo Techint de Paolo Rocca, que fue acusado y procesado por pagos al kirchnerismo en la causa Cuadernos.

Con Vázquez y Lanari, el flamante jefe de Gabinete pretende darle una nueva impronta a su área y erigirse como el principal representante de la hermana de Javier Milei en el Gobierno. Quienes lo conocen, incluso, aseguran que intentará dejar atrás el rol deslucido que tuvo Francos en su cargo.