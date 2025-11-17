Presupuesto 2026: Martín Llaryora se aseguró la mayoría y la rebaja impositiva tensiona el tablero opositor

Holgura y confianza es lo expresan desde el oficialismo de la Legislatura de Córdoba de cara al tratamiento y votación del Presupuesto 2026 presentado por el gobierno de Martín Llaryora . Críticas de la oposición y un poroteo alejado de la necesidad de alianzas de último minuto.

El ministro de Economía de Córdoba, Guillermo Acosta , fue el encargado de presentar el Plan de Reducción de Impuestos , que contempla un alivio fiscal de 600 millones de dólares. El objetivo es mejorar la competitividad y estimular la actividad económicaa, pero también adaptarse al resultado electoral que catapultó a Javier Milei como único ganador.

Con el cronograma legislativo apurando decisiones, este miércoles el proyecto tomaría estado parlamentario en la sesión y la votación en primera lectura será el miércoles 26. En principio, el 1 de diciembre sería la audiencia pública, mientras que la aprobación en segunda lectura está prevista para el 10 de diciembre.

En la antesala del debate por el Presupuesto 2026, el oficialismo en el recinto observa con confianza el poroteo de votos y da por descontado que tiene la aprobación garantizada sin necesidad de tejer alianzas. Con los 34 legisladores que integran Hacemos Unidos por Córdoba , el bloque considera que la sesión está encaminada. Especialmente tras la incorporación del legislador Federico Alesandri , que consolidó la base política interna abandonando el bloque kirchnerista y la aliada amarilla Karina Bruno .

Una de las dudas se apostaba en Bernardo Knipscheer , quien se mantiene en silencio. El legislador que responde a Natalia de la Sota amagó con el armado de un monobloque como lo hizo su pareja en la Cámara de Diputados, aunque no concretó la jugada. En el oficialismo legislativo cuentan con su apoyo.

Con este escenario, en el bloque cordobesista señalan que aún si se produjeran abstenciones o acompañamientos parciales de la oposición, la mayoría simple está asegurada. De hecho, reconocen que no será imprescindible cerrar acuerdos externos, aunque admiten que es probable que uno o más monobloques terminen votando a favor del proyecto enviado por el gobernador Llaryora, como ha ocurrido en el Presupuesto del año pasado.

La confianza del oficialismo de Córdoba

La conducción del bloque confía, además, en que el respaldo interno se mantendrá sólido durante el tratamiento en comisión y en el recinto, donde el oficialismo buscará mostrar cohesión y capacidad de gestión en un contexto de fuertes cuestionamientos opositores. En ese marco, la votación del Presupuesto será una señal de estabilidad política para la administración provincial, que pretende avanzar con su plan económico sin sobresaltos legislativos y exhibir orden dentro de su coalición.

Presupuesto Provincial 2026 - Comunicado de la Bolsa de Comercio de Córdoba pic.twitter.com/ESwIkJahTT — Bolsa de Comercio de Córdoba (@BolsaCordoba) November 14, 2025

“Todas las cámaras, la Bolsa de Cereales, la Cámara de Comercio, la Bolsa de Comercio, las comunidades agropecuarias, todo el mundo está hablando a favor del Presupuesto. No me imagino la oposición oponiéndose. A lo sumo, lo hará con alguna crítica”, indicaron fuentes del oficialismo a Letra P mostrando el amplio consenso frente a la medida.

Sin embargo, confiados, tienen la votación calzada. En el caso de que toda la oposición vote por la negativa, el desempate queda en manos de la vicegobernadora Myrian Prunotto y el Presupuesto se aprueba. “El presupuesto ya tiene los votos para ser aprobado. Si tuviéramos un voto más, bienvenido sea”, admiten.

La postura de la UCR

La legisladora de la Unión Cívica Radical (UCR) y presidenta del interbloque Juntos por el Cambio en la Unicameral, Alejandra Ferrero, lanzó fuertes críticas contra el Presupuesto 2026 de Llaryora, a quien acusó de mantener “las mismas prioridades" y de sostener una estructura tributaria “regresiva”, pese al anuncio oficial de una reducción impositiva, que era el principal reclamo de la oposición.

alejandra ferrero brensa austin de loredo.jpeg Alejandra Ferrero, junto a Rodrigo de Loredo y Brenda Austin, referentes de la UCR.

Entre otras críticas, la legisladora deloredista también alertó sobre un “desequilibrio” en las prioridades del gasto. Aseguró que el proyecto reduce recursos para salud y educación, mientras incrementa partidas a áreas que calificó como “cajas de gestión política”.

Por su parte, el radical disidente del bloque Construyendo Córdoba, Dante Rossi, adelantó a Letra P que, junto a Sebastián Peralta, votará en contra al considerar que el proyecto “no se reduce a lo impositivo” y que las modificaciones anunciadas por el Gobierno provincial son insuficientes para cambiar la realidad económica de Córdoba.

El bloque de Luis Juez y un no rotundo

La legisladora del Frente Cívico, Nancy Almada, calificó los anuncios de Acosta como “un engaño ampliamente publicitado”. Según detalló en un posteo de la red social X, la administración provincial aplica primero un “impuestazo impagable” en 2025 -con subas del 209% en el Inmobiliario Urbano y entre 130% y 170% en el Rural- para luego presentar como “alivio” un recorte parcial de ese incremento al año siguiente.

Cuidado con el "PLAN HISTÓRICO" de reducción de impuestos de @gobdecordoba .

Es un engaño y te lo demuestro con SUS PROPIAS PLACAS.



La trampa es simple:

Te aplican un "impuestazo" impagable en 2025 (recordemos el 209% de referencia en el Urbano y 130-170% en el Rural).

Al año… pic.twitter.com/pFb67vf6qc — Nancy Almada (@NancyAlmada) November 14, 2025

Almada sostuvo que el Gobierno “vende como rebaja lo que en realidad es un descuento sobre un aumento previo descomunal”, y denunció que el discurso oficial “esconde la verdadera carga fiscal que seguirán soportando miles de contribuyentes”.

Si bien el debate continuará en la comisión, el Frente Cívico de Luis Juez se encamina al rechazo del proyecto en la votación.

El PRO madura el apoyo

El bloque del PRO, integrado por Oscar Tamis, Ignacio Sala y Patricia Botta, analiza el proyecto de Presupuesto. Si bien están evaluando los aspectos técnicos y fiscales del texto, habría una tendencia mayoritaria hacia un acompañamiento general a la iniciativa. La postura se alinea con la estrategia que el PRO viene adoptando en Córdoba: sostener cierto nivel de “gobernabilidad responsable” sin dejar de marcar diferencias en aquellos puntos donde consideran que el oficialismo mantiene deudas pendientes.

Sala Tamis Botta bloque pro legislatura.jpg Ignacio Sala, junto a sus compañeros de bancada Patricia Botta y Oscar Tamis.

En paralelo, el bloque, que contará con la presencia de Oscar Agost Carreño desde el 11 de diciembre, anticipa que realizará objeciones puntuales durante el debate en comisión y en el recinto. De confirmarse esta posición, el oficialismo sumaría tres votos clave para la aprobación, lo que le permitiría avanzar con mayor holgura en la primera lectura.

Libertarios con dudas

El legislador liberal Gregorio Hernández Maqueda (Mejor Futuro) no confirmó si apoyará o no el paquete de medidas. Afirmó que “nunca vio un supuesto plan histórico de reducción de impuestos que no incluya ni una sola medida de reducción del gasto”.

VENTA DE HUMO ALERT https://t.co/5emI6Eq8z2 pic.twitter.com/pdbat4rWO9 — Gregorio Hernández Maqueda (@ghmaqueda) November 14, 2025

El legislador libertario Agustín Spaccesi, distanciado de La Libertad Avanza, afirmó que los números presentados “no parecen reales ni consistentes con la situación económica actual”.Criticó la decisión del Gobierno de tomar deuda por US$250 millones para financiar obra pública y, como Maqueda pide, un ajuste del gasto estatal.

Pese a las críticas, el oficialismo no descarta contar con el apoyo de espacios que han votado favorablemente como el radicalismo disidente y el libertario Spaccesi. Hay dudas en el radicalismo que, en el 2024, aprobó en general y votó para artículos en particular en contra.

La jugada impositiva, aunque criticada, dejó a la oposición en un lugar más espinoso en el momento del debate.