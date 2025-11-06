Federico Alesandri quedó entre dos fuegos por su pase al llaryorismo en la Legislatura de Córdoba

Las repercusiones por el pase de Federico Alesandri al bloque oficialista de Martín Llaryora en la Legislatura de Córdoba no tardaron en llegar. Bienvenida cordobesista, sorpresa desde el interbloque de Juntos por el Cambio y rechazos y críticas de Coti San Pedro , excandidata a diputada por Fuerza Patria .

El movimiento del único representante del espacio de Cristina Fernández de Kirchner en la Unicameral representa un fuerte mensaje rumbo al peronismo provincial: al sumar un voto clave, Llaryora asegura mayor capacidad de consenso y reduce a cero la presencia del kirchnerismo en el cuerpo legislativo.

Mientras que del kirchnerismo cordobés en el Congreso optan por no emitir opiniones, la excandidata a diputada por Fuerza Patria, Coti San Pedro, cuestionó duramente el pase del legislador al bloque oficialista cordobesista, al que calificó como “el salto de un dirigente que ya no representa a nadie”.

En un comunicado difundido en su cuenta de X, San Pedro señaló que el movimiento se produjo “sin ninguna discusión con nuestro espacio”, y lo interpretó como una muestra más de una dirigencia que “toma decisiones individuales, sin debate colectivo ni orientación estratégica”.

La representante de Juan Grabois en Córdoba consideró el gesto de Alessandri como un reflejo de la crisis de representación que desde hace años atraviesa al campo nacional, popular y progresista en la provincia mediterránea.

Pablo Carro Coti san pedro Pablo Carro y Coti San Pedro, excandidatos de Fuerza Patria Córdoba.

“Esa crisis es el resultado de dirigentes que traicionaron la confianza del pueblo y de su propia militancia, que olvidaron de dónde vienen y a quién deben representar”, afirmó San Pedro y recordó que situaciones similares ya se habían dado en el pasado, mencionando el paso de legisladores de Podemos al schiarettismo en 2015, las listas definidas desde Buenos Aires en 2019 “sin escuchar a la militancia”, y las alianzas posteriores de figuras como Martín Gill, Eduardo Accastello, Carlos Caserio y Olga Ruitort con el oficialismo provincial. “Hoy, una vez más, vemos cómo se integran al mismo esquema de poder que decían enfrentar”, lamentó.

Pese a las críticas, la dirigente insistió en que estas traiciones no desalientan al espacio popular. “Esa historia de frustraciones duele, pero no nos derrota. Mientras tanto, en cada barrio y localidad, nuestras compañeras y compañeros seguimos militando con convicción, sosteniendo las banderas de la justicia social, la independencia económica y la soberanía política”, enfatizó. Para San Pedro, es esa militancia “la que nunca se rindió” y la que mantiene viva la llama del proyecto nacional y popular en Córdoba.

Finalmente, la referente de Fuerza Patria convocó a “construir una nueva alternativa política” en la provincia, que vuelva a representar a miles de militantes “que ponen el cuerpo y el corazón para transformar la realidad”.

La sorpresa del interbloque de Luis Juez y Rodrigo de Loredo

Por otra parte, la legisladora Alejandra Ferrero, presidenta del interbloque Juntos por el Cambio, expresó su sorpresa por el pase de Alesandri al bloque oficialista en la Legislatura. “Me sorprendió porque tenía una enemistad o diferencias fuertes con el oficialismo”, señaló, aludiendo a los reiterados cuestionamientos que el dirigente había manifestado en los últimos años.

La sorpresa no es menor, no solo por la postura de “enemistad” sino porque desde el Interbloque no descartaban sumar a Alesandri, quien participaba en reuniones y encuentros, como un nuevo aliado.

La radical interpretó este movimiento como una maniobra política en un contexto de tensiones internas, especialmente ante los rumores de que el legislador Bernardo Kpnischeer podría conformar un monobloque, lo que habría alterado el delicado equilibrio de fuerzas dentro del recinto.

alejandra ferrero brensa austin de loredo.jpeg Alejandra Ferrero, legisladora de la UCR y presidenta del Interbloque Juntos por el Cambio, junto a Brenda Austin (derecha) y Rodrigo de Loredo (izquierda)

En ese sentido, la dirigente deloredista consideró que el cordobesismo “jugó entero” para asegurarse la paridad en la Cámara, aunque juzgó que la incorporación de Alesandri resulta contradictoria con sus propias ideas políticas.

“Es todo lo opuesto a las ideas de Alessandri, todo lo opuesto. De hecho, dos años se dedicó a manifestarlo”, remarcó Ferrero, quien atribuyó la decisión al entramado de vínculos que, según ella, persisten entre el oficialismo provincial y sectores kirchneristas.

Ferrero lamentó el desenlace pero advirtió que el oficialismo no la tendrá fácil para recomponer su hegemonía. “Sin el liderazgo de Siciliano tampoco creo que les va a ser fácil”, sostuvo, al señalar además la existencia de divisiones internas y un grupo de legisladores identificados con el sector eschiarettista. En ese contexto, anticipó que las próximas semanas podrían ser de fuerte reacomodamiento político dentro de la Legislatura, con nuevas tensiones y negociaciones en torno a la correlación de fuerzas.

La recepción del cordobesismo de Juan Schiaretti y Martín Llaryora

El legislador oficialista Leonardo Limia señaló que conoce a Alesandri “de toda la vida”. Sobre el pase al bloque de Hacemos Unidos por Córdoba destacó que “siempre fue parte del proyecto”.

El viguista recordó que Alesandri proviene del espacio de Unión por Córdoba y que, aunque en los últimos años se había vinculado con sectores más cercanos al kirchnerismo, su trayectoria política mantiene afinidades con el cordobesismo. “Siempre lo creí parte del proyecto desde Unión por Córdoba, Hacemos por Córdoba”, señaló Limia.

leonardo limia legislador PJ cordoba.jpg Leonardo Limia, legislador oficialista.

El impacto de la incorporación en el trabajo legislativo, es uno de los temas centrales. Sobre ese tópico Limia consideró que se trata de una decisión positiva, ya que fortalece al bloque oficialista en un contexto donde no cuenta con mayoría propia. “Siempre es importante tener una mayor cantidad de legisladores que permitan generar más posibilidades de consensos”, explicó.

Valoró la figura de Alesandri y sostuvo que su incorporación puede contribuir a la búsqueda de acuerdos en la Legislatura: “Creo que desde ese punto de vista, siempre sumar, sea quien sea, más en este caso, bueno, que a Federico se lo conoce, es importante”.

Tras el paso de Alesandri, Bernardo Knispcheer es la incógnita

Ahora bien, y conociendo que Alesandri descartó una alianza con el interbloque Juntos por el Cambio y con Bernardo Knispcheer -pareja de Natalia de la Sota y referente de Defendamos Córdoba-, el futuro político del legislador (hasta ahora oficialista) sigue siendo una incógnita.

Las opciones están abiertas: podría permanecer en las filas del cordobesismo, seguir los pasos de la diputada electa y formar un monobloque propio o bien tejer una nueva alianza con otro espacio. En un escenario de reacomodamientos y tensiones internas, su definición será clave para medir hasta dónde llega la capacidad de contención del llaryorismo dentro de la Legislatura.