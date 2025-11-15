Cordobesismo open mind

Myrian Prunotto y Gustavo Benedetti rearman la tropa radical del cordobesismo y apuntan al '27

La vicegobernadora y el intendente de Arroyito apuran la segunda fase de engorde del Partido Cordobés. La mira puesta en los intendentes. Dardos a Ferrer.

Letra P | Nicolás Albera
Por Nicolás Albera
La vice Myrian Prunotto junto a su alfil en el interior de Córdoba, el intendente de Arroyito Gustavo Benedetti

Después del triunfo de Javier Milei en las elecciones de octubre, la vicegobernadora de Córdoba, Myrian Prunotto, se reunió con el intendente de Arroyito, Gustavo Benedetti, para rearmar la pata radical en el Partido Cordobés del gobernador Martín Llaryora. La mira ya está puesta en las elecciones locales de 2027.

El fracaso electoral boinablanca en los comicios legislativos es interpretado como una oportunidad. La UCR compitió con la lista 3 y sin aliados, con Ramón Mestre a la cabeza y sólo obtuvo el 3% de los votos. Sin embargo, la contundencia de la derrota dejó en claro el fraccionamiento de su dirigencia: por un lado, están quienes siguen coqueteando con La Libertad Avanza, y, por otro, quienes quieren reforzar el acuerdo con el cordobesismo. En el medio, parece no quedar mucho.

Benedetti es uno de los que apuesta a traccionar más pases al oficialismo provincial. En ese andar volvió a pedir la renuncia de Marcos Ferrer, la máxima autoridad partidaria del radicalismo. “Hicieron del radicalismo una Pyme”, disparó agregando en ese plural a Rodrigo de Loredo.

El debate en la UCR de Córdoba

Benedetti se alejó de las filas del radicalismo junto a Prunotto, aunque se siente boinablanca. Es uno de los hijos del Partido Cordobés al participar del acuerdo sellado entre una parte de la UCR de Córdoba y el peronista Llaryora, para las elecciones provinciales de 2023.

El intendente de Arroyito entiende que, tras las elecciones legislativas, el radicalismo “se fraccionó” entre los mileístas y entre aquellos que apoyan el armado de Provincias Unidas. “El 3% de Ramón (Mestre) lo deja fuera de juego”, reflexionó.

Myrian Prunotto y Gustavo Benedetti, dos de los radicales que empezaron a formar parte del cordobesismo

Para el dirigente del interior es difícil analizar hoy el entramado político partidario. Sin embargo, aclaró que no tiene dudas de que hay que fortalecer el Partido Cordobés porque "la gestión de Llaryora es muy buena y le da posibilidades a la gente”.

Sobre la última elección legislativa nacional, coincidió con el común de los analistas. Afirmó que la compulsase nacionalizó y pidió “no dramatizar” el resultado, aunque llamó a escuchar el mensaje del electorado.

“Hay que hacer ajustes. A los intendentes nos toca con áreas de nuestras municipalidades y en eso estamos. También lo hace el gobierno de la provincia”, refirió.

Cabe destacar que desde el 10 de diciembre, por primera vez en la historia, la UCR de Córdoba se queda sin representación en la Cámara de Diputados.

El plan de Gustavo Benedetti y Myrian Prunotto

Otro de los puntos que se tocó en el encuentro entre Benedetti y Prunotto estuvo relacionado al rearmado rumbo a las elecciones provinciales de 2027.

El intendente dijo estar preocupado por la decadencia del radicalismo como partido político. Es ahí donde le apunta a Ferrer y le pide la renuncia por haber cuestionado a Mestre, el candidato de la Lista 3. “Debe darse cuenta solo que debe irse, no hay que expulsarlo. La conducción de un partido con un pensamiento de derecha no lleva a ningún lado porque es excluyente y hay que salir de ese pensamiento”.

Marcos Ferrer, presidente de la UCR Córdoba, junto a Ramón Mestre
Marcos Ferrer y Ramón Mestre

Luego propuso el armado de una conducción provisoria con intendentes, legisladores y demás dirigentes. “Hay que barajar y dar de nuevo”, aconsejó.

Los intendentes que mira Martín Llaryora

El radicalismo tiene una red de más de 160 intendentes que no jugó para la lista del partido el 26-0. Como contó Letra P, en el Panal, como se conoce a la casa de gobierno, consideran que muchos de ellos hicieron un aporte clave a Provincias Unidas, que quedó camuflado por la intensidad de la ola violeta.

Según datos de oficialismo, Provincias Unidas logró consolidarse como segunda fuerza en los principales bastiones electorales, pero la coalición que llevó a Juan Schiaretti logró imponerse a La Libertad Avanza en media centena de localidades gobernadas por autoridades. "El Partido Cordobés funciona", repite un alto funcionario de Llaryora.

Prunotto y Benedetti apuran la segunda fase.

