No a los vetos de Javier Milei: una multitud transversal colmó la plaza del Congreso

Plaza del Congreso. Una multitud se manifiesta contra los vetos de Javier Milei.

Al ciere de esta nota, columnas de manifestantes de agrupaciones estudiantiles y universitarias, gremios de personal de la salud, el peronismo y la una columna de la CGT colmaban la plaza del Gongreso en una vigilia multitudinaria, a la espera de que la Cámara Diputados votara para sostener o rechazar los vetos de Javier Milei .

En el corazon de la plaza, un escenario hasta entonces vacío mostraba en una panatalla gigante lo que pasaba en la sesión.

La izquierda y las federaciones estudiantiles ocupaban el frente del escenario, junto a la CGT. Sobre la calle Hipólito Yrigoyen se ubicaban el Movimiento Derecho al Futuro , la agrupación que lidera de Axel Kicillof , y columnas de municipios del conurbano, cómo La Matanza .

El operativo policial que dispuso Patricia Bullrich , con más de 700 efectivos de fuerzas federales, se limitaba al perímetro del Congreso .

Los organizadores habían previsto que el acto central empezara después de las 18 , pero creían que la votación se adelantaría y ya tenían todo listo para comenzar apenas se conociera el resultado. “Estamos esperando más columnas, más gente”, adelantaron a Letra P .

Axel Kicillof, la CGT y el peronismo

La movilización mostraba al peronismo en las calles. Axel Kicillof movilizó una columna del MDF que partió a las 14.30 desde la sede de Madres de Plaza de Mayo. Al cierre de esta nota no estaba confirmado si el gobernador se sumría a la marcha.

La Confederación General del Trabajo decidió sumarse con columna propia tras una decisión del Consejo Directivo Nacional. La central obrera había convocado para las 15 y denunció que el presupuesto de educación y salud cayó 40% desde que asumió Milei. “Hay que prepararse más para el conflicto que para el diálogo”, advirtió el secretario adjunto de la CGT, Andrés Rodríguez, tras la reunión de la mesa chica en UPCN.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Letra_P/status/1968346691570176227&partner=&hide_thread=false ENCUESTA El 94% cree que las universidades son clave para el desarrollo del país



Un 64,3% pide apoyo de los diputados al presupuesto universitario



Los datos de Proyección Consultores



https://t.co/FPgvQ2XyJe

@MariaMSanMartin pic.twitter.com/o3tnsktOYA — LETRA P (@Letra_P) September 17, 2025

La Cámpora había ratificado su participación a través del diputado nacional Mariano Recalde. En redes sociales había dicho: “El miércoles, todos al Congreso para rechazar el veto de Milei”.

El Frente Renovador, el partido que conduce Sergio Massa, también confirmó presencia. Massa estuvo en la marcha universitaria de octubre pasado. Pasado el mediodía, el hincha de Tigre había convocado a marchar para “defender” las universidades públicas y el Hospital Garrahan.

marcha contra vetos Agrupaciones estudiantiles en la marcha contra los vetos de Javier Milei.

“Se defiende, de nuevo, el derecho de los hijos de trabajadores a la universidad y el derecho de los chicos que necesitan de la excelencia del Garrahan para salvar sus vidas”, sostuvo en Twitter después de que comenzara la sesión en la Cámara de Diputados.

La Unión Cívica Radical también convocó a la marcha, con un duro comunicado contra el veto presidencial. “Rechaza la educación, ignora el bienestar de las infancias y desprecia el federalismo”, expresó sobre la decisión de Milei de vetar la ley de financiamiento universitario.

Gremios y organizaciones contra Javier Milei

La Asociación Trabajadores del Estado (ATE), la Asociación de Abogados de Buenos Aires y las federaciones estudiantiles completaban la convocatoria. La Federación Universitaria de Buenos Aires (FUBA) lanzó un video donde advierte que “el veto amenaza directamente a estudiantes, docentes y no docentes”.

marcha contra vetos2 La marcha al Congreso, por la educación pública y contra el desfinanciamiento que produce el gobierno de Javier Milei.

La UBA organizó clases públicas como antesala de la movilización. Los trabajadores del Garrahan tenían doble protagonismo: en la calle y en el recinto, donde se debatía la ley de emergencia pediátrica que también vetó el Presidente.

La protesta se replicaba en las principales ciudades del país. La Universidad Nacional de Córdoba convocó desde el campus hacia el centro. En Rosario, la concentración era a las 16 en Plaza San Martín para marchar hasta Puerto Joven, donde habría un acto a las 17.30 con transmisión en vivo de la sesión de Diputados. En Mendoza, la Universidad Nacional de Cuyo convocó para las 16.