Buenos Aires: 255 mil votos de extranjeros, un botín afín al peronismo que no estará en octubre

Como sucedió con el total del padrón electoral, que registró una merma en la participación ciudadana, en las elecciones del 7 de septiembre, el número final de concurrentes en esa categoría fue inferior al de 2023. Hace dos años, había 949.168 extranjeros habilitados para votar y concurrieron 281.202, un 29,63%.
Más de un millón de extranjeros que viven en la provincia de Buenos Aires estuvieron habilitados para participar de las elecciones, según la Junta Electoral bonaerense.
De acuerdo con ley 5109, que rige las elecciones de la provincia de Buenos Aires, los extranjeros mayores de 18 años que tengan domicilio en territorio bonaerense y estén inscriptos en el registro especial de electores pueden votar. El voto de los extranjeros se emite en mesas separadas de aquellas destinadas a los nacidos en Argentina.
Este año, hubo 2.401 mesas habilitadas para extranjeros en las distintas secciones electorales. Como sucede con el padrón general, la enorme mayoría se concentró en la Tercera Sección Electoral (463.314 personas) y la Primera (399.030 personas). En total, los extranjeros con derecho a voto representaron un 7 por ciento del padrón total de la provincia de Buenos Aires, que está compuesto por 14.376.592 electores.
Aunque todavía los resultados definitivos del escrutinio no están disponibles, las últimas elecciones muestran que el voto de los extranjeros en la provincia de Buenos Aires fue ampliamente favorable al peronismo.
En las elecciones 2023, un 59,06% de los electores extranjeros votó por Axel Kicillof como candidato a gobernador. En tanto, apenas el 19,63% lo hizo por Néstor Grindetti, de Juntos por el Cambio, y un 18,8% optó por Carolina Piparo, de La Libertad Avanza.
En 2023, el voto de los extranjeros en la provincia de Buenos Aires fue favorable a Axel Kicillof.
En el recuento general del padrón, el resultado fue 44,94% para Kicillof; 26,61% para Grindetti y 24,57% para Píparo.
Tal como sucedió con el padrón general, la concurrencia de los extranjeros a las urnas en la provincia de Buenos Aires estuvo por encima del número que asistió a votar en las elecciones locales de la Ciudad, el 18 de mayo.