Entre Ríos: con una foto, Rogelio Frigerio marcó el kilómetro cero de la campaña junto a La Libertad Avanza

El gobernador reunió a los candidatos para el 26-O. “La Libertad Avanza o Argentina retrocede”, un slogan nacional para competir con el peronismo provincial.

Letra P | Exequiel Flesler
Por Exequiel Flesler
El gobernador Rogelio Frigerio junto a los candidatos y las candidatas de Alianza La Libertad Avanza.

El gobernador Rogelio Frigerio junto a los candidatos y las candidatas de Alianza La Libertad Avanza.

“La Libertad Avanza o Argentina retrocede” reza el slogan de la bandera tras la cual posó el gobernador Rogelio Frigerio y los candidatos de Alianza La Libertad Avanza en la primera foto de la campaña para encarar las elecciones en Entre Ríos. Eligieron el escenario de Rosario del Tala, una pequeña ciudad del interior alejada de los flashes.

Rogelio Frigerio, gobernador de Entre Ríos, y Javier Milei, el día que se firmó el Pacto de Mayo en Tucumán. 
ELECCIONES | 26 DE OCTUBRE

Entre Ríos: Frigerio y LLA unieron sus fuerzas para chocar contra un PJ agrietado

Por  Exequiel Flesler

La reunión, además de mostrar juntos a los actores de la propuesta electoral, fue propicia para comunicar ejes básicos de la campaña. Por eso el gobernador llevó a su gabinete y también asistieron funcionarios, intendentes, legisladores provinciales y concejales. Los jefes de campaña de cada uno de los 17 departamentos en que se divide geográficamente la provincia y los dos capataces que eligió cada sector. Gustavo Hein, por Juntos por Entre Ríos y Roque Fleitas, por La Libertad avanza.

“Tenemos que sostener este rumbo y también darle el tiempo suficiente a este modelo de la disciplina fiscal y de la estabilidad económica a nivel nacional”, sostuvo el gobernador cuando cerró el encuentro en el que también hablaron dirigentes de toda la alianza electoral.

Ejes de campaña de La Libertad Avanza en Entre Ríos

Cuando se pregunta en la Casa Gris por el inicio de la actividad proselitista, el oficialismo insiste con que la principal campaña es la gestión. A eso apunta el reciente anuncio del proyecto de Ley de Infraestructura, las inversiones para el agro de las que el gobernador vienen hablando en las ferias rurales de esta temporada o las incorporaciones de empresas al RINI, el RIGI panzaverde. De todos modos, el barro de la política no puede ser ajeno a la discusión en este escenario.

Por eso “el kirchnerismo”, como un conjunto que engloba a cualquier expresión del peronismo es el lugar al que, se apunta, no se debe volver. Se trata de un discurso que matchea con la jerga de la discusión nacional, aunque en la provincia no haya dirigentes k con gran peso electoral. “El kirchnerismo es el responsable de dejarnos un país y una provincia destrozada”, sintetizó Joaquín Benegas Lynch, el candidato a senador de la alianza libertaria.

Uno de los leitmotiv de Frigerio desde el comienzo de la era libertaria es el de compartir "el norte" con el presidente Javier Milei. Por ello tampoco desentona la idea de facilitarle las herramientas al ejecutivo en el Congreso, para lo que claramente se necesitan legisladores afines.

En una primera etapa de campaña se proponen “no cansar al electorado”, según dijo a Letra P uno de los candidatos, con actos de campaña. En cambio, van a insistir en hablar con los sectores productivos para convencerlos de la viabilidad del programa.

Rumbo y tiempo, los ejes que eligió Frigerio

Casi como una constante desde que ocupa el sillón de Urquiza, Frigerio disparó munición gruesa contra el peronismo, que gobernó Entre Ríos los últimos veinte años hasta su llegada al poder. Esta vez los acusó de dejar la provincia “fundida, sin obra pública, con rutas destruidas y un Estado ineficiente que para algunos era una guarida donde se podía acomodar familiares y amigos del poder”.

Al respecto, contrapuso que en estos casi dos años comenzó a “dar vuelta esa triste y dura realidad”. En este punto, reivindico la alianza de libertarios, radicales, PRO y partidos provinciales para defender “lo logrado en la provincia construyendo un futuro serio y productivo”.

“Rompimos privilegios, ordenamos las cuentas y transparentamos la gestión cuidando cada peso que invierte el Estado”, enumeró logros propios y pidió “sostener el rumbo” y “darle el tiempo suficiente a este modelo de la disciplina fiscal y de estabilidad económica a nivel nacional”.

“No podemos permitir que regresen las opciones populistas que pintan horizontes con salidas mágicas”, clamó en el cierre del discurso.

Las voces de los candidatos

Benegas Lynch había tropezado en una primera entrevista post-oficialización de listas cuando sugirió que Salto Grande podría privatizarse. Aunque existe una imposibilidad jurídica que además involucra a la República Oriental del Uruguay, el frigerismo tuvo que salir a poner paños fríos en un tema sensible para Entre Ríos. Esta vez, el hijo del prócer del liberalismo y hermano del diputado Bertie no se salió del libreto. Apuntó a la corrupción, a la inflación “del 300%” que corroía los salarios y contrapuso ese escenario con el proceso que lidera Milei.

Andrés Laumann, primer candidato a diputado, mimó a Frigerio. “Hay que agradecer la valentía del gobernador y sus funcionarios”, dijo y explicó que entendieron la necesidad de esta alianza. “No queremos ser ‘la hermana pobre de la Región Centro’”, se despachó en otro tramo del discurso, en la intención de dirigirse al sector productivo.

Qué se pone en juego en Entre Ríos

Entre Ríos pone en juego cinco de sus nueve bancas en la cámara de Diputados. Además, es una de las ocho provincias que deben renovar las tres bancas en el Senado. En la cámara alta, el oficialismo pone en juego dos bancas. La que hoy ostenta la radical Stella Olalla y la del presidente del bloque PRO, Alfredo de Angeli. La banca por la minoría la tiene el PJ y la ocupa Stefanía Cora.

En la cámara baja el PJ pone en juego dos bancas, la de Tomás Ledesma y la de Gaillard. La UCR también arriesga dos asientos, el de Atilio Benedetti y el de Marcela Antola. Nancy Ballejos, del PRO, también deja su lugar.

