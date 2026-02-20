PJ bonaerense: 55-45, el reparto de lugares en la lista que beneficia levemente a Axel Kicillof

En la madrugada de este viernes, unas horas después del plazo estipulado para hacerlo, la Junta Electoral dio a conocer la lista oficial del Consejo partidario del PJ bonaerense, que desde el 15 de marzo presidirá Axel Kicillof en reemplazo de su enemigo íntimo Máximo Kirchner . El gobernador logró sacar una leve ventaja en el reparto de lugares.

En las secciones electorales la repartija fue 50-50. Cada región está representada por cuatro consejerías titulares y dos suplentes. Entre los titulares, fueron dos para el Movimiento Derecho al Futuro (MDF), que conduce Kicillof, y dos para el sector alineado con Cristina Fernández de Kirchner .

En las tres ramas (Juventud, Mujeres y Gremial) los titulares son cinco y en ese caso tres quedaron para la tropa del gobernador y dos para el kirchnerismo. En el ítem autoridades, Kicillof se quedó con los lugares claves del Consejo, mientras que el sector camporista tiene la presidencia del Congreso y de la Junta Electoral.

Por la Primera sección electoral, el MDF puso al exintendente de Ituzaingó Alberto Descalzo y al jefe comunal de Escobar, Ariel Sujarchuk , quien se acercó en el último tiempo al gobernador. El kichnerismo impulsó a la exintendenta de Merlo Karina Menéndez , hermana del actual intendente, Gustavo Menéndez, y al referente de La Cámpora Santiago Révora .

Por la Segunda, figuran el intendente de Ramallo, Mauro Poletti (MDF), su par de Carmen de Areco, Iván Villagrán (LC), la diputada cristinista Agustina Propato (esposa de Sergio Berni ) y la dirigente de Pergamino Eugenia Bal Lima (MDF)

En la Tercera sección electoral el MDF puso a los intendentes Fernando Espinoza (La Matanza) y Mariano Cascallares (Almirante Brown), y el kirchnerismo, al jefe comunal Federico Otermin (Lomas de Zamora) y a la diputada Mayra Mendoza (Quilmes).

En la Cuarta, el axelismo va con la intendenta María Celia Gianini (Carlos Tejedor) y el intendente Germán Lago (Alberti), mientras que el sector liderado por CFK impuso al diputado provincial Avelino Zurro y a la exdiputada y concejala de La Cámpora en Chivilcoy Constanza Alonso.

Por la Quinta, están en representación del MDF el intendente Gustavo Barrera (Villa Gesell) y la dirigenta de Necochea Andrea Cáceres; por La Cámpora, la dirigente marplatense Fernanda Raverta, y el diputado provincial Juan Pablo De Jesús, alineado con el kirchnerismo.

En la Sexta sección, figuran por el kirchnerismo el intendente de Bahía Blanca, Federico Susbielles, y el presidente de la Cámara de Diputados bonaerense, Alejandro Dichiara. Por el MDF están la senadora Ayelén Durán y el intendente de Laprida, Alfredo Fisher.

El kirchnerismo impulsó en la Séptima al presidente del Concejo Deliberante de Olavarría, Guillermo Santellán, y la dirigente de ese mismo distrito, Romina Podetti, El kicillofismo puso a la concejala -también de Olavarría- Liliana Schwindt y a la diputada bonaerense Laura Aloisi.

Por la Octava sección están en representación del MDF el intendente de La Plata, Julio Alak, y el ministro de Desarrollo de la Comunidad, Andrés Larroque. El kirchnerismo puso a la presidenta del Instituto Cultural, Florencia Saintout, y al diputado Ariel Archanco.

Los suplentes son: por la Primera, Florencia Lampreabe y Alejo Sarna; por la Segunda, Ricardo Alessandro y Cecilia Comerio; por la Tercera, Nicolás Mategazza y Nancy Guzman; por la Cuarta Luis Pugnaloni y María Elena Defunchio; por la Quinta, Héctor Olivera y María Sofía Roldán; por la Sexta, Carlos Moreno y Macarena Flores, por la Séptima Eugenio Reyes y Delia Bianchi y por la Octava, Gabriel Bruera y Violeta Sbatella.

En las tres ramas se impone Axel Kicillof

El gobernador tuvo ventaja en las tres ramas: gremial, mujeres y juventud. En ese caso, los titulares son cinco y la mayoría de los lugares fueron para Kicillof.

En el caso de la rama gremial, quedaron con lugares el ministro de Trabajo de la provincia, Walter Correa, su jefa de Gabinete, Cecilia Cecchini, la secretaria general de UPCN, Fabiola Mosquera, y Nahuel Chancel, secretario General se SUPEH, Ensenada. los cuatro por el MDF. El kirchnerismo anotó a la diputada y dirigente del gremio de ANSES Soledad Alonso,

Camioneros Río IV.jpg El plenario de CGT, con el ministro de Trabajo bonaerense Correa, donde avanzaron en la conformación del partido ligado a Hugo Moyano.

En la rama de mujeres figuran, por el MDF, la vicegobernadora Verónica Magarrio, la diputada Victoria Tolosa Paz y la dirigente de Florencio Varela Cristina Fioramonti. Por el kirchnerismo están las intendentas Mariel Fernández (Moreno) y Marisa Fassi (Cañuelas). Por Juventud, el gobernador puso a Ailen Katopodis, hija del ministro de Infraestructura, Gabriel Katopodis; la secretaria de juventud del PJ de Vicente López, Constanza Schumukler; y Gonzalo Cornejo Díaz. Por el kirchnerismo van Rodrigo Sanbino Rafart, del kirchnerismo de Berzategui, y Mailen Cervera Novo, concejal de La Cámpora de Lanús

Los Suplentes son: por la rama gremial, Sergio Oyamburu, Marta Juárez y José Alberto Poncetta, por la de mujeres Romina Barrios, Luciana Potenza y María Noelia Saavedra y por Juventud Helen Gela, Francisco Bargas, y Sol Maluendez.

Las autoridades

Si bien el reparto fue equilibrado, Kicillof logró imponer una estructura leal en el Consejo. La primera vicepresidencia es para Magario, mujer fuerte del gobierno con la que el mandatario afianzó una relación de confianza plena. La vicepresidencia segunda fue para el lomense Otermín, un dirigente que si bien está alineado con el kirchnerismo mantiene buen diálogo con el kicillofismo.

Cascallares, Kicillof, Vila, Magario, Otermin

El cargo de secretario general quedó para otro de los referentes de la mesa chica del MDF, el diputadoCascallares. No obstante, el kirchnerismo se quedó con dos lugares claves: Kirchner al frente del Congreso partidario y el intendente de Malvinas Argentinas, Nardini, mantendrá la presidencia de la Junta Electoral.

El 15 de marzo serán las elecciones y en muchos distritos habrá internas. Cerca de Kicillof confían en imponerse y lograr sacar una luz de ventaja también en ese reparto.