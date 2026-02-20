El PRO de Córdoba va a las urnas: Agost Carreño se unió a Rodríguez Machado para sacarle el partido a Macri

¿La tercera es la vencida? El PRO de Córdoba , presidido por Oscar Agost Carreño , entró en su fase de definiciones internas. En una asamblea de afiliados se resolvió convocar a elecciones partidarias, un movimiento con el que la conducción actual, con aval judicial, busca blindar su legitimidad frente al tercer embate del Consejo Nacional que comanda Mauricio Macri .

La concejala Soher El Sukaria , espada del expresidente, votó en contra del llamado a elecciones, mientras que la diputada Laura Rodríguez Machado dio luz verde. La fecha en la que los afiliados acudirán a las urnas es el 29 de marzo.

Para el legislador provincial no es solo una formalidad administrativa, sino un desafío abierto a la estrategia de intervención porteña.

En diálogo con Letra P , Agost Carreño fue tajante al señalar que la última apelación presentada por la conducción nacional del PRO fue rechazada en el juzgado federal de María Servini .

"Somos autoridades vigentes porque la Justicia así lo viene diciendo. Faltan algunas instancias, pero tenemos nuestra vía partidaria", explicó el jefe de bloque del PRO en la Legislatura de Córdoba, quien fundamentó la urgencia del llamado en el vencimiento de los mandatos previsto para abril.

Celebro que sean los afiliados cordobeses quienes puedan decidir, mediante su voto, a sus próximas autoridades.



Agradezco a las autoridades y dirigentes… — Oscar Agost Carreño (@oagost) February 19, 2026

Para el titular del sello amarillo cordobés, la convocatoria es una herramienta de supervivencia institucional ante la amenaza de acefalía. "Si el PRO nacional no quiere que se hagan las elecciones, tendrá que intentar una cuarta intervención y yo haré un cuarto juicio. Si no llamo a elecciones, la propia Justicia me va a querer quitar el partido por no cumplir con los plazos de la Carta Orgánica", advirtió, tensando la cuerda con la conducción apostada en la Ciudad de Buenos Aires.

Macri, en diciembre del 2024, intervino el PRO Clocal y a todas sus autoridades. “Por razones ideológicas y para evitar elecciones internas y con el objeto de decidir en Buenos Aires las candidaturas cordobesas para 2025”, había indicado en su momento el desplazado Agost Carreño. Su lugar fue ocupado por la extitular de la Oficina Anticorrupción en el gobierno macrista, Laura Alonso y luego por el cordobés del riñón de El Sukaria, Henry Blas Leis.

Las críticas de Soher El Sukaria

La concejala capitalina El Sukaria, principal espada de Macri en la provincia y referente del ala amarilla pura, dejó sentada su disidencia durante la asamblea de este miércoles. Cuestionó de raíz la validez del procedimiento. Según indicó a este medio, el esquema propuesto no es el indicado ni están dadas las garantías.

El Sukaria, quien iba a desempeñarse como interventora asignada del partido, denunció que Agost Carreño incurre en una acumulación de roles que vicia el proceso, actuando "por momentos como presidente y en otros como apoderado".

Mauricio Macri con Soher El Sukaria, su espada en el PRO Córdoba Mauricio Macri con Soher El Sukaria, su espada en el PRO Córdoba

Para la edil, el legislador no tiene competencia para diseñar un calendario electoral de manera unipersonal ni a través de la asamblea, ya que deberían intervenir otros órganos partidarios específicos.

Aunque desconoce si la conducción nacional hará una nueva presentación judicial, señaló que "el proceso de intervención nacional aún no está terminado, está a fallo". Dejó abierta la puerta a posibles medidas que frenen el cronograma antes de marzo.

La luz verde de Laura Rodríguez Machado

En medio de este fuego cruzado, la nota disruptiva la dio la bullrichista Laura Rodríguez Machado. La diputada de La Libertad Avanza votó a favor del llamado a elecciones durante la asamblea.

machado bornoroni Gabriel Bornoroni y Laura Rodríguez Machado en la Bolsa de Comercio de Córdoba

Su postura se basó en un pragmatismo institucional que busca cerrar la etapa de las disputas judiciales. "Voté a favor porque hay que normalizar el PRO de Córdoba de una vez por todas", sentenció a este portal, marcando una potente diferencia con la estrategia de impugnación total que sostiene el esquema de El Sukaria.

Con el cronograma ya en marcha, el próximo lunes 9 de marzo será el plazo para la presentación de listas. Agost Carreño apuesta a que el voto del afiliado cordobés funcione como un escudo soberano mientras que el macrismo local deberá decidir si convalida el proceso presentándose a la contienda o si apuesta todo a que un fallo judicial de último momento devuelva el control del partido a las manos de Macri.