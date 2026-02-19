A CONTRAMANO

Reforma laboral: Walter Correa derrapó y se mostró con un diputado que votará el proyecto que combate Kicillof

Por sumar un poroto a la campaña presidencial del gobernador, el ministro bonaerense dio un paso en falso con la foto junto al jefe de un bloque aliado a Milei.

Por Letra P | Periodismo Político
El ministro de Trabajo de la provincia de Buenos Aires, Walter Correa, quiso anotarse un poroto en la construcción de la candidatura presidencial de Axel Kicillof, pero terminó derrapando al mostrarse junto al titular del bloque Innovación Federal, una de las bancadas aliadas a la Casa Rosada que apoyará la reforma laboral que combate el gobernador bonaerense, su jefe.

Correa se reunió días atrás con el diputado misionero Alberto Arrúa. La argumentación formal para justificar el encuentro fue el interés por analizar políticas laborales y avanzar en una agenda común entre Buenos Aires y Misiones. Sin embargo, la motivación del funcionario bonaerense fue trabar relación con un referente del peronismo del norte en aras de contribuir al tejido del atlas federal que Kicillof necesita para vertebrar su campaña presidencial de cara a 2027.

Ruidos en el peronismo

El primer dato que levantó murmullos en Buenos Aires y también en tierras coloradas fue que Arrúa no es un dirigente más. El dirigente peronista misionero se reconoce como parte del Frente Renovador para la Concordia que conduce la provincia norteña desde 2003 y está enfrentado con La Cámpora y con Cristina Fernández de Kirchner, luego de que la expresidenta interviniera el partido en la provincia en su carácter de jefa del PJ.

De hecho, como contó este medio semanas atrás, Arrúa denunció un intento de proscripción por parte de la intervención del PJ de Misiones, que le impide competir en la interna fechada para el 19 de abril próximo.

Reforma laboral, un límite duro de roer

Sin embargo, el dato que sacó a la luz todas las contradicciones es que Arrúa preside el bloque Innovación Federal, que en la cámara baja aglutina a las espadas legislativas de gobernadores aliados al presidente Javier Milei, como el salteño Gustavo Sáenz y el misionero Hugo Passalacqua. La bancada acompañará la reforma laboral que impulsa la Casa Rosada.

La foto de Correa con Arrúa fue ganando en trascendencia cuando horas atrás Kicillof encabezó la difusión de un comunicado junto a otros cinco mandatarios provinciales para oponerse a la reforma laboral de manera tajante.

Como si fuera poco, voces críticas del ministro recordaban la procedencia sindical de Correa, quien desde 2012 es el secretario general del Sindicato de Obreros Curtidores de la República Argentina, aunque desde hace un tiempo se encuentra en uso de licencia por desempeñarse en el Estado bonaerense.

Según se comunicó tras el encuentro, Correa y Arrúa coincidieron en "la necesidad de articular acciones conjuntas que permitan fortalecer el empleo y los derechos laborales desde una perspectiva federal" y expresaron "su voluntad de trabajar de manera mancomunada entre ambas jurisdicciones", además de reflexionar "sobre la importancia de construir un movimiento nacional sólido, basado en las coincidencias y el respeto por las disidencias propias de las distintas realidades provinciales".

Con todo, las palabras no pudieron tapar el ruido que produjo el encuentro.

