Tigre: un sector del peronismo pide la impugnación de la lista del intendente Julio Zamora

La interna del Partido Justicialista (PJ) en Tigre sigue escalando. La lista del peronismo unido hizo una presentación ante la Junta Electoral pidiendo la no oficialización de la nómina impulsada por el intendente Julio Zamora . Denuncian que se presentaron avales truchos. Este jueves vence el plazo de oficialización de postulaciones.

La presentación, a la cuál tuvo acceso Letra P , adjunta notas de afiliados y se informa de un caso testigo de un candidato de la lista que integran el massismo, La Cámpora, el Movimiento Derecho al Futuro (MDF) y el Movimiento Evita, que aparece también avalando la encabezada por Mario Zamora , hermano del jefe comunal.

En el documento, los apoderados de la lista que nuclea a los principales sectores del peronismo del distrito denuncian: “Nuestra fuerza política ha sido contactada por numerosos afiliados de diversas localidades de Tigre, quienes, tras tomar conocimiento público de la presentació de listas, manifestaron con sorpresa e indignación figurar como avalistas de la lista contraria sin haber prestado jamás su consentimiento”.

En ese marco, adjuntan notas y presentan un caso particular, el de Víctor Doronzo , quien siendo candidato de esa lista figura entre los avales presentados por el sector rival. “Resulta jurídicamente inadmisible y fácticamente contradictorio que un candidato integre una lista y simultáneamente avale una lista rival. Tal circunstancia evidencia, prima facie, la inexistencia del consentimiento y la adulteración de su firma”, marcan.

Luego de dar argumentos jurídicos, se solicita que “se proceda a no oficializar la lista por el distrito de Tigre que encabeza el señor Zamora por revestir lo manifestado supra el carácter de nulidad absoluta e insanable”.

El peronismo de Tigre, en guerra por el PJ

La presentación busca bloquear la participación del sector de Zamora en la elección que se llevará adelante en los municipios con más de una lista el próximo 15 de marzo. A través de un comunicado la lista liderada Luis Samyn Ducó, cercano a Sergio Massa, marca como “llamativo” que “quienes abandonaron el Partido Justicialista ahora se presenten como sus guardianes”.

Luis Ducó y Sergio Massa

Hacen referencia a la decisión que tomó Zamora de competir en las elecciones provinciales de 2025 con el sello Somos. En el comunicado señalaron que tuvo “un resultado marginal” y que “hoy vuelven, no por convicción, sino por miedo a perder poder”.

Días antes, el sector liderado por el intendente había acusado al massismo por “intromisión en el PJ”, ya que ese sector tiene su propio partido, el Frente Renovador. Hablaron de presiones mediáticas, operaciones y hostigamiento.

La definición de la Junta Electoral

Si se oficializa o no la lista liderada por Zamora lo definirá la Junta Electoral este jueves, cuando defina también el futuro de las listas en todos los municipios y quede formalizada también la nómina del PJ bonaerense que mantuvieron bajo siete llaves hasta cumplir todos los plazos establecidos por el cronograma electoral.

En 32 municipios de la provincia se presentó más de una lista. Algunas de estas pueden no ser oficializadas; están en discusión, además de Tigre, otras en Esteban Echeverría, Morón y Zárate. En otros casos puede haber acuerdo para fusionar más de una nómina.