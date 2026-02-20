Tras su apoyo a la reforma laboral, Osvaldo Jaldo sienta a los gremios de Tucumán a discutir paritarias

Tras su apoyo para la sanción de la reforma laboral , Osvaldo Jaldo abre este viernes las paritarias con los gremios estatales de Tucumán . Espera cerrar un acuerdo que le garantice paz social y un inicio de clases tranquilo, sosteniendo el equilibrio en las cuentas públicas. El escenario, avisó, es complejo por la baja de ingresos en la recaudación local y la coparticipación.

Pese a todo, el gobernador promete cumplir con los compromisos asumidos. La ronda de negociaciones comenzará por los sindicatos docentes con la expectativa de cerrar un acuerdo testigo antes del inicio de clases previsto para el 2 de marzo, que podría verse empañado por un paro nacional convocado por la CTERA . Luego, buscará avanzar con el resto de los sectores que dependen de la administración provincial en un arco variopinto de dependencias y demandas.

La primera paritaria de 2026 se dará en un contexto particular. Gremios estatales y gobierno tucumano se encontrarán a negociar cara a cara tras el endurecimiento de los reclamos sindicales contra la reforma laboral que impulsa la Casa Rosada y que fue apoyada por los representantes del oficialismo tucumano en el Congreso.

Desde que asumió como gobernador, Jaldo selló siete acuerdos paritarios con los gremios estatales tucumanos. En todas esas definiciones, logró encapsular la discusión al escenario local y aislarse de las tensiones nacionales, que casi siempre lo ubican a la par de La Libertad Avanza . Los funcionarios incluyen en la discusión paritaria la estabilidad del empleo público. El argumento adquiere peso en la contraposición con el cierre de reparticiones y los despidos de oficinas que dependen de la gestión de Javier Milei . La escudería libertaria tucumana suele exigirle a Jaldo que imite ese rumbo.

Este jueves, la mayoría de los gremios estatales de Tucumán se adhirió al paro nacional convocado por la CGT y sus referentes participaron de una marcha convocada a la Plaza Independencia en contra de la reforma laboral. “¿Después del paro qué? Todo sigue igual. Hay que ser responsables”, cuestionó Jaldo, que en las elecciones de medio término logró alinear detrás de su candidatura testimonial a la mayoría de los gremios y a todas las ramas del peronismo provincial. Sin embargo, y para marcar diferencias con la administración libertaria, anunció que no descontará el día a quienes se hayan sumado a la medida de fuerza.

En línea con esa actitud de diálogo abierto que barre tensiones abajo de la alfombra, Jaldo recibió a la cúpula de la Unión Industrial de Tucumán (UIT) en la previa de la sesión que discutió la reforma laboral en Diputados y acordó la conformación de una mesa de trabajo conjunto para defender la actividad productiva.

Las advertencias de Osvaldo Jaldo

La discusión paritaria promete centrarse en lo salarial con demandas para equiparar la pérdida por inflación al menos de los últimos cuatro meses, cuando se firmó el último incremento. Sin embargo, podría incluir otras variables. Entre ellas, la regularización del personal transitorio, la suba de algunos adicionales, ascensos e implementación de carreras laborales por sector. Este último punto es que el que más tensiones le viene generando a la administración tucumana con el personal de la salud que reclama la vigencia plena de un escalafón aprobado por ley hace casi tres años.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/OsvaldoJaldo/status/2020874786004414490&partner=&hide_thread=false | Mantuvimos una reunión de trabajo con el ministro de Gobierno y Justicia, @amado_regino, en la que analizamos el inicio de una nueva instancia de diálogo con los gremios estatales, con el objetivo de avanzar hacia una posible recomposición… pic.twitter.com/Yew0gj3tJV — Osvaldo Jaldo (@OsvaldoJaldo) February 9, 2026

Antes de sentarse en la mesa de negociaciones, el gobierno de Jaldo advirtió que Tucumán perdió alrededor de $ 24.000 millones en el último trimestre de 2025 por la caída de la recaudación por IVA e Ingresos Brutos, impuestos clave que dependen del consumo interno. Si el derrumbe persiste, no habrá plata que alcance. La administración tucumana ya se lo hizo saber a los gremios.

Por eso, como ya contó Letra P, el gobernador se sentó a negociar con la Casa Rosada exigiendo un cronograma de desembolsos de los más de 400 mil millones de pesos que Tucumán reclama a la Casa Rosada. En el listado de fondos que la provincia busca recuperar se incluyen a compromisos firmados para la construcción de obra pública y a Aportes del Tesoro Nacional (ATN) que no fueron girados oportunamente. También se consignan compromisos del PAMI por el pago de servicios brindados por la provincia a los jubilados de la obra social nacional.

El peso del empleo público en Tucumán

Haciendo gala de su zigzagueo, Jaldo se compromete a sostener el trabajo y la estabilidad fiscal. La definición salarial para el personal estatal tucumano es vital para la economía local. La provincia tiene una tasa de 57,7 empleados públicos por cada mil habitantes y el sector es uno de los motores laborales de la región. En el reclamo libertario para que el jefe provincial impulse los recortes que Milei aplicó sobre el gasto político se incluye un achique en la planta estatal que el tucumano no parece dispuesto a realizar.

La última suba salarial incluyó un incremento del 6% para toda la plantilla estatal de la provincia. La particular organización política, administrativa y financiera de Tucumán hace que la pauta salarial sea la que fije el gobierno provincial. Rige lo que se conoce como Pacto Fiscal, que determina que sea la administración central la que controle y limite las planillas salariales de casi todas intendencias y de todas las comunas rurales. Entre diciembre y enero, el gobierno tucumano abonó, además, un bono de $100.000.