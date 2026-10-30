El peronismo porteño logró la aprobación de una ley para asistir a personas endeudadas en la Ciudad

En la figura de Federico Mochi, el peronismo metropolitano aprobó en la Legislatura porteña un proyecto para asistir a personas sobreendeudadas.

Durante la última sesión de la Legislatura porteña el peronismo logró la aprobación de una ley impulsada por el diputado Federico Mochi que establece mecanismos de asistencia gratuita para personas que atraviesan situaciones de sobreendeudamiento.

Durante la misma sesión, el cuerpo sancionó otras tres iniciativas vinculadas al bienestar animal, promovidas por Emmanuel Ferrario y Graciela Ocaña .

La propuesta de Mochi, que inició este año su mandato como legislador del peronismo, contempla asesoramiento jurídico y técnico para quienes tienen dificultades para afrontar sus obligaciones con bancos, entidades financieras y billeteras virtuales. También incorpora asistencia interdisciplinaria para abordar las consecuencias económicas, sociales y psicológicas del endeudamiento.

La votación dejó una particularidad política. La Libertad Avanza y la izquierda coincidieron en no acompañar la iniciativa del peronismo, aunque por razones que no quedaron explicitadas en el resultado. El proyecto de Mochi fue aprobado con 41 votos afirmativos , ninguno negativo y 16 abstenciones, entre ellas las de los 14 legisladores libertarios y los dos representantes de la izquierda.

"El sobreendeudamiento es un nuevo problema estructural de la Argentina y la Ciudad. Hay 300 mil porteños con mora en sus deudas, sobre todo jóvenes del sur de la Ciudad. Y hay 3 millones de argentinos con deuda irrecuperable. La gente se está endeudando para poder comer", sostuvo el legislador.

"Les pido que no estén en un cumple, en un cumple de 15" El legislador Mochi pidió a LLA que apoye el proyecto para regular los pagos extrajudiciales por deudas familiares Se refirió al festejo viral por los 33 años de la legisladora Montenegro @abii_cont pic.twitter.com/oRhl5Hjrei

Asistencia gratuita para familias sobreendeudadas

La nueva normativa crea la Oficina de Protección y Alivio Financiero al Consumidor Sobreendeudado, que brindará asistencia técnica, legal e interdisciplinaria a personas cuyo ingreso familiar no supere el equivalente a cinco salarios mínimos, vitales y móviles. También contempla patrocinio jurídico gratuito para quienes enfrenten deudas que comprometan más del 30% de sus ingresos netos disponibles.

Según explicó Mochi, las personas afectadas podrán acceder al asesoramiento a través de la línea 147 y, cuando no se consiga resolver la situación, se articulará la intervención del Ministerio Público de la Defensa.

"Hoy con tres clicks obtenés una deuda sin saber las tasas ni las condiciones. Después hay empresas de cobranza que hostigan y amenazan a las personas", advirtió el diputado del bloque peronista Fuerza por Buenos Aires.

La iniciativa se engloba en una ofensiva de esa fuerza política a la que se sumó la aprobación de un proyecto de Leandro Santoro para regular las prácticas abusivas de cobranza extrajudicial. Mientras que esa propuesta obtuvo el respaldo unánime del cuerpo, La Libertad Avanza se abstuvo en la votación de la ley impulsada por Mochi.

La Legislatura porteña y el bienestar animal

En la misma sesión, la Legislatura aprobó por unanimidad tres proyectos vinculados al bienestar animal, impulsados por Emmanuel Ferrario y Graciela Ocaña, que contemplan la creación de servicios públicos funerarios para animales de compañía y la incorporación de contenidos educativos sobre su cuidado.

Una de las iniciativas, presentada por Ferrario, que preside el bloque que orienta Horacio Rodríguez Larreta, establece un servicio público de cremación de mascotas en el Cementerio de Chacarita, con tarifas reguladas y acceso gratuito para sectores vulnerables y rescatistas. La norma también prevé la creación de un espacio de homenaje.

Aprobamos por unanimidad tres leyes clave para las familias porteñas: educación en compasión animal en todas las escuelas, que impulsamos con @SolariLizTW, un servicio de cremación pública y un cementerio de animales en Chacarita, que trabajamos con @GracielaOcana.



Los animales… pic.twitter.com/ymOclcdS6R — Emma Ferrario (@emmaferrario) October 29, 2026

En tanto, el proyecto de Ocaña dispone la creación de un cementerio público para animales de compañía, también en Chacarita.

La tercera iniciativa, denominada Ley Compasión e impulsada por Ferrario junto a la organización Sintientes, incorpora contenidos obligatorios sobre el respeto, cuidado y protección de los animales en las escuelas públicas y privadas de la Ciudad.

"Los animales no son una cosa, no son un adorno, son parte de nuestras familias. Y cuando llega el momento de despedirlos, muchas familias atraviesan ese duelo en soledad", sostuvo Ferrario durante el tratamiento de los proyectos.

El legislador celebró la aprobación de las tres leyes y reclamó al gobierno de Jorge Macri que avance con su implementación para convertir las nuevas disposiciones en políticas públicas concretas.