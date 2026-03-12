El peronismo porteño patea la interna y estira el mandato de Mariano Recalde con la mira en 2027

El Consejo del PJ de la Ciudad de Buenos Aires se reunirá este viernes para aprobar la prórroga por un año del mandato de Mariano Recalde y el resto de las autoridades. La decisión busca evitar una confrontación inmediata y ganar tiempo para reordenar liderazgos y definir la estrategia electoral del peronismo rumbo a las elecciones 2027.

La conducción del PJ porteño avanzará con la extensión de los mandatos vigentes como salida política frente a la falta de consenso para una estrategia política en común. La renovación partidaria debía concretarse en abril, según el cronograma original, pero en las últimas semanas creció la presión para postergar la definición y estirar las negociaciones internas.

Mariano Recalde busca su continuidad al frente del partido como garantía de equilibrio entre las distintas corrientes y poniendo en valor el resultado conseguido en octubre, que garantizó su reelección como senador nacional. En paralelo, dirigentes del peronismo territorial y del sindicalismo planteaban la necesidad de habilitar una competencia interna que permitiera redefinir la conducción y ampliar la representación en la estructura partidaria.

Como anticipó Letra P, en ese escenario comenzaron a circular nombres vinculados al armado político que responde a Juan Manuel Olmos, actual presidente del Congreso partidario. Entre las alternativas que se mencionaban aparecía la diputada nacional Kelly Olmos, con mayor visibilidad tras su paso por la Secretaría de Trabajo y su participación en el debate por la reforma laboral. También se barajaba la posibilidad de que el presidente de la Junta Comunal 8, Lautaro Eviner, asumiera un rol protagónico, sin descartar que el propio Olmos encabezara una eventual lista en caso de concretarse la interna.

@francobasu https://t.co/rSoNT1yprq — LETRA P (@Letra_P) March 8, 2026 La disputa de modelos en el peronismo El debate por la conducción partidaria se vincula con una discusión política más profunda sobre la estrategia del peronismo porteño para recuperar competitividad electoral. Mientras el sector referenciado en Olmos impulsó el armado vecinal Es Ahora Buenos Aires, que llevó a Leandro Santoro como candidato en las elecciones locales de mayo pasado y consolidó al bloque peronista como primera minoría en la Legislatura, Recalde apostó a reforzar la identidad peronista en la campaña nacional de octubre bajo el sello Fuerza Patria.

Esa diferencia de enfoques también expresó matices en la construcción de alianzas. La estrategia de Recalde permitió incorporar a sectores que habían competido por fuera del armado vecinalista, como el Movimiento Evita y Principios y Valores, en una apuesta por recomponer la unidad del espacio. En este contexto, la decisión de postergar la renovación de autoridades aparece como una herramienta para administrar la transición interna, evitar una confrontación prematura y ordenar el posicionamiento del peronismo porteño frente a un escenario político atravesado por la debilidad del PRO y el crecimiento de La Libertad Avanza. La continuidad de la actual conducción se inscribe así en una lógica de acumulación política que busca llegar con mayor cohesión a las definiciones que marcarán la disputa electoral hacia 2027.

