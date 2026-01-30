La Libertad Avanza cruje en Río Negro: la mesa chica nacional prepara la intervención para correr a Villaverde

La conducción nacional de La Libertad Avanza se apresta a intervenir el partido en Río Negro , donde la diputada Lorena Villaverde se aferra a la presidencia del espacio pese a las presiones de los principales dirigentes de la provincia para que de un paso al costado. La definición se espera para comienzos de febrero.

Los libertarios rionegrinos atraviesan un proceso de reconstrucción política que expone tensiones internas y disputas de liderazgo, mientras se espera una definición de alto impacto en los próximos días, según confió a Letra P un dirigente del entorno del presidente de la Cámara de Diputados y vicepresidente del partido, Martín Menem .

La decisión está en sintonía con los movimientos del senador Enzo Fullone y el abogado Damián Torres , vicepresidente de LLA en la provincia de la Patagonia , que vienen impulsando un recambio en la conducción partidaria desde que Villaverde se vio obligada a renunciar a su banca en el Senado .

La última señal en ese sentido se vio esta semana, cuando ambos dirigentes encabezaron una reunión del Consejo partidario para avanzar en un reordenamiento institucional. En el encuentro virtual, donde no participó la diputada ni el vocal que le responde, Gonzalo Barbero , se propusieron los candidatos para el Tribunal Revisor de Cuentas, la Junta Electoral y el Tribunal de Disciplina.

Tanto Fullone como Torres vienen planteando públicamente la necesidad de "un cambio de aire" y una renovación profunda en la estructura libertaria. "Le dije a Villaverde que no puede ser la cara visible de La Libertad Avanza", afirmó Torres en declaraciones recientes, y agregó que el desafío es "terminar con la lógica de la conducción de una sola persona".

image.png Damián Torres, reconocido abogado de Viedma, apoderado de La Libertad Avanza en Neuquén y militante libertario en Río Negro toma relevancia desde la Patagonia.

Pese a las presiones internas, Villaverde no da señales de dar un paso al costado. Sin embargo, la intervención que cocina la mesa chica libertaria tiene como objetivo quitarle la presidencia partidaria. La decisión final está en manos de Karina Milei y de Martín Menem, quienes hasta ahora aguardaban una salida voluntaria de la dirigente.

Un escollo llamado Lorena Villaverde

El desgaste de "la leona" no es nuevo. En el armado libertario provincial pesan cuestionamientos que exceden lo político y que, según fuentes internas, “ya le hicieron demasiado daño al partido”. Entre ellos, se menciona su vínculo estrecho con Claudio Cicarelli, primo y presunto testaferro del empresario Fred Machado, acusado por narcotráfico y preso en los Estados Unidos. A esto se suman antecedentes judiciales vinculados a una causa por narcotráfico en ese país y las irregularidades por la venta de lotes en Las Grutas, que derivaron en el embargo de su sueldo como diputada.

En este contexto, Fullone —que asumió la banca de Villaverde tras su renuncia a la Cámra alta— aparece hoy como el principal referente político de los libertarios en Río Negro, una figura central en el intento de recomposición del espacio junto con Torres. Torres, que también es asesor de la senadora neuquina Nadia Márquez impulsa una etapa de reorganización que busca ordenar la estructura partidaria y recuperar credibilidad.

Enzo Fullone Karina Milei y Martín Menem

Mientras se multiplican las reuniones y el reordenamiento interno avanza, la definición de Karina Milei puede terminar de sellarse en los próximos días. Con la intervención, La Libertad Avanza iniciaría una nueva etapa en la provincia, con una conducción renovada y el objetivo de dejar atrás la crisis interna que amenaza con condicionarla en el calendario político de 2026, con vistas al 2027.

La Libertad Avanza, de nuevo en el gimnasio

Fullone ya viene recorriendo la provincia. En los últimos días estuvo reunido con militantes y dirigentes libertarios en San Antonio Oeste con la idea de reintegrar a quienes que se fueron enojados por las decisiones unipersonales de la actual presidenta del partido. Anteriormente lo había hecho en Viedma y en el Valle, precisamente en General Roca -donde reside- y en Cipolletti.

Palabras más, palabras menos, Fullone coincide con Torres en que LLA necesita sacar musculo, buscar amplitud y recomponer heridas para volver a unir los perdigones sueltos que dejaron algunas implosiones internas causadas por desmanejos financieros, políticos y decisiones personalistas de la diputada.

Mientras tanto Villaverde se resiste a dejar la presidencia para mantener su posición, pese a que Karina Milei pretendía quitarle el liderazgo desde el inicio de la campaña electoral previa, aunque la senadora frustrada tenía la banca del presidente, Javier Milei, según confiaron a este medio fuentes libertarias a nivel nacional.